İnceleme: Asus ProArt 32” PA32UC-K 4K

Asus’un en iddialı 32” 4K profesyonel monitörlerinden ProArt PA32UC-K modelini inceledik. Bu monitör özellikle fotoğraf ve video gibi profesyonel içerik üreticileri için göz önüne alınması gereken bir model.

ProArt serisinde yer alan 32 inçlik 4K IPS monitör, yüksek kontrast oranı, 178 derecelik geniş görüş açısı, 384 bölge LED arka aydınlatma, 1000 nit parlaklık, HDR performansı, geniş renk gamı, %99.5 Adobe RGB ve %100 sRGB renk aralığı sunarak sıra dışı renk doygunluğu sağlıyor. Thunderbolt 3, 40 Gbps’ye kadar veri aktarımını desteklerken güç aktarımına sahip USB-C ise 60W’a kadar harici cihazlara güç sağlayabiliyor.

Yüksek Kontrast ve Gerçeklik

ProArt PA32UC-K, görüntüde gerçekliği tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. Ultra HD Premium sertifikalı 4K IPS paneli, 1000 nit’e kadar parlaklık ve %85 Rec. 2020, %99.5 Adobe RGB, %95 DCI-P3 ve %100 sRGB renk aralığı sunarak, video düzenleme için ideal olarak gerçekçi HDR deneyimini sağlıyor. 1.07 milyar renkten fazlasını görüntülemek için 14-bit renkli grafiklere sahip. Ayrıca 14-bit’lik başvuru çizelgesi kullanırken, 2.6, 2.4, 2.2, 2.0 ve 1.8 Gamma değerlerini destekleyerek, tonlamalar arasında daha yumuşak geçişlerle daha doğal görünen görseller üretebiliyor. ProArt PA32UC-K, fabrikadan hazır kalibrasyonlu geliyor ve ayrıca renk doğruluğunu garantileyen ProArt Calibration teknolojisine sahip. Her monitör 63, 127 ve 255 kalibrasyon seviyesi raporu ile geliyor ve görsellerinizin ekranda doğru şekilde yeniden üretilmesini garantilemek için gelişmiş gri-ton izleme teknolojisini barındırıyor. Monitör aynı zamanda %95 bütünlük telafisi ile ekran bütününde parlaklık ve kroma dalgalanmalarına karşı koruma sağlıyor.

Monitör, Windows ve MacOS için sertifikalı. Böylece grafik tasarımcılar, fotoğrafçılar ve profesyonel içerik üreticileri için ideal bir ürün haline geliyor.

Detaylar ve Parlaklık…

ProArt PA32UC-K, 138 ppi değeri ile dört katı piksel yoğunluğu ve %300 daha fazla ekran alanı ile benzer boyuttaki Full HD monitörlere göre daha iyi bir 32 inç’lik 4K (3840×2160) panel sunuyor. ProArt PA32UC-K, Ultra HD Premium sertifikasına sahip. Bir görselin en parlak ve koyu bölümlerinin arasındaki kontrastı iyileştirmek için tasarlanan HDR teknolojisi, sıra dışı görüntü netliği ve detayı sağlıyor.

ASUS LED Driving teknolojisine sahip tam düzenli LED arka aydınlatma barından ProArt PA32UC-K’nin 384 LED bölgesi ve 1000 nit’lik zirve parlaklığı var, böylece en koyu siyahları ve en parlak beyazları üretebiliyor.

ASUS ProArt Calibration Teknolojisi

Bir masaüstü, laptop, PC veya Mac kullanın, ProArt Calibration teknolojisi, renk doğruluk ayarı ve bütünlük telafisi ayarı sunarak, ekranınızın parlaklık ve renk bütünlüğünü ayarlamanız gerektiğinde işleri kolaylaştırıyor.

Renk Parametre Profilleri

ProArt PA32UC-K, yerleşik devre yongası üzerinde renk profilleri kaydetmenizi sağlar – böylece monitörü başka bir cihaza bağladığınızda ya da monitörler yolculuk ettiğinizde bile ayarlarınız kayıtlı kalır, yeniden kalibrasyon ihtiyacını ortadan kaldırır. Aynı zamanda yerleşik devre ve LCD optik spektrumu arasındaki sinyal bozulmasını da azaltır. Renk profilleri monitör üzerindeki kısayol tuşu ile kolayca aktifleştirilebilir.

Hızlı bağlantılar için Thunderbolt 3

ProArt PA32UC-K, DisplayPort ve harici cihazlara 60W’a kadar güç sağlayabilen güç aktarımlı USB 3.1’in yanı sıra, 40Gbps’ye kadar veri aktarım hızları için Thunderbolt 3 destekli iki USB-C girişine sahip. Thunderbolt 3 aynı zamanda birden fazla monitörün tek bir girişle bağlanmasını, bir bağlantı noktası ya da switch olmadan sağlayabiliyor.

Picture-in-Picture & Picture-by-Picture

Dahili Picture-in-Picture (PiP) ve Picture-by-Picture (PbP) işleviyle, birden fazla kaynaktan içeriği aynı anda görüntüleyebilir, aralarında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Hangi ses kaynağının çalacağını bile seçebilirsiniz.

QuickFit Sanal Ölçeklendirme

ASUS QuickFit Sanal Ölçeklendirme ile zamandan kazanabilir ve yaptığınız işleri daha sağlıklı kontrol edebilirsiniz. Bu mod, dokümanları gerçek boyutunda görüntülemek ve baskıdan önce ayarlamak için kullanılan bir özellik… Sezgisel 5-yönlü navigasyonlu joystik, erişimi kolaylaştırır ve ekran üzerindeki menüyü kullanarak ayarlama yapmanızı sağlar.

Mavi Işık Filtresi

Ultra Düşük Mavi Işık teknolojisi, izleyenleri zararlı mavi ışığa karşı korumak için tasarlanmıştır. TÜV Rheinland tarafından sertifikalandırılmış bu mavi ışık filtresi, kısayol tuşu sayesinde ekrandaki menü üzerinden kolayca erişilebilen dört ayar sağlar.

Flicker-Free Teknolojisi

Flicker-Free teknolojisi, ekrandaki titreşimi azaltarak göz ağrısını, baş ağrılarını ve göz yorgunluğunu en aza indirerek, daha rahat bir görüş deneyimi sağlar.

Ergonomik Tasarım

Asus’un 32 inçlik bu modeli oldukça ince bir profile sahip ve rahat bir görüş açısı için istenilen şekilde ayarlanabiliyor. Ergonomik standı döndürme, dik döndürme, eğme ve yükseklik ayarlamalarını kolayca yapabilmenizi sağlıyor. Ekran üzerindeki menü bile monitör dikey kullanıldığında döndüğü için ayarlamaları yapmanız daha da kolaylaşıyor.