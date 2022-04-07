İnceleme: General Mobile GM 22 Pro

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Özelikle son yıllarda geliştirdiği yenilikçi ürünler ve yüksek kalite standartları ile her geçen gün adını daha fazla duyuran General Mobile, bir süre önce GM 22 akıllı telefon ürün ailesini satışa sunmuştu. Bu ürün ailesinde yer alan, görüntüleme özellikleriyle de dikkat çeken GM 22 Pro modeli inceleme konuklarımızdan biri oldu.

Yüksek Çözünürlüklü Geniş Ekran

GM 22 Pro, oldukça şık, ergonomik bir tasarıma sahip. İnci siyahı ve inci beyazı olmak üzere iki farklı renkte satışa sunuluyor. Akıllı telefonun 6.78 inç FHD+ sınırsız ekran tasarımı, %91.4 ekran/gövde oranı, 2460×1080 piksel çözünürlük (396ppi, 420nit) ve 20.5:9 ekran oranına sahip. Bu modelin ekran kalitesi, gerçeğe yakın renkler sunması ve dokunmatik hassasiyeti oldukça iyi. Biz de bu akıllı telefonu incelerken ekran özelliklerinden oldukça memnun kaldık.

microSD Kart Desteği

MediaTek Helio G95, HyperEngine teknolojisi ile grafik işlemci ve belleğin akıllı dinamik yönetimini sağlarken, 8 çekirdek, ARM Cortex A76 2.05GHz saat hızına ulaşan işlemci, sürükleyici ve pürüzsüz bir oyun deneyimi de sunuyor. GM 22 Pro, 8GB RAM, 128GB dahili depolama ve 256GB MicroSD kart desteği ile geliyor. Böylece fotoğraf ve video çekimlerinizde dahili depolama alanı dolsa bile microSD kart desteği ile çekimlerinize sorunsuzca devam edebilirsiniz.

Cihazın boyutları 165.85×76.7×9.1mm ve ağırlığı ise yaklaşık 213 gram. İdeal bir boyut ve ağırlığı olan GM 22 Pro, fotoğraf ve video çekimlerinde rahat bir tutuş sağlıyor. Side-mounted parmak izi okuyucu hızlı erişim ve güvenlik konusunda kolaylık sunuyor.

Cihazda 5000mAh pil bulunuyor ve 18W hızlı şarj kullanılıyor. Gelişmiş güç yönetimi sistemi sık kullanmadığınız pil tüketen uygulamaları kapatarak verimli ve uzun kullanım deneyimi sunuyor.

GM 22 Serisinin En Gelişmiş Kamera Sistemi

GM 22 Pro serinin en gelişmiş modeli… Tasarımında ve diğer özelliklerinde fotoğraf severlerin ihtiyaç duyabilecekleri pek çok detaya yer verilmiş. Mobil fotoğrafçılık konusunda içerik üreten ve fazla bütçesi olmayan kullanıcıların da ilgisini çekebilecek bir model. Telefonun arka tarafında en üstte 108MP’lik ana kamera bulunuyor. Hemen altında alan derinliği, onun da altında yer alan iki lensten soldaki 115 derece görüş açısı sunan 5MP’lik geniş açı lens, sağ tarafta ise 2MP’lik makro lens yer alıyor. Yüksek çözünürlüklü yapay zekaya sahip bu kamera sistemi General Mobile akıllı telefonlarda kullanılan en iyi sistem… Bu model, 9-in-1 piksel gruplama teknolojili, 0.7μm ultra ince ve 1/1,52 inç büyük bir kamera sensörü ile donatılmış. Ana kamera ile yüksek çözünürlüklü çekilen fotoğraflar kırpıldığında bile kaliteli sonuçlar sunabiliyor.

Makro kamera, konulara 4cm’e kadar yaklaşabilmenize imkan tanıyor. Böylece yakından detaylı makro fotoğraflar çekilebiliyor. Makro kamera kullanılırken konuya çok yaklaşıldığı için elinizin veya telefonun gölgesi bazen konu üzerinde düşebiliyor. Hem bu istenmeyen gölgeleri azaltmak hem de daha sabit bir çekim için mini bir tripod kullanabilirsiniz. Böylece daha kontrollü ve net çekimler yapabilirsiniz. GM 22 Pro’nun ön kamerası ise 16MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram değerine sahip.

Profesyonel Mod ve RAW desteği

Kamera açıldığında “Fotoğraf” modunda sağ taraftan geniş açı ya da 2x tele seçimi yapılabiliyor. Sağ üst tarafta ayar seçeneğine tıklandığında fotoğraf boyutu ayarlanabiliyor. GM 22 Pro da fotoğraf boyutu olarak 108MP, 48MP, 28MP ve 7MP çözünürlük değerleri ayarlanabiliyor. Yine Kamerada “Profesyonel mod” seçildiğinde ise beyaz ayarı, ISO, EV poz düzeltmesi, AE (Enstantane) ve MF/AF netlik seçimi yapılabiliyor. Bu ayarlarla çok daha kontrollü ve manuel fotoğraf çekimleri yapabilmek mümkün. RAW dosya formatı da sadece “Profesyonel mod” seçildiğinde kullanılabiliyor. Portre modu ise güzel bokeh efektler veriyor. Sadece insan çekimlerinde değil, bir objenin arka planını netsiz yapmak için de kullanılabilen portre modunda diyafram ayarını kolayca yapabiliyorsunuz.

GM 22 Pro, Yapay Zeka Destekli Sahne Algılama, Süper Gece Modu, Portre Modu, Ağır Çekim Video Kaydı, Hızlı Çekim Video Kaydı, Güzellik Modu, Profesyonel Mod, Panorama Çekim Modu, HDR Modu, Dual Led Flaş, Ekran Selfie Flaşı gibi kamera uygulamalarını barındırıyor.