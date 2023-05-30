MSI ve Mercedes-AMG işbirliği ile sınırlı sayıda üretilen notebook tanıtıldı

MSI ve Mercedes-AMG Motorsport’un iş birliği ile ortaya çıkan Stealth 16 laptop, lüks ve yüksek performansı bir araya getiriyor. Selenit gri renkli tasarımı, özel AMG Rhombuses dokusu ve magnezyum-alüminyum alaşımlı kasası ile esrarlı bir imaj sergiliyor ve Mercedes-AMG GT2’nin yarış pistindeki dayanıklı duruşunu selamlıyor. Motospor tutkunları Mercedes-AMG Motorsport logolarını laptopun üst, alt ve arka kısımlarında görmekten heyecan duyacaklar.

Bilgisayarın performansı da dış tasarımın dikkat çekici özelliklerine uyum sağlıyor. Intel Core i9 işlemci ve NVIDIA RTX 40 grafikler ile Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport tamamen içine alan bir oyun deneyimi yaşatmakta. 4K 16:10 OLED ekranı, çift fan ve 5 heatpipe ile geliştirilen MSI’ın özel Cooler Boost 5 soğutması ile hatasız bir görsel deneyim sunuyor. Kutu içinden çıkan özel olarak tasarlanmış aksesuarlar bu iki prestijli marka arasındaki iş birliğini vurguluyor.

Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport özel olarak tasarlanmış kutusundan çıkan fare, mousepad, USB bellek, taşıma çantası, posta kartları ve tablo tutucular ile bu lüks deneyimi tamamlamakta. Her aksesuar üzerinde yer alan MSI ve Mercedes-AMG Motorsport logoları firmaların yarışta ve oyunda sınırları zorlayanlar için verdiği desteği öne çıkarıyor.

Basın etkinliğinin devamında MSI ürünlerinin farklı yeni özelliklerini sergileyerek yenilikçilikte ısrarlı duruşunu bir kez daha gösterdi. Bunlar arasında önemli bir donanım ise kısa süre önce tanıtılan ve birinci sınıf Raider GE78 HX Smart Touchpad laptopları üzerinde gelen akıllı dokunmatik yüzey. Sık kullanılan işlevlere tek bir tıklamayla ulaşmayı mümkün kılan ve anında erişilen özelleştirilmiş fonksiyonları ile kullanıcı deneyimini geliştiren Smart Touchpad, bir laptop üzerinde şu ana kadar görülen en geniş dokunmatik yüzey. Bu sayede gelişmiş etkileşime olanak tanımakta. Yazılım tarafında ise MSI, AI Artist yazılımının Edge versiyonunu laptoplarına entegre ederek görsel tasarımcılara veri sızıntısı olmadan daha sezgisel ve hızlı foto-gerçekçi görüntüler oluşturma imkânı tanıyor.

MSI, basın etkinliğini geniş laptop ailesi genelinde sıra dışı performansa verdikleri önemi vurgulayarak sonlandırdı. Cyborg 15 gibi en uygun fiyatlı modellerde bile büyük oranda performans artışının yanı sıra Intel ve NVIDIA yongaları sayesinde iki kata kadar daha yüksek çerçeve hızı elde ediliyor. MSI’ın laptop estetiğindeki ısrarlı arayışı ve magnezyum-alüminyum alaşım gibi malzemeleri kullanması, şirkete 10 Red Dot tasarım ödülü ve büyük prestij kazandırdı. Basın etkinliği, MSI laptoplara getirdiği yeni imaj, lüks estetik ve yenilikçiliğin yüksek performansla uyumuna yapılan vurgu ile son buldu.