İnceleme: Oppo Reno3 Pro

Yazı ve Fotoğraflar: Uğurhan Betin

İlk kez bir akıllı telefon için mobil fotoğrafçılık incelemesi yaptım. İlk mobil fotoğraf testimi sık sık tanıtımlarını görüp merak ettiğim Oppo’nun Reno3 Pro modeli için gerçekleştirdim.

Oppo Reno3 Pro’nun piyasanın devleriyle rahatlıkla rekabet etmesini sağlayan teknik bilgileri şöyle… Ekran 6.5 inç 2400×1080 çözünürlüğe sahip. Reno3 Pro’da 12GB bellek ve 256GB’a kadar artabilen dahili hafıza seçenekleri bulunuyor. Böylece binlerce fotoğraf ve saatlerce video çekmenizi sağlayabiliyor. İşlemcisi Qualcomm Snapdragon 765G olup sekiz çekirdekli işlemciden oluşmakta. Çok Katmanlı sıvı soğutma sistemi sayesinde ısıyı işlemcide ve kasada etkili bir şekilde dağıtarak serin kalmayı başarıyor. 30W şarj gücü, 4025 mAh pili sayesinde sadece 20 dakikada %3’ten %50’ye şarj olur. Ultra yüksek parlaklık, kontrast ve renk yönetim sistemi sayesinde gerçeğe yakın vurgu ve gölgelerle son derece ayrıntılı bir ekrana sahip. Ses performansını ve ses düzeyini artıran çift stereo hoparlör ile donatılmış. Boyutları 16×7,2 cm kalınlığı 7,7 mm. Ağırlığı ise 171 gram.

Gelelim fotoğraf meraklılarını ilgilendiren bölümü… Arka yüzeyde ayrı açıya sahip 4, önde de 1 olmak üzere toplam 5 kameraya sahip. Arkada bulunan ana kamera 48 MP gibi yüksek bir çözünürlüğe sahip. Diğer arka kameralar 13 MP telefoto, 8 MP geniş açı ve 2 MP siyah-beyaz. HIS (Hibrit Görüntü Sabitleme) teknolojisi sayesinde titremeyi doğru bir şekilde algılamakta ve optik olarak sarsıntıyı önlemekte ve bu sayede yüksek video kalitesi sağlamakta. Yüksek çözünürlük ve yapay zeka algoritmaları, fazladan ekipman olmadan profesyonel düzeyde aydınlatma ve efektler oluşturmak için mükemmelleştirilmiş.

Reno3 Pro, OIS’li Sony IMX586 sensöre sahip ana kamera, yeni IPS görüntü algoritması sayesinde görüntüleme efektini iyileştiriyor. 13MP telefoto lens 48MP ana kamera ile beraber 2x optik, 5x hibrit ve 20x dijital zoom yapmasını sağlıyor. Ayrıca geniş açı lensi kullanarak geniş açıda da sabit fotoğraflar elde edebiliyor.

OPPO Reno3 Pro, ön kameralar açısından da sektörün en yüksek piksel sayısına sahip ön kamera modüllerinden biri olan 32MP’lik kamera kullanıyor. Selfie’leri net ve güzel hale getirmek için özelleştirilen Portrait Beautify 2.0, selfie çekerken ten rengini ve ışık durumunu algılıyor. Ön kameraya Gece Modu algoritması ekleyen Oppo, geceleri selfie çekmek isteyenler için de farklı bir deneyim vaat ediyor.

Yazılım konusunda ise Reno3 Pro yeni ColorOS 7 sistemiyle birlikte geliyor. Kenarsız bir estetiğe sahip ColorOS 7 sistemi, yeni simgeleriyle renk doygunluğunu azaltıyor ve oluşan görsel etki göze hitap ediyor. Gün boyu koyu mod özelliği ve akıllı arka ışık mekanizmasıyla Reno3 Pro, gözleri korumak için çeşitli kullanım senaryolarına uyum sağlıyor.

Fotoğraf çekerken ayarları kullanmakta çok rahat ettim. Tek tıkla ışığı ayarlamak gibi basit ayarlara anında ulaşabiliyorum. İlk olarak ultra geniş açısını denedim. Ultra kelimesinin hakkını vermişler… Hele 16/9 panoramik açıya geçtiğimde neredeyse benim görüş açıma denk bir ekranla karşılaştım.

Bahçede ilk makro denemelerimi yaptığımda kusursuz netliği ve ışık ayarlarıyla su damlaları, çiçekler ve yapraklar üzerinde Oppo’yla gayet iyi sonuçlar elde ettim.

48 MP ana kameranın sonuçları tabi ki DSLR fotoğraf makinesi ile karşılaştırılamaz, ama mobil fotoğraf için standart üstü bir performansa sahip.

Pandemi dolayısıyla maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat ederek Karaköy’e geçtim, burada da bir kaç test çekimi yaptım. Geniş açı çektiğim manzarayı hiç açı değiştirmeden tele kamerayla da çektim. Geniş açı ve telefoto kamera ile önde Eminönü sahili, arkada Galata Kulesi’yle Oppo, mobil fotoğrafçılık için tatmin edici sonuçlar verdi. Telefoto kamera ve geniş açıyla çektiğim fotoğraflar sayesinde sanki 24-200mm zoom objektife sahip gibiydim

Süper ağır çekimleriyle martıları ve dalgaları çekmek, çektiğim videoları müziğe göre otomatik montajlamak, siyah beyaz kamerasını kullanmak çok değişik geldi bana… Her ne kadar bir fotoğrafçı olarak akıllı telefon kamerasıyla fotoğraf çekmek bana göre olmasa da Oppo testleri oldukça eğlenceliydi.