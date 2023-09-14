OM Digital Solutions Corporation, OM SYSTEM Tough serisinin en yeni üyesi olan OM SYSTEM TG-7’nin satışa sunulacağını duyurdu.

Bu dayanıklı kamera, toza ve darbeye dayanıklılık özellikleriyle olağanüstü performans sunmak üzere tasarlanmış. 2,1 metreye kadar düşmelere dayanıklı ve 100 kilograma kadar kuvvetlere direniyor. Tough TG-7’nin su altı çekim modları, 15 metreye kadar su geçirmezlik özelliklerini tamamlıyor ve -10°C’ye kadar dondurucu soğuklarda da işlevsel kalıyor. Kamera, 45 metreye kadar derinliklerde kullanılabilmesi için PT-059 Sualtı Muhafazası (ayrıca satılır) ile birlikte kullanılabilir. Saha Sensör Sistemi, konum ve çevresel verileri otomatik olarak alarak çekim deneyimini geliştirir.

TG-7, Dayanıklı özelliklerinin ötesinde, parlak F2.0 yüksek hızlı yakınlaştırma lensi, RAW kayıt ve yüksek deklanşör hızları ve azaltılmış nesne bulanıklığı için F2.0 diyafram açıklığına sahip 4x optik yakınlaştırma lensiyle geliyor. Değişken Makro Sistemi, maksimum 7x görüntü büyütme ile lensin kenarından 1 santimetreye kadar yakın yakın çekim yeteneklerine olanak tanıyarak makro fotoğrafçılığın sınırlarını genişletir. Ek özellikler arasında İnşaat Modu, sistem genişletme aksesuarları, dahili GPS ve sensörler, dikey video desteği, Pro Çekim Modu, Hızlandırılmış Film oluşturma ile Aralıklı Çekim ve USB Type-C şarj yer alır.

OM SYSTEM Tough TG-7, fotoğrafçılara su altında, donma sıcaklıklarında veya engebeli arazilerde her ortamda olağanüstü görüntüler yakalama olanağı sağlar.

OM SYSTEM TG-7 Özellikler ve Teknik Detaylar:

15m’e kadar suya dayanıklı, -10°C’ye kadar donmaya dayanıklı ve darbeye dayanıklılık özellikleri. Her zaman, her yerde fotoğrafçılık için eşsiz, güçlü performans.

OM SYSTEM Tough TG-7, pil kapağı gibi önemli açıklıklardaki çift kilit mekanizmasıyla tamamlanan, tüm kamera gövdesi boyunca titizlikle yalıtılmış bir yapıya sahiptir. Bu olağanüstü mühendislik, 15 metre derinliğe kadar su altı çekimlerinde su geçirmezlik performansını ve güçlü toz geçirmezlik performansını garanti ederek kamerayı kum ve toz parçacıklarından korur. -10°C’ye kadar güçlü donmaya dayanıklılık performansı ve buğulanmayı önleyen ön lensteki çift bölmeli koruyucu cam sayesinde fotoğrafçılar, açık havada kış koşullarında kayak yapmak gibi aşırı sıcaklık değişimlerine güvenle girebilirler. Bu Tough kamera aynı zamanda darbeye dayanıklı yapıyla donatılmıştır; 2,1 m’e kadar yüksekliklerden düşmelere dayanabilir ve 100 kgf’e kadar ezilmeye dayanıklı esnekliğe sahiptir; bu da onu dağlar gibi zorlu çekim ortamları için mükemmel bir yol arkadaşı haline getirir. Rakipsiz Dayanıklı performansla birleşen kompakt ve hafif yapısı, macera fotoğrafçılığının taleplerini karşılar. Kaymaz kavrama ıslak koşullarda bile güvenli tutuş sağlar.

Çok yönlü yaratıcı olanaklar için F2,0 yüksek hızlı yakınlaştırma lensi ve RAW fotoğraf çekimi ile donatılmıştır.

