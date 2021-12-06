İnceleme: Apple iPhone 13 Pro Max

Yazı ve Fotoğraflar: © Ömer Serkan Bakır

Apple’ın şimdiye kadarki en gelişmiş kamera sistemine sahip olan iPhone 13 Pro Max (1TB) modelini inceledik.

Türkiye’de satışa çıktığı gün elimize ulaşan bu yeni model ile İstanbul, Bursa, Ordu ve Giresun şehirlerinde bolca fotoğraf ve videolar çektik. Bu yazımızda da çekimlerimizden detayları ve yaşadığımız deneyimleri sizlerle kısaca paylaşacağız. Tabi iPhone 13 Pro Max modelinin öne çıkan özelliklerinden ve önceki modele göre farklılıklarından da bahsedeceğiz.

A15 Bionic Çip Farkı!

iPhone 13 Pro Max üzerinde dünyanın en hızlı akıllı telefon çipi olan A15 Bionic yer alıyor. İlk başta bundan bahsetmemizin sebebi, daha sonra anlatacağımız pek çok özelliğin gücünü bu yeni çipten alıyor olması… A15 Bionic, 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip. Ayrıca yeni 6 çekirdekli CPU ve yeni 5 çekirdekli GPU’ya sahip. Profesyonel kamera sistemi, güçlü A15 Bionic’in yüksek performansıyla desteklenen, çarpıcı fotoğraflar ve videolar çeken yeni Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralarla şimdiye kadarki en büyük gelişmeyi elde ediyor. Bu teknolojiler, yeni Ultra Geniş kameradaki makro fotoğrafçılık ve yeni Geniş kameradaki 2,2 kata kadar geliştirilmiş düşük ışık performansı gibi iPhone’da daha önce görmediğimiz etkileyici yeni fotoğraf yetenekleri sağlıyor.

Kısaca A15 Bionic çipteki tüm gelişmeler, iPhone 13 Pro Max’te gelişmiş kamera özelliklerini güçlendiriyor. Fotoğraf Stilleri, kullanıcıların Apple’ın çoklu çerçeve görüntü işlemesinden yararlanmaya devam ederken her görüntüye kişisel fotoğraf tercihlerini getirmelerine de olanak tanıyor. Önceden ayarlanmış ve özelleştirilmiş tercihler, sahneler ve konular arasında çalışır ve basit bir filtrenin aksine, cilt tonları gibi önemli öğelerin korunmasını sağlamak için fotoğrafın farklı bölümlerine akıllıca doğru ayarları uyguluyor. Smart HDR 4 ile nesneler için daha iyi renk, kontrast ve aydınlatma sağlanıyor. iPhone 13 Pro Max ayrıca Deep Fusion, Apple ProRAW ve Portre Işığı ile Portre modu gibi popüler özellikleri de sunuyor.

Üçlü Kamera Sistemi

iPhone 13 Pro Max’te daha önceki modellerinde de gördüğümüz üçlü kamera tasarımına yer verilmiş. İlk bakışta pek bir değişiklik yapılmamış gibi gözükse de biraz dikkatli bakıldığında iPhone 12 Pro Max’ten daha büyük lenslerin yer aldığı görülebiliyor. Sadece lenslerin boyutları büyümemiş. Şimdiye kadarki en büyük 1,9 µm pikselli bir sensör ana kamerada kullanılmış. Böylece daha ayrıntılı fotoğraflar üretilmesinin yolu açılmış. Esasında yeni modeldeki üç kameranın tümü için yeni sensörler ve lensler geliştirilmiş. Bu sensörler, hem yeni işlemci hem de işletim sistemi ile sorunsuz çalışacak şekilde optimize edilmiş.

Geliştirilmiş kumlanma (noise) azaltma ve ton eşleme için A15 Bionic’teki yeni görüntü sinyali işlemcisi (ISS) tarafından desteklenen iPhone 13 Pro Max, zor aydınlatma koşullarında da daha iyi sonuçlar elde ediyor.

Dilerseniz kameralara biraz daha yakından bakalım. Ana kamera olarak kullanılan Geniş açının az önce de söylediğimiz gibi sensör boyutu büyümüş. 26mm odak uzaklığı aynı kalmış, ancak diyafram değeri f/1.5 olmuş. 7 bileşenli lens, sensör bazlı OIS (sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme) özelliğine sahip.

iPhone 13 Pro Max’teki Geniş açı kamera, düşük ışık koşullarında iPhone 12 Pro Max’e kıyasla yaklaşık 1,5 kata kadar iyileştirme sunuyor.

