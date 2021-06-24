Huawei HarmonyOS ile fark yaratacak!

HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, yeni işletim sistemi HarmonyOS’un yanı sıra; MatePad 11, Watch 3 Serisi, FreeBuds 4’ü şirketin yeni Ülke Müdürü Allen Yao eşliğinde tanıttı.

HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao yeni ürünlerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; “HarmonyOS, kulaklıklar, otomobil ana üniteleri, akıllı TV’ler ve cep telefonlarına kadar birçok cihaz formu arasında sorunsuz bir etkileşimi destekleyecek. Farklı akıllı cihazları tek bir süper cihaz olarak ele alan, tüm cihazların ortaklaşa çalıştığı, yepyeni bir ekosistem sunuyoruz. COVID-19, tüm topluma ve sektöre öngörülemeyen zorluklar getirdi, ancak müşteri ekosistemimiz için yenilikçi ürünler sunmaktan asla vazgeçmedik. MatePad 11, FreeBuds 4, Watch 3 Serisi tüketicilerimiz için pazara değer katmaya hazır” dedi.

HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Eko Sistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı, şirketin pazara sunduğu yeni ürünlerle ilgili olarak; “Dağıtılmış teknolojiden yararlanan MatePad 11, yaratıcılık ve üretkenliği destekleyen bir Süper Cihaz’a dönüşerek akıllı telefonlardan PC’lere ve akıllı TV’lere kadar uzanan bir skalada diğer cihazların yeteneklerini kullanabilir. Yeni nesil MatePad 11 ise güçlü Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 çip seti, %90 ekran-gövde oranı, milyonda bir kontrast oranı ve DCI-P3 geniş renk gamı desteği ile gelen 10,9 inç 120 Hz FullView ekran ile donatıldı. Geliştirilmiş App Multiplier ve Çoklu Pencere özellikleri, çoklu görevleri her zamankinden daha sorunsuz hale getiriyor” dedi.

Bu gelişmeler, HUAWEI’nin tablet uygulamalarında yatay kullanımın geliştirilmesini de destekliyor. HUAWEI ayrıca, daha fazla etkileşime sahip İkinci nesil HUAWEI M-Pencil 2 de şirketin tanıttığı ürünler arasında yer aldı.

HUAWEI FreeBuds 4, Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (AEM) teknolojisiyle geliyor. Kullanıcıların kulak şeklini ve kullanım durumunu otomatik olarak algılayan HUAWEI FreeBuds 4, her kullanıcı için optimum gürültü engelleme seviyesini belirliyor. Üst düzey gürültü engelleme deneyimiyle yüksek ses kalitesi sunan yeni HUAWEI FreeBuds 4, çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisine sahip. Mikrofonların ortam gürültüsünü çok daha yüksek doğrulukla algılamasını sağlayan bu özellik, endüstrinin ilk açık-fit kulak içi ürünü olma özelliğine de sahip.

HUAWEI WATCH 3 Serisi, HarmonyOS 2.0 işletim sistemi tarafından destekleniyor ve bağımsız bir cihaz gibi konumlanarak, akıllı telefon seviyesinde güçlü bir performansa imza atıyor. Sağlık verileri takibi ve antrenman izleme özellikleri, HUAWEI giyilebilir cihazlarının değişmez temel özellikleri arasında yer alıyor. Yeni seride kullanıcıların sağlık durumlarını daha detaylı ve konforlu bir şekilde kontrol edebilmeleri için farklı özellikler sunan HUAWEI, WATCH 3 Serisi’nde vücut ısısı desteği, el yıkama kontrolü ve düşme sensörü ile fark yaratıyor.