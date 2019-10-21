İnceleme: SanDisk Extreme Portable SSD

SanDisk’in son derece kullanışlı, taşınabilir SSD depolama cihazı “Extreme Portable SSD” ürününü sizler için inceledik.

Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar için yüksek hızlı bir depolama seçeneği olan SanDisk Extreme Portable SSD’nin 250GB, 500GB ve 1TB’lık modelleri bulunuyor. Bizim incelediğimiz ürün ise 500GB’lık modeliydi. Size de tavsiyemiz eğer bu tarz bir ürün alacaksanız en az 500GB’lık bir modeli tercih edin.

Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Bu ürün tüm fotoğraf ve video arşivinizi saklayacağınız bir depolama cihazı değil. Ürün, seyahat ederken ya da bir yerden başka bir yere giderken fotoğraflarınızı aktarmak istediğinizde size hız ve kolay kullanım sunan bir depolama cihazı. 550MB/s okuma hızı ile yüksek bir performans sunuyor. Bu da yüksek kapasiteli dosyaların çok hızlı bir şekilde kopyalanmasını ve açılmasını sağlıyor.

SanDisk Extreme Portable SSD, hem Windows hem de MAC ortamında kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Üründe USB 3.1 (Type-C) bağlantı noktası ve kablosu bulunuyor. Kutunun içeriğinde bu bağlantı kablosunu klasik USB (Type-A) dönüştüren bir de adaptör bulunuyor. Böylece ürün, hem Windows hem de MAC bilgisayarların eski ve yeni tüm modellerinde sorunsuzca çalışabiliyor.

SanDisk Extreme Portable SSD, neredeyse avucunuzun içerisinde kaybolabilecek kadar küçük, ince ve hafif bir depolama cihazı. Boyutları 75,69×75,69×10,67mm ve ağırlığı ise sadece 39 gram.

SanDisk’in yaklaşık 25 yıldır uzmanlaştığı depolama ürünlerindeki kalitesini ve yüksek performansı bu üründe de görmek mümkün. Fotoğraf ve video çekerken çantanızın bir köşesinde her zaman sizinle birlikte en zorlu ortamlara taşıyabileceğiniz SanDisk Extreme Portable SSD, su ve toz dayanıklılığı için IP55 standardına sahip. Ayrıca üründe hareketli bir parça olmadığı için darbe ve titreşime karşı da dayanıklı.