Kingston Digital XS1000 Harici SSD

Kingston Digital, küçük ve çok şık bir dosya yedekleme çözümü olan XS1000 Harici SSD'yi duyurdu.

Kingston Technology Company’nin flash bellek iştiraki Kingston Digital, küçük ve çok şık bir dosya yedekleme çözümü olan XS1000 Harici SSD‘yi duyurdu. XS1000, Kingston’ın harici SSD ürün portföyü XS2000’e yeni üye olarak katıldı. Her iki sürücü de cep boyutunda taşınabilirlik sağlamak için son derece kompakt bir yapıdalar ve 29 gramın altında olmalarıyla dikkat çekiyorlar.

Kingston XS1000, 1.050MB/s’ye varan okuma hızı ve 2TB’ye ulaşan geniş kapasitesi ile sayısız fotoğraf, video ve dosyayı saklamak için yeterli alan sağlıyor. Sürücü, USB-C – USB-A kablosuyla birlikte geliyor ve eski cihazlarla sorunsuz bağlantı için geriye dönük uyumluluğa sahip bulunuyor. Bir anahtarlık kadar küçük olan XS1000, kolay dosya yedeklemelerinin güvenli yapılmasına imkan veriyor ve önemli belgelerin, değerli anıların ve medya dosyalarının sürekli erişimini garanti altına alıyor.

Kingston SSD İşletme Müdürü Keith Schimmenti, “Müşterilerimiz kullanışlı, hızlı ve güvenilir veri saklama alanına uygun bir fiyattan ulaşmak istiyor. Ürün serimize XS1000’in ilave edilmesiyle daha fazla seçenek aramalarına gerek kalmadı. Bu sürücüyü, standart bir SSD’nin yalnızca yarısı boyutunda, şık ve kompakt bir şekilde tasarladık. Bu özellik benzersiz bir taşınabilirlik sağlıyor ve ürün piyasada kolaylık ve birinci sınıf performansı aynı anda arayanlar için en iyi seçim olarak öne çıkıyor” diyor.

1 TB ve 2 TB versiyonları bulunan XS1000, beş yıl sınırlı garanti ile piyasaya sürüldü.

XS1000 Harici SSD Özellikleri: