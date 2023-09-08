İnceleme: General Mobile GM Phoenix 5G

Orta-üst segmentte konumlandırabileceğimiz iddialı bir model olan GM Phoenix 5G, firmanın ilk 5G destekli modeli olarak da öne çıkıyor.

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Kısa bir süre General Mobile, yenilikçi teknolojilere sahip gelişmiş akıllı telefonu GM Phoenix 5G’yi satışa sundu. Biz de bu yeni akıllı telefonu 4 gecelik kısa bir gemi yolculuğu esnasında inceleme fırsatı bulduk.

Katıldığımız gemi seyahati 4 gecelik Yunan Adaları programıydı. Gemimiz Çeşme’den kalkarak Atina, Mikonos, Santorini ve Rodos’un ardından yine Çeşme’ye geri döndü. Oldukça yoğun ve eğlenceli geçen bu gemi programında tahmin edebileceğiniz gibi epeyce fotoğraf ve video çekme şansım da oldu. GM Phoenix 5G incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımda da izleyebilirsiniz.

Burada gördüğünüz fotoğraf örnekleri GM Phoenix 5G ile az önce saydığım yerlerde çekildi. Çekim ortamlarından da kısaca birkaç bilgi vermek istiyorum. Ağustos ayının sonlarına doğru yaptığım bu incelemede fotoğraflar ve videolar biraz sert ışık şartlarında çekildi. Normalde daha fazla vaktim olsaydı size göstereceğim bu örnekleri daha yumuşak ve uygun ışık şartlarında çekmek isterdim. Bazı yerlerde aşırı rüzgarla da karşılaştığım oldu ve böylece video çekimlerinde sarsıntı önleyicinin etkisini de denemiş oldum. Bir de çekimlerin hiçbirinde bir tripod ya da yardımcı bir aksesuar kullanmadım, bunu da belirtmek isterim.

Firmanın ilk 5G destekli modeli

General Mobile’ın bu modeli bir süredir merakla bekleniyordu. Orta-üst segmentte konumlandırabileceğimiz iddialı bir model olan GM Phoenix 5G, firmanın ilk 5G destekli modeli olarak da öne çıkıyor. Karbon siyahı rengi, kavisli tasarımı ve gelişmiş kamera özellikleri ile dikkat çeken GM Phoenix 5G’yi şimdi gelin daha yakından tanıyalım.

120Hz Ekran Yenileme Hızı

Bu yeni model 6.78 inç FHD+ Amoled bir ekrana sahip. Çözünürlük değeri 2412×1080 piksel. 3D kavisli özel ekran tasarımı 1 milyardan fazla rengi destekliyor. Telefon 120 Hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran yenileme hızı telefonun menüsünden dinamik, yüksek ve standart olarak ayarlanabiliyor. Bu şekilde kullandığınız uygulama ve yaptığınız işlere göre seçim yapılabiliyor. Ben incelememiz boyunca dinamik ayarı tercih ettim. Bu ayar gerekli yerlerde en yüksek yenileme hızına çıkarken genel kullanımlarda ise pil ömrü için bu hızı düşürüyor.

Bu model 950 nite kadar çıkan ekran parlaklık değeri sunuyor. Yaptığım fotoğraf çekimlerimin çoğunu az önce de söylediğim gibi oldukça sert öğlen ışığında gerçekleştirdim. Ekran parlaklık oranı bu sert ışıkta bile konuyu düzgün şekilde görebilmemi ve doğru kadraj yapabilmemi sağladı.

%93.6 Ekran-Gövde Oranı

Phoenix 5G’nin ekran ve tasarım özellikleri gerçekten detaylı ve titiz bir şekilde düşünülmüş ve %93.6 ekran-gövde oranı sağlanmış. Tüm bunlar ince ve hafif bir tasarıma sığdırılmış. Telefonun ağırlığı sadece 210 gram.

Ekranın dokunmatik hassasiyeti de gayet iyi. Ekran içine yerleştirmiş parmak izi okuyucusu ise hızlıca aksiyon almanızı sağlıyor. Tabi güvenlik için şifre, desen ve yüz tanıma da kullanılabiliyor. Kavisli ekran darbelere ve çizilmelere karşı da yüksek bir koruma seviyesine sahip. 0.55mm güçlendirilmiş cam korumasıyla birlikte geliyor.

Ekran özelliklerinden sevdiğim bir diğeri de hangi uygulamalarda kullanılacağını seçebildiğiniz kavis aydınlatma ışığı oldu. Şimdi dilerseniz bu yeni modelin kamera özelliklerine de hep birlikte göz atalım.

4 Farklı Kamera Dizilimi

Arka kısımda yer alan kamera dizilimi açıkçası bu siyah renkle birlikte oldukça etkileyici olmuş. Bir diğer önemli detayda telefonun kutusundan arka kısmı koruyan yine çok şık bir kılıf çıkıyor. Bu kılıfla da tasarım bütünlüğü ve şıklığı korunmuş oluyor.

