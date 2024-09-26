Xiaomi 14T Serisi Tanıtıldı

Leica iş birliğiyle geliştirilen Xiaomi 14T Serisi’nin küresel lansmanı Berlin’de gerçekleşti. Fotoğraf Dergisi olarak bizim de yer aldığımız bu lansmanda üstün fotoğrafçılık özellikleri sunan 14T Serisi’nin yanı sıra ilk katlanabilir Xiaomi modeli MIX Flip tanıtıldı.

Xiaomi, fotoğraf tutkunu kullanıcıları için üst düzey fotoğrafçılık özellikleriyle tasarlanan en yeni akıllı telefon amiral gemisi Xiaomi 14T Serisi’ni tanıttı. Kaliteli gece çekimlerine odaklanarak akıllı telefon fotoğrafçılığının sınırlarını yeniden belirleyen Xiaomi 14T Serisi, güçlü yapay zeka özellikleriyle tamamlanıyor. Kullanıcılar, Gelişmiş AI destekli görüntüleme teknolojisiyle günün her saatinde net ve canlı çekimler yapmanın keyfini çıkarıyor. Şık tasarım, güçlü MediaTek işlemcisi ve çarpıcı AMOLED ekran yeni seride bir araya geliyor. Seri, yapay zekanın kusursuz entegrasyonuyla kullanıcısına benzersiz bir verimlilik sunuyor.

Xiaomi, en yeni akıllı telefon serisinin yanı sıra, son derece şık ve dayanıklı Xiaomi MIX Flip’i de dünya genelinde satışa sunuyor. Gücünü en yeni Xiaomi HyperOS’tan alan cihaz, hem iç hem dış ekranında kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Profesyonel sınıf Leica görüntüleme ve amiral gemisi düzeyinde performansa sahip Xiaomi MIX Flip, kompakt bir formda olağanüstü işlevsellik sunarak katlanmayan telefonların standartlarını yakalıyor.

Yeni nesil Leica optik bileşenleriyle gece fotoğrafçılığı…

Xiaomi 14T Serisi, tüm kullanıcılar için olağanüstü fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. Düşük ışıkta dahi üst düzey kalitede fotoğraflar çekmeye olanak tanıyan Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro, nefes kesici gece sahnelerini ve canlı şehir manzaralarını üstün netlikle yakalıyor.

FusionLM tabanlı, AI LM hesaplamalı fotoğraf platformu Xiaomi AISP tarafından desteklenen Xiaomi 14T Serisi, zorlu ışıklarda bile ayrıntıları ve canlı renkleri yakalamayı kolaylaştırıyor. FusionLM’nin geniş ham verilerinden yararlanan bu seri, UltraHDR formatı desteği sayesinde HDR deneyimini geliştiriyor. AISP platformundaki PortraitLM, 23 mm ila 75 mm odak aralığını kapsayan Ana Portre modu ile daha gelişmiş derinlik, netlik ve doğal bokeh efektine sahip katmanlı, ayrıntılı portre fotoğrafları çekilmesini sağlıyor.

Xiaomi 14T Pro, 15 mm’den 120 mm’ye kadar beş odak uzaklığını kapsayan, farklı çekim koşullarını karşılamak için ek esneklik sağlayan çok yönlü bir üçlü kamera kurulumu içeriyor. 50 MP ana kamerası, Light Fusion 900 görüntü sensörü ile eşleştirilmiş geniş bir ƒ/1.6 diyafram açıklığı ve en yeni Leica Summilux optik lens sunuyor. 1/1,31 inç sensör boyutu, Dual Native ISO Fusion Max ve 13,57EV yüksek dinamik aralığı ile bu gelişmiş kurulum, önceki modele göre %32’ye kadar daha fazla ışık yakalayarak canlı ve ayrıntılı görüntüler sağlıyor. Ayrıca, daha fazla ışık yakalamak ve yüksek dinamik aralıklı çekimi desteklemek için 7P asferik yüksek geçirgenliğe sahip bir lens içeriyor.

Xiaomi 14T, gelişmiş Sony IMX906 görüntü sensörüne ve 15 mm ile 100 mm arasında değişen dört odak uzaklığına sahip üç lens ile donatılan çok yönlü bir üçlü kamera sistemi içeriyor. Geniş ƒ/1.7 diyafram açıklığına ve en yeni Leica Summilux optik lense sahip 50 MP ana kamerası, düşük ışıkta bile canlı renkler ve olağanüstü ayrıntılar sunuyor. 15 mm eş değer odak uzaklığına sahip 12 MP ultra geniş kamerası da net ve ayrıntılı manzara çekimleri sağlıyor.

Xiaomi 14T Serisi sadece fotoğrafçılıkta değil, aynı zamanda sinematik video çekimini kusursuz hale getirerek videografide de yeni bir standart belirliyor. Film Modu’nda, varsayılan 2,39:1 en boy oranı, Sinematik Bulanıklık ve Odak Kaydırma (Rack Focus) gibi özelliklerle birleşerek gerçek bir sinematik deneyim sunuyor. Yönetmen Modu, her çekimde ince ayar yapmak için mükemmel olan gelişmiş parametre kontrollerine sahip profesyonel düzeyde bir arayüz sunuyor. Ayrıca MasterCinema, HDR videoları 10 bit Rec. 2020 formatında kaydediyor ve 30 fps’de 4K kaydı destekleyerek hem ışık hem de gölgede karmaşık ayrıntıları yakalayarak insan görüşünü yansıtan dinamik bir aralık sunuyor.

