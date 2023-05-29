Sony, yeni vlog kamerası ZV-1 II’yi duyurdu

Sony, yoğun talep edilen özellikleri içeren ZV serisinden beğeni toplayan ZV-1’in yepyeni ikinci nesil kamerası ZV-1 II vlog kamerasını piyasaya sürüyor. ZV-1’den daha geniş bir açıyla ZV-1 II, vlogger’ların göz alıcı fotojenik görüntü kalitesiyle daha ilgi çekici hikaye anlatımını sağlıyor.

1.0 tip Exmor RS görüntü sensörü (yaklaşık 20.1 etkili megapiksel), BIONZ X görüntü işleme motoru ve ZEISS Vario-Sonnar T* 18-50mm F1.8-4 lens ile ZV-1 II, içerik yaratıcıların sofistike özelliklerin tadını çıkarmasına olanak tanıyor. Grup selfie çekimlerinden dar iç mekanlara veya günlük sahnelerin dinamik kayıtlarına kadar her şeyi çerçeveleyebilen 18-50mm geniş açılı lensi, birden fazla yüzü tanıyan ve iki veya üç kişiyi içeren selfie fotoğraflarını çekerken tüm yüzleri otomatik ayarlı olarak keskin ve net tutan Çoklu Yüz Tanıma özelliği ve seyahate uygun boyuyla ZV-1 II, gelişmiş bir vlog kamerası olarak öne çıkıyor.

Vlogger’lar ve Video İçerik Yaratıcıları için Kapsamlı Özellikler

İçerik yaratıcıların daha iyi içerik üretmelerini sağlayacak bir dizi yeni ve popüler özelliğe sahip olan ZV-1 II, Ultra Geniş Açı ve Zoom – 18mm geniş görüş açısı, özellikle kısa mesafede selfie çekerken, tüm sahnede çekici fotojenik görüntü yakalamayı kolaylaştırıyor. 18-50mm optik zoom ve Net Görüntü Zoom, görüş açısını değiştirerek videolarda çeşitlilik yaratmak için görüntü kalitesi kaybını en aza indirirken, görüntüleri sorunsuz bir şekilde büyütüyor.

Arka Plan Bulanıklık Özelliği ile gelen 1.0 türü sensör, tek bir dokunuşla arka planı odak dışı bırakarak güzel bir bulanıklık efekti veri

Akıllı 3 kapsül mikrofon – Otomatik modda, kamera insan yüzlerini veya nesneleri tanıyor ve otomatik olarak dahili mikrofonun yönünü değiştiriyor ([Ön] veya [Tüm Yönler]). Manuel modda, selfie’ler için [Ön], anlatımla çekim yaparken [Arka] veya [Tüm Yönler] seçeneği belirlenebiliyor. Ürünle birlikte verilen ön cam, açık havada hoparlörden gelen sesin net bir şekilde kaydedilmesini sağlıyor. Kullanımı kolay, kablosuz Çoklu Arayüz ve 3,5 mm mikrofon jakı, harici mikrofonların bağlanmasını kolaylaştırıyor.

Sinematik Vlog Ayarı işlevi, bir vlog kamera kullanarak ortam görüntülerini kolayca çekme isteklerine yanıt veriyor. Tek dokunuşla etkileyici görüntüler yaratıyor. Sadece ekrandaki işlev simgesine tıklayın ve kamera otomatik olarak bir SinemaScope boyutu e (2.35:1 ve sinema filmlerindeki 24 fps kare hızını ayarlıyor. Ardından, beş GÖRÜNÜM ve dört MOD arasından seçim yapmak için ekrandaki butonlara tıklanması yeterli oluyor.

Yaratıcı tercihlerinize ve profesyonel düzeyde görüntüleme özelliklerine uyacak şekilde önceden ayarlanmış 10 görünümü destekleyen Yaratıcı Görünüm sunuyor.

Face Priority AE ve Soft Skin Effect , ışıktan bağımsız olarak yüzleri otomatik olarak ve anında algılıyor; yüz parlaklığını optimize etmek için pozu ayarlıyor. Yumuşak cilt etkisi, çekim yaparken cildi ve yüz özelliklerini pürüzsüzleştiriyor.

Hızlı Hibrit AF Sistemi – Hassas odaklamanın gerekli olduğu yüksek çözünürlüklü 4K’da bile, kamera, α serisi kameralarda görülen aynı Hızlı Hibrit AF sistemi ile görüntüleri net veriyor. Kamera, video kaydı sırasında odaklama hızını seçmek için AF Geçiş Hızı özelliği ile donatıldı ve kişinin hareketi ve çevresine uygun olarak odağı kontrol etmek için AF Kaydırma Hassasiyetine sahiplik ediyor. Buna ek olarak, Gerçek zamanlı Eye AF, hem fotoğraflar hem de videolar için insan veya hayvanlara doğru şekilde odaklanıyor.

Ürün Vitrini Ayarı – yüzünüzden vurguladığınız öğeye yumuşak odak geçişleriyle ürün inceleme videolarının rahatça çekilmesini sağlıyor.

Günlük sahnelere etki katmak için 5 kata kadar yavaş veya 60 kata kadar hızlı hareket seçimine izin veren S&Q çekim modu . Çekim ve kayıt kare hızlarının kombinasyonu artık tek bir ekranda ayarlanabiliyor.

125-12.800 arasında değişen ISO hassasiyeti – kameranın düşük ışıkta bile daha az gürültülü net görüntüler kaydetmesini sağlıyor.

Aktif Mod elektronik görüntü sabitleme – yürürken veya hareket halindeyken içerikler üretilebilir ve özellikle elde çekim için kullanışlı oluyor. Ayrıca el ile Video, Yavaş ve Hızlı çekim için kullanışlı bir özellik sunuyor.

Dahili ND filtresi – üç kez durarak poz ayarlanıyor ve en ışıklı ortamda bile çok güzel arka plan bulanıklığı sağlıyor.

Kolay Taşınabilirlik, Çalışma ve Bağlantı için Kompakt ve Hafif

ZV-1 II, hareket halindeyken kullanım için mükemmel olmasıyla birlikte; kompakt ve hafif tasarımı, optik geniş zoom objektifi ile bile cebinizde veya küçük bir çantada kolayca taşınabiliyor. ZV-1 II, selfie’ler için uygun değişken açılı ekran, kolay tutuş (veya isteğe bağlı GP-VPT2BT tutuşu), kullanıcı dostu tuş ve kontrol düzeni ve ön yüzdeki kayıt göstergesi ile farklı çekim stillerini destekliyor. Monitör ekranı, kayıt devam ederken bunu belirginleştiren cesur, net bir kırmızı çerçeve ile yeniden tasarlanan ZV-1 II, USB Tip-C konektörüyle kolayca şarj edilebiliyor.

İçerik üreticileri, kolay akıllı telefon bağlantısıyla içeriği kolayca bağlıyor ve paylaşabiliyor. İçerik Yaratıcıları Uygulaması, ZV-1 II’yi bir akıllı telefondan kontrol etmek, kamera pilini ve medya durumunu izlemek, tarih ve kamera adlarını düzenlemek ve arka planda bile çekilen fotoğrafları ve videoları kolayca aktarmak için kullanabiliyor. İçerik Yaratıcıları Uygulaması, ayrıca kamera yazılımını güncellemek için uygun bir yol sunabiliyor.