İnceleme: Intenso 1TB Harici SSD

Ülkemizde daha çok depolama ürünleriyle tanınan Intenso markasının 1TB’lık harici SSD modelini inceledik.

1998 yılında kurulan firma, depolama konusunda dünya çapında tanındı. Pratik ürünleri ile günlük yaşama destek veren firma, modern yaşamı sade ve güvenli ürün tasarımlarıyla birleştiriyor. Intenso geliştirdiği SSD çözümleriyle de farklı ihtiyaçları karşılıyor. Bu sayımızda incelediğimiz 1TB’lık Profesyonel harici SSD’de küçük ve hafif yapısı ile her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz bir depolama ürünü. Ürünü kutusundan çıkardığınız gibi anında kullanmaya başlayabilirsiniz. 1TB’lık bu harici SSD tüm fotoğraflarınızı yedekleyeceğiniz bir depolama ürünü olmayacaktır. Çünkü çoğu fotoğraf severin arşivi günümüzde 1TB’dan çok daha fazla yer tutuyor. Bu yüzden bu harici SSD ile çok hızlı veri kopyalama ve taşıma işlerini yapabilirsiniz. Gelişmiş NVMe teknolojisi ve 10 Gbps Süper Hızlı 3.1 Gen.2 arabirimi sayesinde, harici SSD, 800 MB/sn’ye kadar yüksek aktarım hızlarına ulaşabiliyor.

Profesyonel harici SSD ürün ailesinde 250GB, 500GB ve 1TB’lık modeller yer alıyor. Ancak böyle bir ürün alınacaksa 1TB’lık modeli tercih etmek daha mantıklı olacaktır. Intenso 1TB SSD şık, metalik ve sağlam bir yapıya sahip. Yüksek kaliteli alüminyum kasa SSD’nin aşırı ısınmasını önlüyor. Ayrıca şok ve titreşimlere karşı da koruma sağlıyor.

Bu ürün ile özellikle seyahatlerde hızlı ve rahat bir çalışma ortamı sağlanabilir. Bilgisayarınızı yanınızda taşıyorsanız yüksek hızda veri kopyalama özelliği sayesinde hafıza kartlarınızdan bu harici SSD’ye çektiğiniz fotoğrafları ve videolarınızı kopyalayıp, gezilerinizde çektiğiniz fotoğrafların bir kopyasını alabilirsiniz. Çoğu zaman seyahatlerde çektiğimiz fotoğrafları geri döndükten sonra yedeklemeye çalışırız. Böyle bir ürün yanımızda ise size tavsiyemiz her gün çektiğiniz fotoğraflarınızın bir yedeğini almanız olacaktır.

Intenso 1TB SSD kutusunda çıkan USB 3.1 type C ile pek çok farklı cihaza bağlanabilir. Ayrıca yine kutudan çıkan bir adaptörle standart USB-A bağlantısı olan cihazlarla da kullanılabilir.