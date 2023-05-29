Asus’un yeni taşınabilir monitörü ZenScreen MB16QHG

ASUS hem iş hem eğlence için son derece pürüzsüz görüntüler sunan 16” taşınabilir monitörü ZenScreen MB16QHG’yi duyurdu. WQXGA (2560 x 1600) IPS panel, 120 Hz SmoothMotion teknolojisiyle akıcı ve hızlı görüntüler oluşturuyor. DisplayHDR™ 400 ile uyumlu HDR teknolojisi ve %100 DCI-P3 renk gamı ise olağanüstü kontrast ve renk elde edilmesini sağlıyor.

ZenScreen MB16QHG kullanıcılara çok yönlü izleme pozisyonları sunuyor. Katlanabilir stant monitörün her açıda güvenle durmasına imkan veriyor. ASUS DisplayWidget Center yazılımı sayesinde, monitör kendi yönünü otomatik olarak anlıyor ve görüntüyü yatay veya dikey olarak ayarlıyor. Her iki yandaki USB-C® bağlantı noktaları, monitörü dizüstü bilgisayarın iki yanına da yerleştirebilme esnekliği veriyor. Kullanıcılar bu sayede neredeyse gerçek bir geniş ekran deneyimi yaşayabiliyor. Buna ek olarak HDMI® bağlantı noktası da dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, oyun konsolları ve benzer cihazlarla birlikte kullanım olanağı veriyor.

Detaylı tasarım

Yalnızca 1,2 kg ağırlığında ve kenarları 7 mm inceliğinde olan ultra ince ZenScreen MB16QHG, herhangi bir çantaya rahatlıkla sığıyor ve her yere kolayca taşınabiliyor.

WQXGA (2560 x 1600) IPS paneldeki 120 Hz SmoothMotion teknolojisi sayesinde, ZenScreen MB16QHG web sayfalarını kaydırmaktan oyunlara kadar her tür görüntüyü akıcı ve hızlı bir şekilde sunuyor. DisplayHDR™ 400 ile uyumlu HDR teknolojisi ve %100 DCI-P3 renk gamı ise olağanüstü kontrast ve zengin renkler elde edilmesini sağlıyor. Panelin 178° geniş izleme açıları ekrana tam karşıdan bakılmadığında bile kaliteli görüntüler sunuyor.

ASUS Ultra Düşük Mavi Işık teknolojisi zararlı olabilecek mavi ışığı azaltıyor ve Mavi Işık Filtresi ve Flicker-Free teknolojisi gibi ekstra özelliklerle ekran karşısında uzun süre geçirenlere avantajlar sunuyor.

Çok yönlülükte yeni bir seviye

ZenScreen MB16QHG kullanıcılara kendi ihtiyaçlarına göre bir düzen kurmaları için esneklik ve çok yönlülük sağlayan geniş ayar özellikleriyle geliyor. L biçimli katlanabilir stant, monitörü her açıda güvenle tutabiliyor. Ayrıca monitörü masaya yatırıp başkalarıyla birlikte rahatça çalışmak da mümkün. Standart tripodlarla uyumlu yerleşik yuva sayesinde kullanıcılar ekranın yüksekliğini istedikleri gibi ayarlama özgürlüğüne sahip.

Windows işletim sistemli bir bilgisayara bağlandığında ASUS DisplayWidget Lite yazılımı sayesinde ZenScreen MB16QHG kendi yönünü otomatik olarak anlıyor ve görüntüyü yatay veya dikey olarak ayarlıyor. Yatay mod sunumlar ve tablolar için idealken dikey mod ise web sitesi kodlama, belge veya kitap okuma için kolaylık sağlıyor.

Geniş bağlantı seçenekleri

ZenScreen MB16QHG zengin bağlantı seçenekleriyle geliyor. Monitörün her iki yanında yer alan USB-C girişleri görüntü sinyali ve güç için kullanılabiliyor. Ayrıca, HDMI bağlantı noktası da monitörü birçok farklı cihazla uyumlu hale getiriyor. 3,5 mm ses jakına kablolu kulaklıklar takılabiliyor.