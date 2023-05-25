Canon EOS R100

Canon, aile ve arkadaşlarla geçirilen keyifli anları ölümsüzleştirmek isteyenler için özel olarak tasarlanan EOS R100’ü kullanıma sundu. Kompakt ve hafif gövdesiyle EOS R100, hareket halindeyken çekim yapmak için ideal, göz alıcı ve zahmetsiz görüntü kalitesi sunuyor. Yeni fotoğraf makinesine Canon’un RF serisindeki en küçük ve en hafif lensi olan RF 28mm F2.8 STM’nin yanı sıra Canon’un çok işlevli aksesuar kızağı için yeni bir kamera dışı kızak kablosu olan OC-E4A da eşlik ediyor.

EOS R100’ün kompakt ve hafif gövdesinde bulunan 24,1 megapiksel APS-C sensör, üst sınıf akıllı telefonlarda bulunan sensörden birkaç kat daha büyük yapısıyla görüntü ve video kalitesinde gözle görülür bir farklılık sağlıyor. Bu sensör kullanıcılara sadece kusursuz renkler ve olağanüstü ayrıntılar sunmakla kalmıyor, düşük ışıklı koşullarda çekim yapma olanağı da tanıyor.

Akıllı otomatik odaklanma özelliğine sahip EOS R100, hızlı ve doğru konu tespiti özellikli Dual Pixel CMOS AF ile vizörü veya LCD ekranı kullanırken insanların gözlerini takip ederek aksiyonu yakalıyor. EOS R100, Tek Çekim AF ile 6,5 kare/sn’ye kadar ve Sürekli AF ile 3,5 kare/sn’ye kadar sürekli çekim sunarak özel anların yakalanmasına yardımcı oluyor.

EOS R100, bir akıllı telefon veya DSLR’ye kıyasla daha yüksek video performansına sahip olmasıyla da öne çıkıyor. 4K 25p video sunarak EOS R Sisteminin avantajlarını bu kullanımı kolay, giriş seviyesi fotoğraf makinesine taşıyor. Fotoğraf makinesinin 720p çözünürlükte 60 kare/sn ve 120 kare/sn hızında Full HD video kaydı da yapabilmesi akıcı ağır çekim videoların oluşturulmasına yardımcı oluyor.

Sadece 356 g ağırlığındaki EOS R100’ün taşınabilir tasarımı, hareket halindeyken çekim yapmak isteyenlere büyük kolaylık sunuyor. Rahat tutma yeri, elektronik vizörü, sezgisel kontrolleri ve rehberli kullanıcı arayüzü, kullanıcılara profesyonel fotoğrafçı olmadan da ailenin fotoğrafçısı olmak için gereken araçları sunuyor. Kullanıcılar ayrıca yenilikçi RF lensler, mikrofonlar ve Speedlite flaşlar gibi çeşitli ve çok yönlü aksesuarları kullanarak yaratıcılık olanaklarını sınırsız hale getirebiliyor.

Wi-Fi ve daima açık Bluetooth bağlantısı kullanıcıların Canon Camera Connect uygulamasını kullanarak görüntüleri ve videoları akıllı telefonlarına sorunsuz bir şekilde aktarmalarını sağlıyor. Uygulama, kullanıcıların fotoğraf makinesiyle uzaktan işlem yapmasına da olanak tanıyor.