Xiaomi 14T Serisi Gelişmiş AI’dan yararlanıyor

Xiaomi 14T Serisi, arama, ses, metin, görüntü ve video genelinde Gelişmiş AI özellikleriyle yeni bir üretkenlik ve yaratıcılık düzeyi getirerek günlük görevleri geliştiriyor ve rahatlığı artırıyor.⁴ Hem cihaz hem de bulut tabanlı bilgi işlemin gücünden yararlanan Xiaomi 14T Serisi’nin yapay zeka özellikleri, kullanıcıların üretkenliklerini artırmalarını, daha akıllı seyahat etmelerini ve kolaylıkla içerik oluşturmalarını sağlıyor.

Google ile iş birliğini yeni bir boyuta taşıyan Xiaomi 14T Serisi, Google Seçerek Arat (Circle to Search) özelliğini sunarak bu yenilikçi özelliği kullanan ilk Xiaomi cihazlarından biri oldu. Kullanıcılar, uygulama değiştirmeye gerek kalmadan telefonlarında gördükleri her şeyi anında arayabiliyor. Ayrıca Xiaomi 14T Serisi, Google Gemini uygulamasıyla birlikte geliyor. Yazma, öğrenme, planlama ve daha fazlası için yardım almak isteyen kullanıcılar Gemini ile sohbet edebilecek.

Daha fazla üretkenlik için AI tercüman (AI Interpreter), toplantılar ve aramalar sırasında dil engelinin üstesinden gelerek iletişimi iyileştiriyor. AI Notes ve AI Recorder, konuşmadan metne transkripsiyon, doğru konuşmacı tanıma ve hızlı özetler ile verimliliği artırırken, gerçek zamanlı çeviriler çok dilli etkileşimlerin sorunsuz olmasını sağlıyor.

Yaratıcılık tarafında, AI Image Editing (Yapay Zeka Görsel Düzenleme) görsel hikaye anlatımını geliştirmek için görüntüleri akıllıca geliştirirken, AI Eraser Pro kusursuz fotoğraflar için istenmeyen öğeleri ortadan kaldırıyor. AI Film sinematik kısa videolar oluşturmayı çocuk oyuncağı haline getirirken, AI Portrait kişiselleştirilmiş avatarlar oluşturarak kullanıcıların benzersiz tarzlarını kolayca sergilemelerini sağlıyor.

Xiaomi 14T Serisi, yazılım deneyimini sürekli olarak iyileştiriyor. Ocak 2024’ten bu yana gerçekleştirilen 600’den fazla yazılım iyileştirmesiyle sistem hızında %9,8’lik bir artış sağlandı. İyileştirmeler arasında gelişmiş çoklu dil optimizasyonu, Android ile özellik senkronizasyonu ve daha temiz, daha sorunsuz ve daha duyarlı bir deneyimle sonuçlanan azaltılmış giriş yolları ve uygulama fazlalığı yer alıyor. Xiaomi 14T Serisi ayrıca, cihazlar arasında kesintisiz bağlantı ve zahmetsiz geçişler sağlayarak üretkenliği ve rahatlığı önemli ölçüde artıran üç yenilikçi özellik (çağrı senkronizasyonu, uygulama aktarımı ve oynatma aktarımı) sunuyor. Ayrıca, Link to Windows özelliği kullanıcılara entegre bir PC bilgi işlem ortamı sunarak mobil ve masaüstü deneyimleri arasındaki boşluğu dolduruyor.

Sürükleyici görseller ve ultra akıcı etkileşimler

Xiaomi 14T Serisi, 446 ppi piksel yoğunluğuyla çarpıcı 1,5K çözünürlük (2712 x 1220) sunan 6,67 inç AMOLED CrystalRes Ekran içeriyor. Bu gelişmiş ekran, etkileyici 12 bit renk derinliği ile geliştirilmiş canlı görseller ve akıcı etkileşimler sunuyor. Kullanıcılar, 144Hz’e varan yüksek yenileme hızıyla ultra akıcı kaydırma ve duyarlı dokunuşun keyfini çıkarırken, üst düzey bir kullanıcı deneyimi için akıcı animasyonlar ve kusursuz geçişler sağlıyor. DCI-P3 renk kapsamı ve 4000 nit tepe parlaklığı sunan ekran, hem iç hem de dış mekanlarda sürükleyici görseller sağlayarak her türlü etkileşimi daha ilgi çekici ve keyifli hale getiriyor. Yeni nesil yapay zeka destekli ekran, kullanım senaryolarına ve günün saatine göre renk sıcaklığını ve parlaklığı akıllı bir şekilde ayarlayarak optimum göz konforu sağlıyor.