Telefonun arka kısmında 4 farklı kamera yer alıyor. Ortada ana kamera bulunuyor. Ana kamera 50MP’lik f/1.88 diyafram değerine sahip. Yapay zeka destekli olarak 200MP’lik görüntüler çekebiliyor. Bu çekim seçeneği kolay bir şekilde kamera modları arasında yer alıyor ve yüksek çözünürlük değerine sahip kaliteli görüntüler yakalamanıza imkan tanıyor.

Ben yaptığım çekimlerde hem normal yani 50MP’lik fotoğraf modunu hem de 200MP’lik AI Matrix kamera modunu denedim. Eğer yüksek oranda büyütmeler ve detaylarla işiniz varsa bu yüksek çözünürlük değerini kullanabilirsiniz. Sadece sosyal medya paylaşımları için fotoğraf çekiyorsanız normal fotoğraf modu zaten işinizi fazlasıyla görecektir.

Ana kamera 4 faz algılamalı hızlı bir otomatik netleme sistemine sahip. Netlik yaparken zor ışıklı ortamlarda bile sorun yaşanmıyor. Kameranın sensör boyutu 1/1.55 inç.

Fotoğraf modunda ayarlar kısmında görüntü çözünürlüğünü 50, 30, 13 ve 8MP olarak seçebiliyorsunuz. 50MP ayarında 4:3 en-boy oranında, 30MP ayarında ise ekranın tamamı kullanılarak fotoğraf çekilebiliyor. Yaptığım çekimlerin tamamını 4:3 en-boy oranında yaptım. Ayrıca fotoğraf modunda 2x optik zoom da kullanılabiliyor.

Arka kameralardan sağ altta 8MP’lik ultra geniş açı yer alıyor ve diyafram değeri f/2.2. Ultra geniş açının sol tarafında 4cm’e kadar yakın çekime imkan veren f/2.4 diyafram değerine sahip 2MP’lik Makro kamera yer alıyor. Sol üstte ise derinlik portre kamerası konumlandırılmış. Sağ üstte de güçlü bir flaş bulunuyor.

GM Phoenix 5G’de kullanılan yeni sensör teknolojisi hem aydınlık hem de gölge yerlerdeki detayları uygun bir şekilde yakalıyor. Kötü ışık şartlarında yaptığım çekimlerde bile sonuçlar gayet başarılı… Gece modu da karanlık ya da düşük ışık şartlarında yapacağınız çekimler için kullanılabilir. Bu modda karanlık alanlar ve detaylar olabildiğince ayrıntılı kaydedilmeye çalışılıyor.

Kamera modları arasında panorama, ağır çekim, hızlı çekim ve profesyonel mod gibi daha pek çok ayar yer alıyor. GM Phoenix 5G ile 4K 30fps video kaydı da yapılabiliyor. 2K ve FHD video kaydı seçeneklerinde elektronik görüntü sabitleme özelliği kullanılabiliyor.

Phoenix 5G ayrıca 16MP ön kameraya sahip. Bu gelişmiş kamera ile 16MP’lik selfie’ler çekilebiliyor ve FHD video kaydı yapılabiliyor. Tüm bu kamera özelliklerinden bahsettikten sonra elinizdeki ekipman ne kadar gelişmiş olursa olsun sizin konuya bakışınız, yorumunuz ve katkınızın çok önemli olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Tabi bunların dışında belki de en önemlisi ışığı anlamanız. Eğer fotoğrafçılığınızı geliştirmek istiyorsanız ışık konusuna çok önem vermenizi tavsiye ederim.

Yüksek Performanslı İşlemci

GM Phoenix 5G yüksek performanslı MediaTek Dimensity 7050 5G işlemci ve 8+8 GB artırılabilir RAM teknolojisiyle geliyor. Telefonun depolama alanı ise 256GB. Bu özellikler kullanıcı deneyimini artıran detaylar.

Tabi bir akıllı telefonda en önemli özelliklerden birisi de pil ömrü… Bu modelde 4700 mAh pil kullanılmış. Kutusundan da süper hızlı şarj özellikli 66W’lık adaptör çıkıyor. Pil ömrü bu cihazda gayet verimli kullanılabiliyor. Ama tabi bu noktada sizin ekran parlaklık, yenileme hızınız ve diğer ayarlarınız da önem kazanıyor. Günlük kullanımlarda sizi sıkıntıya sokacak bir durumla karşılaşmayacağınızı söyleyebilirim.

Son olarak bir diğer önemli konudan da bahsedeyim. Bu telefon bir büyük Android güncellemesi ile 2 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri de alacak. Bu konu çok soruluyor, onu da söylemiş olayım.

Sonuç olarak GM Phoenix 5G’nin 6.78 inç Amoled kavisli ekranı, 120 Hz ekran yenileme hızı, 200MP AI Matrix kamerası, güçlü işlemcisi, süper hızlı şarj cihazı, 256GB depolama alanı, gelişmiş güvenlik ayarları ve şık tasarımı ile ilgi göreceğini düşünüyorum.

Detaylı bilgi için: https://www.generalmobile.com/tr/urunler/gmphoenix5g