Bu model, geniş açı ucunda parlak, yüksek hızlı, maksimum F2.0 diyafram açıklığına sahip 4x optik zoom lense sahiptir. Parlak F2.0 diyafram açıklığı, hızlı enstantane hızlarının kullanılmasına olanak tanıyarak, hızlı hareket eden nesneleri çekerken bile konu bulanıklığını azaltır. Böyle olağanüstü lens performansına ulaşmak için DSA (Çift Süper Asferik) Lens dahil olmak üzere gelişmiş optik teknolojiler kullanıldı. Görüntü sensörü, olağanüstü hassasiyet performansına sahip yüksek hızlı, arkadan aydınlatmalı CMOS görüntü sensörüyle donatılmıştır ve gölgelenmeyi ve parlamayı önlemek için yalıtım camının her iki tarafındaki AR (yansımayı önleyici) kaplamayla tamamlanmıştır. Ek olarak, değiştirilebilir lensli kameralarımızda bulunan TruePic VIII görüntü işleme motorunu kullanarak olağanüstü görüntü kalitesi sağlar. Kamera, kamera içi RAW işleme ve ücretsiz OM Workspace yazılımımızı kullanarak bilgisayarda RAW görüntü düzenleme ve işleme ile RAW kaydını tamamen destekler ve fotoğrafçılara yaratıcı vizyonlarında yeni olanaklar sunar.

Lensin kenarından 1 cm’ye kadar yakın çekim yetenekleriyle insanın görme sınırlarını aşan Değişken Makro Sistemi.

Bu model, yakın çekim fotoğrafçılığında öne çıkıyor ve lensin kenarından 1 cm’ye kadar etkileyici bir çekim aralığı ve maksimum 7x (35 mm eşdeğeri) görüntü büyütme olanağı sunuyor. Mikroskop Modu, Mikroskop Kontrol Modu, Odak Yığınlama Modu ve Odak Basamaklama Modunun yanı sıra Değişken Makro Sistemi, daha fazla olasılığın kilidini açan iki isteğe bağlı aksesuar sunarak makro çekimin sınırlarını genişletir. Bu yetenekler sayesinde fotoğrafçılar, insan gözünün sınırlarını aşan çok küçük konuların canlı görüntülerini yakalayabilir.

Mikroskop Modu

Objelerin lensin kenarından lensin ucuna 1 cm kadar yakın mesafede fotoğraflanmasına olanak tanıyan ve optik yakınlaştırmayı telefoto uca ayarladığınızda maksimum 7x (35 mm eşdeğeri) görüntü büyütme elde eden bu fotoğraf makinesi, büyütülmüş bir çekim deneyimi sunuyor mikroskop kullanmayı anımsatıyor.

Mikroskop Kontrol Modu

Bu modda, kullanıcılar tek bir düğmeye dokunarak 1x, 2x ve 4x büyütmeler arasında zahmetsizce geçiş yapabilir ve nesneleri gözlemlemek ve fotoğraflamak için mikroskop kullanma deneyimini taklit edebilir. Arka LCD monitör nesnenin 44,4x’e kadar büyütülmesine olanak tanır.

Odak Yığınlama Modu

Birden fazla çekim yaparken odak konumunu değiştiren bu mod, yalnızca odaktaki alanları seçici olarak çıkarıp birleştirerek geniş alan derinliğine sahip tek bir görüntü elde edilmesini sağlar. Sığ alan derinliği ve sınırlı netleme alanlarına sahip makro çekim senaryoları için mükemmel bir özelliktir. Kullanıcılar 3 ila 10 arasında değişen çekim sayısını seçerek istenen sonuç üzerinde hassas kontrol sağlayabilirler.

Odak Basamaklama Modu

Bu mod, 30’a kadar çekim yaparken odak konumunu değiştirir ve konuya ve çekim koşullarına göre uyarlanmış, her biri odak kaydırma ve çekim sayısı için üç seviye sunar. Özellikle çiçek yaprakları ve böcek kanatları gibi zorlu konulara hızla odaklanmak için kullanışlıdır. Bu modda yakalanan görüntüler, Odak Yığınlama Modunun etkisini simüle ederek tek bir görüntü oluşturmak için OM Çalışma Alanı ile de düzenlenebilir.