Xiaomi 14T Serisi, Hi-Res Audio Wireless sertifikası ve sürükleyici ses için stereo hoparlörler ile olağanüstü ses kalitesi sunuyor. Dolby Atmos® teknolojisi ile kullanıcılar zengin, üç boyutlu ses deneyimi yaşayarak film, müzik ve oyunlardan daha fazla keyif alıyor.

Hız ve verimlilik ile yeniden tanımlanan performans

Xiaomi 14T Serisi, son teknoloji işlemciler ve gelişmiş soğutma sistemleri ile üstün performans sunarak günlük görevlerin hızlı ve verimlilikle yapılmasını sağlıyor.

Xiaomi 14T Pro, çok çekirdekli işlemci performansında yüzde 37’lik kayda değer bir artış sağlayan yeni nesil amiral gemisi MediaTek Dimensity 9300+ işlemci ile performansı yeniden tanımlıyor. Grafik performansında yüzde 44’lük bir iyileşme sunan gelişmiş Immortalis-G720 GPU ile eşleştirilen bu güçlü kombinasyon, yapay zeka uygulamaları ve oyunlarda üstünlük sağlayarak kusursuz bir deneyim sunuyor. İstikrarlı bağlantı ve gelişmiş mobil bağlantı performans için Xiaomi Surge T1 Tuner ve etkili ısı yönetimi için Xiaomi 3D IceLoop sistemi ile geliştirilen Xiaomi 14T Pro, aşırı ısınma olmadan en yüksek performansı sağlayarak mobil oyuncular ve güçlü kullanıcılar için en iyi seçenek olarak öne çıkıyor.

Gücünü yeni yapay zeka işlemcisi MediaTek Dimensity 8300-Ultra’dan alan Xiaomi 14T, işlemci performansında %20 artış ve GPU performansında % 60 iyileşme sunarak çoklu görevleri daha akıcı ve verimli hale getirirken gelişmiş güç verimliliği ile pil ömrünü uzatıyor.

Xiaomi 14T Serisi, hızlı şarj ve güvenilir kullanım sağlayan güçlü piller ve hızlı şarj özellikleri içeriyor. Xiaomi 14T Pro, 5000 mAh bataryasına ek olarak 50 W kablosuz şarj özelliği sağlayarak Xiaomi T Serisi’nde kablosuz şarj özelliğini sunan ilk cihaz olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, 120W HyperCharge sadece 19 dakikada tam şarj imkanı sağlıyor. Diğer taraftan Xiaomi 14T güçlü 5000 mAh pil ve hızlı kablolu şarj için 67W HyperCharge ile birlikte sunuluyor.

Güçlü performans şık ve sofistike tasarımla buluşuyor

Xiaomi 14T Serisi, şık metalik dekor tasarımı ve ekran deneyiminin sürükleyiciliğini artıran ultra dar 1,7 mm çerçeve ile performansı zarif tasarımla kusursuz bir şekilde harmanlıyor. IP68 derecesine sahip her iki cihaz da dayanıklılık ve gönül rahatlığı için suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Xiaomi 14T Pro, sofistike bir dokunuş katan ve önceki nesle kıyasla bükülme ve hasara karşı yüzde 116’ya kadar daha fazla esneklik sunan zarif bir metalik çerçeveye sahip. 3D kavisli arka kısım konforu ve tutuşu artırırken, metalik dekor lüks bir dokunuş katıyor. Xiaomi 14T Pro’nun üç renk seçeneği bulunuyor: Titan Grisi, Titan Mavisi ve Titan Siyahı. Xiaomi 14T’nin Titan Grisi, Titan Mavisi, Titan Siyahı ve Limon Yeşili renk seçenekleri bulunuyor. Limon Yeşili seçeneği, limon lifi ve yüzde 100 geri dönüştürülmüş PET dahil olmak üzere yüzde 50 biyo-bazlı malzemeler içeren dört katmanlı bir yapıya sahip biyo-bazlı PU malzemeden üretiliyor ve bu da cihazı çevre dostu bir seçim haline getiriyor.

Fiyat ve bulunabilirlik

Titan Grisi, Titan Mavisi ve Titan Siyahı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sunulan Xiaomi 14T Pro‘nun 12GB+1TB versiyonu 46,999 TL, 12GB+512GB versiyonu 42,999 TL ve 12GB+256GB versiyonu 39,999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla ön satışa açıldı.

Titan Grisi, Titan Mavisi, Titan Siyahı ve Limon Yeşili olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sunulan Xiaomi 14T‘nin 12GB+512GB versiyonu 32,999 TL ve 12GB+256GB versiyonu 29,999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla ön satışa açıldı.

Siyah ve Mor iki renk seçeneğiyle piyasaya sunulan Xiaomi MIX Flip‘in 12GB+512GB versiyonu 66,999 TL fiyatıyla ön satışa sunuldu.

26 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında ön satışa özel Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro satın alan kullanıcıları stoklarla sınırlı bir ekosistem ürünü ve 500 TL değerinde sinema kuponu bekliyor. Ön satış dönemine özel Xiaomi MIX Flip ise stoklarla sınırlı iki ekosistem ürünü seçeneğiyle beraber satın alınabilecek.