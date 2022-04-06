Nikon, yeni objektifi NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S’yi duyurdu. Kuşlardan yaban hayatına, uçaklardan motor sporları ve kış sporlarına kadar hangi alanda çekim yaparsanız yapın, NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S, sağlam ancak dikkat çekici derecede hafif yapısı sayesinde uzaktaki konuların dinamizmini heyecan verici bir netlikte yakınlaştırıyor. Nikon’un yeni S-line objektifi ile kullanıcılar, düzensiz hareket eden konuları bile 800 mm’de daha önce görülmemiş bir akıcılıkla izleyebiliyor ve sabit elde çekim özelliği ile yaratıcılık olanaklarını genişletebiliyor.

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S, yüksek çözünürlük gücü sayesinde avlanan kartallardan dalışa geçmiş uçaklara kadar yakalanması zor konuların en küçük ayrıntılarını bile ortaya çıkarıyor. İster durağan görüntü, isterse video çekiminde, görüntü kalitesi son derece keskin. Objektif içi optik VR, çekimlerin sabit kalmasını sağlarken, objektif Z 9 ile birlikte kullanıldığında Senkro VR özelliği de 5,5 duraklamaya kadar telafi sağlıyor. AF performansının olağanüstü hızı, akıcı ve güvenilir bir çekim yapmayı sağlayan Nikkor Z 800mm f/6.3 VR S sahip olduğu menzil ile 1.120 mm veya 1.600 mm’ye çıkarabilen Z serisi teleobjektif dönüştürücülerin kullanımını destekliyor.

Fonksiyonel Kullanım

Z serisi objektif yuvası ve bir Phase Fresnel (PF) merceğin sağladığı dengeli ve hafif tasarımı sayesinde, NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S, güvenle tripoddan alınıp elde çekim yapabilme imkanı sunuyor. Bu aynasız objektif, F serisi objektif yuvalı muadilinden yaklaşık 2,3 kg daha hafif ve yüzde 16 daha kısa. Ağırlık merkezi, fotoğraf makinesi gövdesine daha yakın olduğu için hareket ettirmeyi ve sorunsuz bir şekilde durmayı kolaylaştırıyor. Fotoğrafçılar kontrolleri özelleştirebiliyor ve gelişmiş hava sızdırmazlığı, hem objektifi hem de fotoğraf makinesini koruyor.

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S Temel Özellikler:

Profesyonel süper telefoto objektif: 800 mm’lik odak uzaklığı. Taşınabilirlik, hafif yapı ve dengeli tutuş sağlıyor.

Son derece keskin görüntüler: Özel olarak şekillendirilip konumlandırılmış Phase Fresnel (PF) mercek ve Nano Kristal Kaplama, gölgelenmeyi ve parlamayı önemli ölçüde azaltırken, ED ve SR mercek, görüntünün merkezinden kenarına doğru olan renk sapmalarını kontrol ediyor.

Hızlı ve sessiz netleme: Hızlı, hassas ve fısıltı kadar sessiz AF özelliği sayesinde ister itişip kakışan yarış arabalarını, isterse uzaktaki yaban hayatını çekiyor olun, izleme özelliği akıcıdır.

Güçlü titreşim azaltma: Objektif içi optik VR, çekimlerin sabit kalmasını sağlıyor. Bu objektif Z 9 ile birlikte kullanıldığında Senkro VR özelliği 5,5 duraklamaya kadar telafi sağlıyor.

Özelleştirilebilir kontrol: Uygun şekilde konumlandırılmış L-Fn düğmelerine ve sessiz kontrol halkasına işlevler atayabilirsiniz. Netleme mesafelerini kaydetmek için hafıza ayarı düğmesini kullanabilirsiniz.

Gelişmiş hava sızdırmazlığı: Tüm hareketli parçaların etrafındaki yalıtım, tozu ve nemi uzak tutarken, objektif yuvasındaki kauçuk conta da hem objektifi hem de fotoğraf makinesini koruyor.

Teleobjektif dönüştürücü ile uyumlu: Menzilinizi Z teleobjektif dönüştürücü TC-1.4x ile 1.120 mm’ye veya Z teleobjektif dönüştürücü TC-2.0x ile 1.600 mm’ye kadar genişletebilirsiniz.

Entegre filtre yuvası: Filtreleri yerleştirmenizi kolaylaştırarak zorlu aydınlatma durumları üzerinde daha fazla kontrol kazandırıyor.

Kullanımı kolay objektif koruyucu: Pakette gelen HB-104 objektif koruyucu, kaydırılabilen bir serbest bırakma tırnağına sahip ve objektif koruyucunun tek elle çıkarılmasına olanak tanıyor.