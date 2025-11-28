vivo ve FOTON iş birliğiyle mobil fotoğrafçılık yarışması başladı

vivo, Türkiye’deki fotoğraf sanatına katkı sağlamak amacıyla Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) ile Mobil Fotoğrafçılık Yarışması düzenliyor. 26 Kasım – 20 Aralık 2025 tarihleri arasında başvuruların kabul edileceği yarışma, şehir hayatını ve insanı merkeze alan iki ana temada gerçekleşiyor.

Türkiye’de ikamet eden 18 yaş ve üzeri herkese açık ve katılımın ücretsiz olduğu yarışma, yalnızca vivo marka telefonlarla çekilen fotoğraflara açık olup katılım sağlanacak fotoğraflarda mutlaka “vivo filigranı” bulunması gerekiyor. Yarışmaya katılım, www.fotondernegi.com internet sitesinde yer alan form aracılığıyla ve Instagram’da halka açık profillerden #vivoX300Serisi, #HerYerInsan ve #ŞehrinUzakPerspektifleri etiketleriyle paylaşılacak gönderiler (kaydırmalı postlar dahil, hikâye paylaşımları hariç) üzerinden gerçekleştiriliyor. Katılımcılar her iki kategoriye toplamda en fazla 5 fotoğraf ile başvurabiliyor.

İki ana tema: şehir ve insan

Yarışmada, fotoğrafçıların yeteneklerini sergileyebileceği iki kategori bulunuyor. “Şehrin Uzak Perspektifleri” kategorisinde katılımcılardan, uzaktan çekilmiş olsa bile şehrin ritmini, insan hareketliliğini, mimari dokuyu ve şehrin doğayla kurduğu ilişkileri yansıtan fotoğraflar sunmaları bekleniyor. Yüksek noktalardan şehir manzaraları, uzaktan gözlemlenen sokak sahneleri, şehir içinde insanların küçük ölçekli hareketlerini gösteren kareler, beton, ışık ve gölgelerin oluşturduğu geometrik düzenler bu tema kapsamında değerlendiriliyor. “Her Yer İnsan” kategorisinde ise insanı merkeze alan fotoğraflar ile başvurular yapılabiliyor. Sokak fotoğrafçılığı, portreler, günlük yaşamdan doğal anlar ve şehir hayatındaki insan hareketliliğini yansıtan kareler bu tema altında yarışmaya dahil ediliyor.

Seçkin jüri ve büyük ödüller

Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçıları ve sektör profesyonellerinden oluşan jüri kadrosunda; Coşkun Aral, Cem Kıvırcık, Daisy Du, Erdem Kılavuz, Koray Özpalamutçu, Mert Özcömert ve Tanın Helvacı yer alıyor. Jürinin 26 Aralık’ta yapacağı değerlendirmenin sonuçları 29 Aralık’ta FOTON internet sitesi (fotondernegi.com) üzerinden duyurulacak. Birinciye vivo X300 Pro, ikinciye vivo X300 ve üçüncüye vivo X200 FE akıllı telefonlar ödül olarak hediye edilecek. Ayrıca jüri tarafından seçilen 20 adet fotoğraf online olarak sergilenecek.

Yarışma şartnamesi ve detaylı bilgi için:

https://fotondernegi.com/etkinlik/vivo/

https://fotondernegi.com/vivo_FOTON_Mobil_Foto_Yarismasi_Sartname.pdf