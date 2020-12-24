İnceleme: TP-Link Akıllı Priz “Tapo P100”

TP-Link’in akıllı ev ürünleri içerisinde yer alan uygun fiyatlı akıllı prizi Tapo P100 modelini inceledik.

Oldukça küçük bir tasarıma sahip olan Tapo P100 akıllı priz, son derece kolay kurulup çalıştırılıyor. Ürünü prize takıp Andorid ve iOS destekli Tapo uygulamasını akıllı telefona indirmek ve buradan adımları izleyerek birkaç dakika içinde ürünü aktif hale getirmek mümkün. Akıllı prizi kullanmak için başka herhangi bir cihaz ya da uygulama gerekmiyor. Tam anlamıyla tak-çalıştır özellikli bir ürün…

Peki, akıllı bir priz ne işe yarar? Bildiğiniz gibi günümüzde bazı beyaz eşya ve elektronik cihazlar internete direkt bağlanıp, kontrol edilebiliyor. Ancak evlerimizde kullandığımız çoğu cihazda bu özellik ne yazık ki bulunmuyor. İşte incelediğimiz bu mini akıllı prize takılan tüm elektrikli cihazlar, akıllı telefonlar üzerinden her yerden kolayca açılıp kapanabiliyor, programlanarak hem kolaylık hem de güvenlik sağlıyor.

Tabi evlerimizde kullandığımız tüm elektrikli cihazları akıllı hale getirmek gerekir mi bilemiyorum… Ancak günümüz modern insanının beklentisinin bu şekilde olduğu yapılan anket ve çalışmalarda da açıkça görülüyor. Artık 100 metre ötedeki bakkala gidip süt almak yerine telefonlarımızdaki uygulama ile sipariş vermeyi seçiyoruz. Herkesin beklentisi ve ihtiyacı farklı olabilir. Akıllı ev konusunda ise akıllı prizler bu beklentiyi karşılayan ve akıllı prize bağlanan tüm elektrikli cihazları uzaktan kontrol etmeyi sağlayan ürünler. TP-Link’in yeni akıllı ev serisi olan Tapo ürün ailesinin ilk akıllı prizi olan Tapo P100’de mini kompakt tasarımı, kolay kullanımı, ses kontrol özelliği ile ideal bir akıllı priz.

Prize takılıp kullanılan tüm cihazlar Tapo P100 akıllı prize bağlanarak her yerden açılıp kapatılabilir hale geliyor. Fotoğraf makinesi pil şarj cihazları, abajur, vantilatör, hava nemlendirici, çay-kahve makinesi gibi tüm cihazlar akıllı telefon üzerinden ve nerede olunursa olunsun açıp kapatılabiliyor. İstenirse önceden programlanıp günün belli saatlerinde otomatik açılıp kapanmaları sağlanabiliyor. Yine aynı uygulama ile elektronik aletler için geri sayım sayacı listeleri oluşturmak mümkün. Kullanılmadığı zamanlar prize takılı olan ve bekleme modunda dahi elektrik tüketimi olan cihazlar, akılı prize bağlanıp programlanarak elektrik tasarrufu yapılabiliyor.

Ürünü ev güvenliği konusunda da kullanmak mümkün. Evden uzakta olduğunuzda herhangi bir aydınlatma cihazını Tapo P100 akıllı prize bağlayıp, uygulamadan ‘Dışarıda Modu’nu seçerek belli zamanlarda evde ışığın yanmasını sağlamak da hırsızlara karşı evin güvenliği için önemli bir kullanım amacı…

Aynı zamanda küçük tasarımı sayesinde bitişik prizler üzerinde az yer kaplıyor ve yandaki prize taşma yapmıyor. Bu çokça elektrikli cihaz kullanıldığı için günümüzde oldukça önemli….

Tapo P100 akıllı priz, sesli komut özelliğine de sahip. Google Asistan ve Amazon Alexa destekli olan akıllı priz ses ile de yönetilebiliyor. Örneğin, “iki dakika sonra tost makinesini çalıştır”, “ışığı kapat” gibi sesli komutlar ile cihazlar açılıp kapanabiliyor.

Tapo P100, son derece güvenli bir ürün. Hem TP-Link laboratuvarlarının sıkı kalite kontrollerinden geçerek üretiliyor, hem de küresel otoriteler tarafından sertifikalandırılıyor. Ürün, yanma tehlikesini en aza indirmek için ABS alev geciktirici malzemelerden üretilmiş durumda.