Yeni Ultra Geniş kamera, çok daha geniş f/1.8 diyafram açıklığına ve yeni bir otomatik odaklama sistemine sahip. 13mm’ye denk gelen bu kamera, 6 bileşenli bir lens sistemiyle tasarlanmış. Tüm bunlar düşük ışıklı ortamlar için yüzde 92’lik bir iyileştirme sağlayarak daha parlak ve keskin görüntüler üretmeye yardımcı oluyor.

Yeni lens tasarımı, iPhone’daki Ultra Geniş kamerada ilk kez otomatik odaklama özelliğine sahip makro özelliğini de beraberinde getiriyor. Kullanıcılar, minimum 2 santimetre odak mesafesi ile nesneleri büyüterek nesnelerin gerçek hayattan daha büyük göründüğü keskin, çarpıcı görüntüler yakalayabilir. Makro ayrıca Ağır Çekim ve Hızlandırılmış Çekim dahil olmak üzere videolarda da kullanılabiliyor. Ancak şunu hemen belirtmeliyim ki makro özellikli fotoğraflar çekmek her zaman çok da kolay olmuyor. Elinizin en ufak sarsıntısı nedeniyle konu çoğu zaman netsiz olabiliyor. Ayrıca makro özellikli fotoğrafların kenar netsizliğini de biraz fazla bulduğumu söylemeliyim. Ancak yine de objelere bu kadar yaklaşabilmek ilginç görüntüler elde edebilmemizi sağlıyor. Tabi her şeyi kullandığımız cihazlardan beklemek pek de doğru olmaz. Biraz hayal gücüne de ihtiyacınız olacak!

iPhone 13 Pro Max modelinde yer alan bir diğer kamera ise yeni 77 mm odak uzaklığına sahip olan Telefoto. iPhone 13 Pro Max, 3x optik zoom özelliği ile uzak mesafedeki nesneleri ve portreleri daha iyi ve net çekebilmenizi sağlıyor. 3x optik zoom videolarda ve Portre modunda da kullanılabiliyor. Portre modunda bokeh efektini kontrol edebileceğiniz diyafram değerlerini fotoğrafı çekerken ya da daha sonra değiştirebiliyorsunuz. Portre modunda da her yeni modelde iyileştirmeler yapıldığı ve iyi ışık altında son derece etkileyici fotoğraflar elde edildiğini belirtmemiz gerekiyor.

Fotoğraf Stilleri ve Gece Modu

iPhone 13 Pro Max’te yer alan bir diğer özellik ise Fotoğraf Stilleri. Bu yeni özellik sayesinde tercih ettiğiniz Ton ve Sıcaklık ayarları fotoğraflarınıza uygulanıyor. Ancak daha önce kullandığınız birçok filtreden farklı olarak bu ayarlarda gökyüzü ve ten renkleri gibi detaylar doğallığını koruyor. Canlı, Zengin Kontrast, Sıcak veya Soğuk seçeneklerinden oluşan, Apple mühendisleri tarafından tasarlanmış hazır ayarlardan birini seçebileceğiniz gibi dilerseniz bu ayarları özelleştirebiliyorsunuz. Fotoğraf Stilinizi ayarladıktan sonra her zaman bu ayarları kullanabilmeniz mümkün. Bu özellik, fotoğraflarınızda kişisel tarzınızı oluşturmanıza da yardımcı oluyor.

Yeni modelde Gece modu özelliğinde gözle görülür bir iyileştirme yapılmış. Bu iyileştirme hem yeni sensör hem de geniş diyafram ile destekleniyor. Ayrıca Gece modunda çekilen portreler için LiDAR Tarayıcısı’ndan yararlanılıyor. Telefoto kamera da ilk defa Gece modu özelliği sunuluyor.

