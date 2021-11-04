OM System M.Zuiko Digital ED 20mm F1.4 PRO

OM System markasının ilk ürünü OM System ED 20mm F1.4 PRO lens duyuruldu. Bu Micro Four Thirds Sistemi standardına uyumlu lens, hem güzel bokeh hem de M.Zuiko PRO serisinin bilinen yüksek çözünürlük ve performansını sunuyor.

Kompakt, hafif ve yüksek performanslı tek odak uzaklıklı lens, manzara türünden portrelere ve enstantanelere kadar çok yönlü bir çekim deneyimi için 40 mm’ye eşdeğer görüş açısının doğal perspektifini kullanır. Bu lens, yakın zamanda duyurulan “OM SYSTEM” marka logosuna sahip ilk üründür.

Güzel bokeh özelliğine sahip kompakt, hafif lens

Merkezden uzak köşelere kadar keskin görüntüleme için etkin bir şekilde düzenlenmiş Süper ED lens, ED lensler, Süper HR lensler ve asferik lenslerden oluşan 11 elemanlı, 10 gruplu lens yapılandırmasına sahiptir. Bu yüksek çözünürlüklü lens, Yüksek Çözünürlüklü Çekim modu kullanılarak çekim yapıldığında elde edilen görüntü kalitesi de dahil olmak üzere kamera performansından en iyi şekilde yararlanır. ZERO kaplama, hayaletleri ve parlamayı azaltmak için lens çerçevesi içindeki dahili yansımaların optimum şekilde bastırılmasıyla birlikte kullanılır.

Nihai odak bulanıklaştırma efektleri sunan M.Zuiko PRO F1.2 serisinin geliştirilmesinde kazanılan bilgi birikimi kullanılarak, odak içi alandan odak dışı alana yavaş yavaş bulanıklık veren tüylü bokeh uygulanmış.

Maksimum F1.4 diyafram açıklığına sahip kompakt, hafif tasarım: Objektif, F1.4’lük parlak maksimum diyafram açıklığı ile 247 gramda kompakt ve hafif kalır. Olympus OM-D E-M5 Mark III ile eşleştirildiğinde sistem, çevik çekime olanak tanıyan mobilite için yaklaşık 661 gram ile kompakt ve hafiftir.

Çeşitli koşullarda rahat ve stressiz çekim

Son derece güvenilir, toza, su sıçramasına ve donmaya karşı dayanıklı yapı IPX1 eşdeğeri dayanıklı performans sunar. Ayrıca -10°C’ye kadar toza ve donmaya dayanıklı bir yapıya sahiptir ve toz geçirmez. En ön lensteki flor kaplama, su damlacıklarının yuvarlanmasını ve kirlerin kolayca temizlenmesini sağlar.