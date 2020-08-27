vivo, Türkiye pazarına girdi

350 milyon kullanıcısı ile dünyanın 5. büyük akıllı telefon üreticisi ve 5G akıllı telefon satışlarında dünyada 3. sırada bulunan vivo, X50 Lite modeli ile Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Özel hi-fi yonga setinden, Ekran İçi Parmak İzi Okuyucuya, akıllı telefonlarda pek çok ilki gerçekleştiren vivo’nun Türkiye pazarına girişi doğrultusunda gerçekleştirdiği online basın toplantısında, Türkiye pazarına yönelik hedeflerini paylaştı.

Asya ve Avrupa arasında bir köprü olan Türkiye pazarına giriş yapmanın heyecanı içinde olduklarını ve Türkiye’ye bağlılıklarını ifade eden vivo Türkiye CEO’su Andrew Liu, “Türkiye’ye gelişimiz şans eseri değil. Her bir Avrupalı müşterinin bireysel ihtiyaçlarını anlamak için Avrupa genelinde 9 bin kişiyle görüştük. Bu, dünya çapında 350 milyondan fazla kullanıcının günlük yaşamının bir parçası olmamızın en önemli nedenlerinden biri olan “doğru şeyleri doğru şekilde yapmak” felsefemizin devamı.” şeklinde konuştu.

Türkiye’ye önemli teknolojiler barındıran X50 Lite ürünü ile giriş yaptıklarını belirten vivo Türkiye Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu ise, “vivo olarak, tüm dünyada markaların beklemeye geçtiği bir dönemde Türkiye pazarına girişimiz, ülkenin büyümesine olan güvenimizden kaynaklanıyor. Ağustos itibariyle orta segmentte bir cihaz ile giriş yaptığımız Türkiye pazarına, yılsonuna kadar biri amiral gemisi olmak üzere, farklı segmentlerde ürünler sunacağız.” dedi.

vivo’nun Türkiye pazarına giriş yaptığı ürünü X50 Lite akıllı telefonu, 48MP Süper Gece Modu’na sahip Dörtlü Kamerası ile dikkat çekerken, elmas tasarım, 4500 mAh’lik pil ve Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu özellikleri ile öne çıkıyor.

2011 yılında Çin’in Dongguan şehrinde kurulan akıllı telefon markası “vivo”, şirketin 1995 yılında kuruluşundan bu yana sabit hat ve özellikli telefonlar üretiminde sahip olduğu zengin deneyimi akıllı telefon teknolojilerine aktararak büyüyor. Asya-Pasifik, Rusya ve Orta Doğu’da yıllık 110 milyon adetlik satış hacmiyle vivo, Çin pazarında 2. Sırada bulunuyor ve halen 30’dan fazla pazarda aktif. 2020 yılının ilk çeyreğinde %9’luk pazar payı ile Dünya Akıllı Telefon Pazarında 5.’lik konumunu koruyan vivo, aynı anda 5G akıllı telefon satışlarında ise %12,9’luk pay ile üçüncü sırada yer alıyor.

İkisi Çin’de olmak üzere, Bengladeş, Hindistan ve Endonezya’daki toplam beş tesiste üretim yapan vivo, akıllı telefon sektöründe pek çok ilki hayata geçirdi. Vivo X1, gömülü hi-fi ses yonga setine sahip ilk akıllı telefon olarak dikkat çekerken, vivo X5Max dünyanın en ince akıllı telefonu rekoruna, vivo X20Plus UD ise Ekran İçi Parmak izi Okuyucu teknolojisine sahip ilk akıllı telefon olarak öne çıktı. İlk APEX konseptli akıllı telefonu da üreten vivo, 2018 yılında ilk kez çerçevesiz bir akıllı telefon olan vivo NEX’i pop-up selfie kamerasıyla piyasaya sürdü.