Akıllı HDR 4

Özellikle son birkaç yıldır iPhone’nun kameralarında en önem verilen özelliklerden birisi de HDR oluyor. Apple mühendislerinin bu konuda oldukça yol aldıkları yeni modelde de zaten gözle görülebiliyor. Bazen teknik özellikler ve detayları sayfalar dolusu açıklamayla anlatabilirsiniz. Ancak çoğu zaman tek kare ne demek istediğinizi çok daha iyi özetler… Neural Engine’ın yapay öğrenme gücünden yararlanan Akıllı HDR 4 şimdi bir fotoğraftaki birden çok kişi için özel ayarlamalar yapabiliyor. ISP ve kullanılan yazılım her bir kişinin ten rengini, kontrastı ve ışığı otomatik olarak dengeliyor. Sonuçta da herkesin beğenebileceği doğal görüntüler elde edilebiliyor.

Orta ila düşük ışıktaki çekimlerde de Deep Fusion devreye giriyor. Neural Engine’dan yararlanarak çeşitli pozlamaların piksel piksel analizini yapan bu özellik, en iyi bölümleri birleştirerek görüntünün son halini oluşturuyor.

Ön Kamera

iPhone 13 Pro Max, 12MP’lik TrueDepth ön kamera kullanıyor. Ön kameranın diyafram değeri f/2.2. Ön kamerada da Akıllı HDR 4, Fotoğrafik Stiller, gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu yer alıyor.

Sinematik Mod ve ProRes Formatı

iPhone 13 Pro ve Pro Max serisinin en gözde yeniliklerinden birisi de Sinematik mod oldu. Daha önce video çekimlerinde görmeye alışık olmadığımız bu yeni mod pek çok kullanıcıyı etkilemiş gibi görünüyor. Sinematik mod, insanların, evcil hayvanların ve nesnelerin videolarını, yapay zekan destekli otomatik odak değişiklikleriyle güzel bir derinlik efektiyle kaydediyor. Yaratıcı kontrol için netlik ve alan derinliği odak sırasında veya çekimden sonra da değiştirilebiliyor.

A15 Bionic ve gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları tarafından etkinleştirilen Sinematik mod, Dolby Vision HDR’de kayıt yapıyor. Sinematik mod, 1080p formatında saniyede 30 kare kayıt yapabiliyor. 4K video kaydında ise 24/25/30/60 kare seçilebiliyor. Tüm video modlarında sensör bazlı optik görüntü sabitleyici kullanılıyor.

iPhone 13 Pro Max ayrıca, daha yüksek renk doğruluğu ve daha az sıkıştırma sunmak için özellikle reklamlar, uzun metrajlı filmler ve yayınlar için yaygın olarak kullanılan gelişmiş bir video codec bileşeni olan ProRes’i sunuyor. ProRes formatındaki bir projeyi tamamen iPhone’unuzda tamamlayabiliyorsunuz. iPhone’unuzda bulunan ProRes formatındaki videolarınızı Mac’inizdeki Final Cut Pro’ya da kolayca aktarabiliyorsunuz. iPhone 13 Pro Max, ProRes formatında kayıt ve düzenleme imkanı vererek baştan sona profesyonel bir iş akışı sağlayan ilk akıllı telefon modeli…

İyileştirilmiş Pil Ömrü ve Artan Depolama Alanı

iPhone 13 Pro Max pil ömründe de ciddi iyileştirmeler sunuyor. Öyle ki şimdiye kadar üretilmiş iPhone modelleri içerisinde en uzun pil ömrü sunan model olmuş. Pil ömründeki gelişmeyi uzun kullanım testimizde bizzat deneyimledim. Yoğun kullanımlarda bile tüm gün yetecek pil ömrü sunuyor.

Yeni modellerle birlikte ilk kez 1TB’lık yeni depolama kapasitelerini de görmüş olduk. Bizim test ettiğimiz model de iPhone 13 Pro Max’in 1TB’lık versiyonuydu. ProRAW, ProRes, 4K gibi gelişmiş özelliklerle fotoğraf ve video kaydında yüksek depolama alanının önemi sanırım daha iyi anlaşılacaktır.

iPhone 13 Pro Max, suya dayanıklılık için IP68 derecesine sahip yaygın sıvılardan kaynaklanan dökülmelere karşı da koruma sağlayabiliyor. İçte ve dışta yeniden tasarlanan bu yeni model, 120 Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızına ve ProMotion özelliğine sahip. Ayrıca yeni bir Super Retina XDR ekran sunarak dokunmatik deneyimi daha hızlı ve daha duyarlı hale getiriyor.