Kingston Data Traveler 70

Kingston Technology Company Inc’in Flash bellek iştiraki, bellek ürünleri ve teknoloji çözümlerinde dünya lideri Kingston Digital Inc.; dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve telefonlar gibi USB-C cihazlarla uyumlu olarak kullanılabilecek flash belleği Data Traveler 70’i piyasaya sürdüğünü duyurdu. USB 3.2 Gen 1 hızlarına sahip, taşınabilir ve oldukça hafif bir USB olan DT70 128GB’a varan kapasiteleri ile günlük kullanım için veri saklama alanını genişletmekten çok daha fazla avantaj sunuyor.

Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarını sürdüren ve her geçen gün ürün portföyünü güncelleyen Kingston yeni ürünü DT70 ile de USB-C girişlerine sahip cihazlarla uyumlu bir performan sağlıyor. USB 3.2 Gen 1 hızlarına sahip olarak geliştirilen DT70; USB 2.0’a göre 10 kat daha yüksek aktarım hızları sağlıyor. Kompakt ve yalın yapısıyla günlük kullanım için ideal olan bu flash bellek veri saklama alanını genişletmekten çok daha fazla performans sunuyor.