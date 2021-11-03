Huawei, yeni 14,2 inç HUAWEI MateBook 14s’i Türkiye’de ön satışa sundu. Akıllı üretkenlik için tasarlanan MateBook Serisi’ne dahil yeni dizüstü bilgisayar, estetik tasarımı, yenilikçi özellikleri ve akıllı deneyimi bir araya getiren MateBook DNA’sını devam ettiriyor.

HUAWEI MateBook 14s, etkileyici bir görsel deneyim yaratan çok ince gövde tasarımıyla üretkenlik dostu 3:2 en boy oranına sahip 2.5K dokunmatik FullView Ekrana sahip. Dizüstü bilgisayar, hızlı ve sorunsuz performans için standart voltajda yeni 11. Nesil Intel Core İşlemci ile çalışıyor. HUAWEI Sound desteği ile tweeter ve woofer’lara sahip dörtlü hoparlör sistemi sayesinde ses kalitesi önceki nesillere göre büyük ölçüde iyileştirildi. 1,5 mm’lik tuş hareket alanı sağlayan klavyesi ile HUAWEI MateBook 14s’de yazmak büyük bir zevke dönülüyor. Ayrıca çok çeşitli cihazlarla iş birliği yapabilmesi, HUAWEI MateBook 14s’i iş ve günlük görevlerin üstesinden gelmek için uygun bir araç haline getiriyor.

Çok yönlü performans için yenilikçi teknoloji

HUAWEI MateBook 14s, şık ve hafif gövdesinde olağanüstü performansı bir araya getiriyor. Yeni 11. Nesil Intel Core işlemci ve Intel Iris X tümleşik grafiklerle yapılandırılan MateBook 14s’in Performans modu, CPU TDP’yi 45W’a yükselten Fn+P kısayoluna basılarak etkinleştirilebiliyor. 1 TB NVMe PCle SSD güncelleme desteği ile HUAWEI MateBook 14s, kullanıcıların üretken kalmalarını, yaratıcılığı serbest bırakmalarını ve kolaylıkla çoklu görevleri gerçekleştirmelerini sağlıyor. HUAWEI Shark fin fan sistemi, verimli ve sessiz bir soğutma performansı için daha da geliştirildi.

Yüksek performansın yanı sıra HUAWEI MateBook 14s, kullanıcıların düşük pil endişesinden kurtulmasına yardımcı olan 60Wh yüksek kapasiteli pil ile çok uzun pil ömrü sunuyor. Cepte taşınabilecek kadar küçük ve hafif 90 W güç adaptörüyle birleştiğinde dizüstü bilgisayar, 15 dakikalık şarjla 3 saate kadar çalışabiliyor. Güç adaptörü ayrıca bazı Huawei akıllı telefon ve tabletler için HUAWEI SuperCharge’ı da destekliyor.

Kenarlara yerleştirilmiş dört mikrofon, 5 metreye kadar mesafeden ses alımı sağlıyor. AI gürültü engelleme teknolojisi, her sesin kristal berraklığında kaydedilmesini sağlıyor. HUAWEI MateBook 14s, kullanıcının sesini alırken ortam gürültüsünü ortadan kaldıran, böylece aramalarda veya toplantılarda yüksek ve net bir şekilde duyulabilmeleri için endüstrinin ilk Kişisel Ses Geliştirme teknolojisine sahip.

Kullanıcıların hayatını kolaylaştıran diğer yenilikçi özellikler arasında Parmak İzi Güç Düğmesi, yüz tanıma ve Wi-Fi 6 yer alıyor.

Estetik ultra ince tasarım

HUAWEI MateBook 14s, aynı zamanda tutmayı da kolaylaştıran estetik açıdan hoş bir tasarıma sahip. Dizüstü bilgisayarın her bir kenarı ince bir açı oluşturacak şekilde keskinleştirildiği için cihazın şık ve akıllı görünmezi sağlanıyor. 1,43 KG ağırlığındaki cihazın metal kaplaması rahat bir tutuş sağlıyor. HUAWEI MateBook 14s, birinci sınıf Uzay Grisi ve yanı sıra benzersiz ve olağanüstü yeni bir renk grubu olan Ladin Yeşil ile geliyor.

HUAWEI MateBook 14s, dört dar çerçeve ve bir ön kamera ile MateBook’un imza niteliğindeki FullView Ekranına sahip. Sürükleyici bir izleme deneyimi için yüzde 90’lık yüksek bir ekran-gövde ve ekranın dikey olarak daha fazla içerik göstermesini sağlayan 3:2 üretkenlik en boy oranı elde ediliyor. Yüzde 100 sRGB geniş renk gamı desteği ile ekran, canlı renkler ve yumuşak degrade geçişleri göstermek için 1,07 milyar renk işleyebiliyor. 10 noktalı çoklu dokunma desteği, kullanıcıların görevleri yerine getirirken daha verimli olmalarını sağlıyor.

Akıllı deneyim: geliştirilmiş cihazlar arası iş birliği

Yeni dizüstü bilgisayar, Huawei akıllı telefonlar, tabletler, monitörler veya diğer cihazlar arasında akıllı bağlantı desteği ile Huawei’nin yenilikçi çoklu cihaz bağlantı özelliklerini genişletiyor.

Kullanıcılar basit bir dokunuşla dizüstü bilgisayarı bir akıllı telefona bağlayabiliyor ve tek bir ekranda aynı anda iki cihazı kullanarak mobil arayüzü dizüstü bilgisayar ekranına yansıtabiliyorlar. Ayrıca HUAWEI MateBook 14s’yi bir tablete bağlayarak ve onu dijital bir tuval olarak kullanarak yaratıcılığı ortaya çıkarabilirler. HUAWEI MateBook 14s, sürükleyici sesler için yakındaki kulaklıklara da bağlanabilir. Daha geniş bir görüntüleme alanına sahip olmak isteyen kullanıcılar, dizüstü bilgisayarın bir HUAWEI MateView ile kablolu veya kablosuz olarak ortak çalışmasını sağlayabiliyor.