Nikon, Z serisi DX (APS-C) biçimli ilk aynasız fotoğraf makinesi olan Nikon Z 50’yi ve ilk iki NIKKOR Z DX zoom objektif olan NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR ve NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR’ı tanıtıyor. Yeni Nikon Z 50; detay, derinlik ve renk açısından zengin, mükemmel netlenmiş fotoğraflar ve 4K filmler çekiyor. Z 50’yi yeni NIKKOR Z DX objektiflerle birleştiren yeni DX aynasız fotoğraf makinesi sistemi geniş açıdan telefotoya uzanan bir kapsamda çarpıcı görüntüler sunacak.

20,9 Megapiksellik büyük bir DX biçimli sensörle donatılmış olan Z 50, Nikon’un aynasız fotoğraf makinesi sisteminin optik avantajlarını, güçlü ve kompakt bir DX fotoğraf makinesi gövdesine taşıyor. Övgü toplayan Nikon Z 7 ve Z 6 fotoğraf makinelerinden miras Nikon Z Objektif Yuvasını ve hızlı, geniş Karma AF (otomatik netleme) sistemini içeren özellikler barındırıyor. Z 50 ayrıca, net bir elektronik vizöre, dik açılı dokunmatik ekrana ve Nikon aynasız fotoğraf makinelerini böylesine rahat kavranabilir bir hale getiren derin bir kavrama yüzeyine sahip. Akıllı Göz Takibi AF, Z 50’yi portre çekimleri için mükemmel kılıyor ve 11 fps’ye varan sürekli çekim hızı (AF/AE ile) aksiyonun üstesinden geliyor. Z 50, F objektif yuvalı NIKKOR DSLR objektiflerin bu fotoğraf makinesi ile birlikte kullanılmasına olanak tanıyan Nikon’un FTZ Objektif Yuvası Adaptörü ile tam olarak uyumlu.

Nikon Europe Ürün Müdürü Jordi Brinkman: “Tutkunuz ister fotoğraf ister video olsun, Nikon’un yeni Z 50 aynasız sistem fotoğraf makinesi yaratıcılığın ve gücün heyecan verici bir karmasını sunuyor. Yeni NIKKOR Z DX objektiflerin yanında tüm Z objektif yuvalı objektiflerle kusursuz uyumluluğa sahip oluyorsunuz. Çantanızda F objektif yuvalı objektifleriniz ve aksesuarlarınız varsa onları da kullanabiliyorsunuz. İster bir Nikon DSLR sahibi ister ilk kez Nikon kullanıyor olun: Nikon DX aynasız fotoğraf makinesi sistemi size gelişim için bolca alan sağlıyor” diye ifade ediyor.

Nikon Z 50 Temel Özellikler:

Yüksek görüntü kalitesi: Geniş Nikon Z objektif yuvası, 20,9 Megapiksel DX biçimli (APS-C) CMOS sensör ve hızlı EXPEED 6 görüntü sensörü.

Sonuna kadar keskin: Karma AF (otomatik netleme) sistemi. 209 adet sensör üstü AF noktası, mükemmel uçtan uca keskinlik için yatayda ve dikeyde çerçevenin yaklaşık %90’ını kaplar.

Düşük ışıkta harika: 100 – 51.200 geniş ISO aralığı ve -4 EV’ye kadar düşürülebilen düşük ışık otomatik netlemesi.

Akıllı Göz Takibi AF: İster yalnız başına ister kalabalığın arasında olsun konunun gözüne otomatik olarak netleme yapar.

Hızlı sürekli çekim: Otomatik netleme (AF) ve otomatik pozlama (AE) ile 11 fps’ye varan sürekli çekim hızı.

Sessiz çalışma: Nikon Z 50, alçak sesli netleme yapar ve sessiz çekim moduna sahiptir.

4K filmler: Kullanıcılar 30p çözünürlükte 4K/UHD filmler kaydedebilir ve hiçbir kırpma faktörü sınırlaması olmadan Full HD ağır çekim filmler çekebilir. Fotoğraf makinesinde 4K zaman aralıklı görüntü dizileri oluşturabilirsiniz.

Akıcı EVF: Keskin elektronik vizör (2360 k-nokta), bir DSLR’ın optik vizörü gibi doğal görüntüler sağlar. İsterseniz, görüntüleri ayarlar uygulandığında göründükleri gibi izleyebilirsiniz.

Dik açılı büyük dokunmatik ekran: Akıllı telefon tarzı dokunmatik kontrollere sahip yüksek çözünürlüklü (1040 k-nokta) LCD ekran. Video veya otoportre çekerken yukarı veya aşağı eğilebilir.

Yaratıcı efektler: Fotoğraflar ve videolar için 20 dahili efekt. Efekti önizlerken yoğunluk ayarlanabilir.

Açılır flaşlı DX aynasız fotoğraf makinesi gövdesi: Güçlü magnezyum alaşım üst ve ön yapısı ile taşıması kolaydır.

Nikon ergonomisi: Rahat kullanım için derin kavrama yüzeyi ve özenle yerleştirilmiş düğmeler, kadranlar ve dokunmatik ekran kontrolleri.

Basit DSLR tarzı menü sistemi: Mevcut Nikon DSLR kullanıcıları için çok tanıdık ve ilk kez Nikon kullananlar için öğrenmesi çok kolaydır.

Hızlı bağlantılar: Nikon’un SnapBridge uygulamasının yanı sıra Wi-Fi® ve Bluetooth® bağlantıları, paylaşım veya depolama için herhangi bir cihaza film ve fotoğraf göndermeyi kolay hale getirir.

Sevilesi bir sistem: FTZ Objektif Yuvası Adaptörü ile uzaktan kumandalar, DSLR Speedlight flaş birimleri, mikrofonlar ve daha fazlasını içeren Nikon DSLR aksesuarlarıyla uyumludur.