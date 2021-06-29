Nikon efsane tasarımını Z fc ile buluşturdu!

Nikon, gelişmiş özellikleri desteklerken “miras” tasarımın kullanıldığı ilk Z serisi fotoğraf makinesi olan Nikon Z fc DX biçimli aynasız fotoğraf makinesini duyurdu. Nikon Z fc’nin dış tasarımında 1982’de piyasaya sürülen ve Nikon tarihinde çok önemli bir ürün olan ikonik Nikon FM2 SLR film fotoğraf makinesinden ilham alınmış. Nikon, fotoğraf makinesinin yanı sıra kendine has tarzını tamamlayan iki yeni objektif setini de piyasaya sürüyor: NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR Gümüş Renkli Versiyon ve NIKKOR Z 28mm f/2.8 SE. Nikon Z fc’nin kompakt ve hafif gövdesi son derece portatif kolay kullanımlı gelişmiş özelliklere sahip.

Nikon Z fc’nin başlıca özellikleri arasında şunlar bulunuyor:

Efsanevi bir fotoğraf makinesinden ilham alan tasarım

Buradaki tüm ayrıntılarda tutku var. Nikon Z fc’nin gövdesindeki beşli prizma tasarımı ve siyah ile gümüş öğeler arasındaki dengenin yanı sıra elektronik vizör (EVF) için dairesel bir göz merceğinin kullanılması, kadranların tasarımı ve 1970-80’li yıllardan alınan Nikon logo yazısı da FM2’yi yansıtıyor. Üstelik magnezyum alaşımının kullanılması sayesinde güvenilir sağlamlık elde ediliyor.

Kolaylaştırılmış çalıştırma ve yaratıcı ifade

Nikon Z fc’nin gövdesinin üst kısmında üç kadran ve diyaframı gösteren küçük bir pencere bulunur. Kadranlar; deklanşör hızını, pozlama telafisini ve ISO duyarlılığını kontrol ederek basit çalıştırma şekliyle ayarların değiştirilmesini sağlıyor. Ayrıca, kullanıcıların bir düğmeye basarak çeşitli ayarları hızlı bir şekilde yapmalarına olanak tanıyan i düğmesi ve i menüsü, kullanıcının kişisel çekim tercihlerine göre özelleştirilebiliyor.

Bir Nikon Z serisi fotoğraf makinesinde ilk kez Nikon Z fc, OTOMATİK mod sırasında pozlama telafisini desteklediğinden, kullanıcıların parlaklığı artırarak ve silüetleri geliştirerek vb. istedikleri ifadeyi elde etmelerini sağlıyor. Ayrıca bu fotoğraf makinesi, benzersiz ifadeler sunan 20 Creative Picture Control seçeneğine sahiptir. Kullanıcılar; renk, tonlama ve doygunluk gibi farklı parametrelere sahip temaları seçerek çeşitli ruh hâllerini yansıtabilir ve ayrıca efektleri kendi zevklerine göre ayarlayabilirler.

Gelişmiş netleme kabiliyetleri ve değişken açılı çekim

Nikon Z fc, orijinal olarak Nikon Z 7II ve Nikon Z 6II modellerinde sunulan özellikler olan durağan fotoğraf ve video çekimi ile Göz Algılama AF ve Hayvan Algılama AF işlevlerini destekliyor. Geniş alan AF (B) AF alanı modu destekleniyor ve netleme alanını sınırlayarak gözlerin ve yüzlerin net bir şekilde yakalanmasını sağlıyor. Kadrajda birkaç kişi olduğunda hedeflenen konunun gözlerine sürekli netleme veya hareket eden bir evcil hayvanın gözlerinin izlenmesi de sağlanabiliyor.

ISO 100-51.200 değerinin geniş standart duyarlılık aralığını kapsayarak karanlık ortamlarda net durağan fotoğraflar ve videolar çekmeyi mümkün hâle getiriyor. Ayrıca Z serisi fotoğraf makineleri arasında ilk kez değişken açılı ekranın kullanılmasıyla düşük veya yüksek açılardan dikey çekim imkânı sağlanıyor. Ekran öne döndürüldüğünde fotoğraf makinesi de otomatik olarak selfie portre moduna geçerek dokunmatik olarak çalıştırılabilen sorunsuz selfie çekimi sağlıyor.

Uygulama ile daha fazla bağlantı özelliği: SnapBridge Sürüm 2.8

SnapBridge uygulaması, fotoğraf makinesiyle kaydedilen fotoğrafları ve videoları akıllı bir cihaza aktarmak için kullanılabildiğinden, kullanıcıların bunları sosyal medyada paylaşmalarını kolaylaştırıyor. En son fotoğraf makinesi donanım yazılımı da uygulama aracılığıyla edinilebiliyor.

SnapBridge Sürüm 2.8, yeni kullanıcı arayüzü sayesinde ön plan modu ve arka plan modu olmak üzere artık iki otomatik bağlantı modunu destekliyor. Ön plan modu, yalnızca uygulama etkinleştirildiğinde fotoğraf makinesine bağlanarak fotoğraf makinesi pil tüketimini azaltıyor. Arka plan modu ise uygulama etkinleştirilmediğinde bile görüntüleri otomatik olarak aktaran sabit bir bağlantıya sahip.

Fotoğraf makinesinin diğer özellikleri: