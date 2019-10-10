İlk Nikkor Z DX Objektifler

Nikon, ilk Z serisi DX (APS-C) biçimli aynasız fotoğraf makinesi olan Nikon Z50 ile birlikte ilk NIKKOR Z DX zoom objektifler olan NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR ve NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR’ı tanıttı.

Her iki Z Objektif Yuvalı DX objektif de, geniş Nikon Z objektif yuvasının mükemmel ışık toplama özelliği için optimize edilmiştir. Bu zoom objektifler hızlı, sessiz ve kararlı şekilde netleme yapar. Bu da onları, durağan görüntüler için olduğu kadar videolar için de harika kılar. Ultra taşınabilir NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR objektif, geniş açılı karelerden portre görünümlerine uzanan bir çeşitliliği uygun şekilde kapsayan yassı ve ince bir zoom objektiftir. NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR, kompakt bir telefoto zoom objektif: Bu objektif, eşsiz portreler kadrajlamaktan uzak mesafeli aksiyon görüntüleri yakalamaya uzanan kapsamda akıcı ve kararlı hassasiyetle geçiş yapmaya olanak tanır.

NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

Ultra taşınabilir geniş açılı zoom objektif: Geniş açılıdan normale 16 – 50 mm odak uzaklığı aralığı (FX biçimli/35 mm eşdeğeri 24 – 75 mm) ile hızlı netleme yapan objektif.

Sadece 0,2 m’lik minimum netleme mesafesi: Yakın çekim detaylarına keskin şekilde netleme yapmaya olanak tanır.

Dahili Titreşim Azaltma: Normalde mümkün olandan 4,5 duraklamaya kadar daha yavaş deklanşör hızlarında çekim yapmanıza olanak tanır.² Düşük ışıkta daha net görüntüler alın ve yürür halde film çekerken bile kararlı videolar kaydedin.

Sessiz kontrol halkası: Manuel netleme, diyafram kontrolü ve pozlama telafisi gibi temel işlevler için kullanın.

Daima sizinle olan bir objektif: Sadece 135 gram ağırlığındadır ve geri çekildiğinde krep gibi dümdüz olur.

NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

Kompakt telefoto zoom objektif: Normalden telefotoya uzanan 50 – 250 mm odak uzaklığı aralığı (FX biçimli/35 mm eşdeğeri 75 – 375 mm) ile hızlı netleme yapan objektif.

Sadece 0,5 m’lik minimum netleme mesafesi: Yakındaki konulara keskin şekilde netleme yapmaya olanak tanır.

Dahili titreşim Azaltma: Normalde mümkün olandan 5 duraklamaya kadar daha düşük deklanşör hızlarında fotoğraf çekin.

Sessiz kontrol halkası: Manuel netleme, diyafram kontrolü ve pozlama telafisi gibi temel işlevler için kullanın.

Az yükle seyahat edin: Objektif geri çekildiğinde son derece kompakt bir yapıya bürünür ve 405 gram ağırlığındadır.