Android güncellemeleri neden önemli?

Hayatımızın olmazsa olmazı akıllı telefonlarımızın güncel ve güvenli kalması, günlük hayatımızın sekteye uğramadan ve sorunsuz geçmesi için de büyük önem taşıyor.

Hayatımızın olmazsa olmazı akıllı telefonlarımızın güncel ve güvenli kalması, günlük hayatımızın sekteye uğramadan ve sorunsuz geçmesi için de büyük önem taşıyor. Bu noktada Android tabanlı telefonlarda güncellemeler kritik noktaların başında geliyor. 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl Android güvenlik güncellemesi sözü veren vivo, Y serisinin ardından bu kez de V29 ve V29 Lite için kullanıcılarına güncelleme taahhüt ediyor.

Hayatımızın merkezinde olan akıllı telefonlarımızın kusursuz ve kesintisiz çalışması kritik önem taşıyor. Oysa en yeni teknolojiye sahip telefonu da satın alsak, telefonlarda zaman içinde güvenlik açıklarının oluşması, kasma ve kapanma, bataryanın yetersiz kalması, bazı uygulama ve oyunları indirememe ya da kullanamama gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Android telefonunuzun güncel olmadığı durumlarda karşılaşabileceğiniz bazı sıkıntılara kısaca göz atalım:

Yeni özellikleri kaçırabilirsiniz: Android işletim sistemi için periyodik olarak yeni özelliklere sahip yeni sürümler duyurulur. Ancak telefon şirketleri Android’in üzerine kendi özelliklerini eklemekte özgürdür. Bu nedenle telefonunuzun güncellenmemesi, Google’ın ve telefonunuzun üreticisinin sunduğu yeni özellikleri kaçırmanızla sonuçlanabilir.

Telefonunuz saldırılara açık olabilir: Siber suçlular Android’e sızmalarını, telefonunuza kötü amaçlı yazılım yüklemelerini, sizin telefonunuzdaki hareketlerinizi gözetlemelerini veya telefonunuzun kontrolünü ele geçirmelerini sağlayan güvenlik açıklarını ararlar. Güvenlik açıkları sebebiyle virüsler ve fidye yazılımları da dahil olmak üzere kötü amaçlı yazılımlardan olumsuz etkilenebilir, maddi manevi büyük zararlar görebilirsiniz.

Telefonunuz güvenilmez hale gelebilir: Telefonunuzun güvenliğini her zaman etkilemese de kodlama hataları da uygulamaların çökmesine veya başka sorunlara yol açabilen faktörler arasında yer alıyor. Android tabanlı telefonunuz herhangi bir şekilde tuhaf davranıyorsa, sebebi güncelleme almamış olması olabilir.

Telefonunuz yavaşlamaya başlayabilir: Yoğun kullanılan telefonlarda zamanla yavaşlama meydana gelebilir. Güncellemelerin bir sebebi de işletim sistemini düzene sokarak veya kodu daha verimli hale getirerek telefonunuzun performansını artırmak ve korumak, daha sorunsuz çalışan bir telefona sahip olmanızı sağlamaktır.

Pil ömrünüz etkilenebilir: Android telefonunuzun işlemcisini daha fazla strese sokan herhangi bir şey, pil ömrünü etkiler. Kendisinden ne kadar çok şey istenirse, işlemci o kadar fazla enerji kullanır ve telefonunuzun pili o kadar hızlı tükenir. Bu da kodlama hatalarının ve kötü amaçlı yazılımların telefonunuzun pilini etkileyebileceği, hatta kalıcı pil sorunlarına bile neden olabileceği anlamına gelir.

Zaman içinde bu gibi sorunlarla karşı karşıya kalmamanız için akıllı telefonunuzun güncel ve güvenli olması, bunun için de Android güncellemelerini yapmanız büyük önem taşıyor. Android güncellemeleri telefonunuza daha etkili özellikler getirirken yeni güvenlik sistemi destekleri vererek de onun daha güvenli ve kullanışlı olmasını sağlıyor.

vivo Türkiye, Android güncellemelerinin yapılmaması halinde telefon kullanıcılarının yaşadıkları bu gibi sorunların önüne geçmek için uzun vadeli güncelleme garantisi veriyor. Şirket, yeni V29 serisinde de tüm kullanıcılara 2 büyük Android güncelleme garantisi ve 3 yıl güvenlik güncelleme garantisi sunuyor.