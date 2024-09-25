İnceleme: vivo V30

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bu yazımızda epeydir satışta olan vivo V30 akıllı telefon modelinden sizlere biraz bahsetmek istiyoruz. V30 serisini Murat Boz ile yapılan reklam kampanyalarında mutlaka bir yerlerde görmüşsünüzdür. Bu serinin iddialı modeli ise bizim de incelediğimiz V30 oldu.

Vivo yıllardır yaptığı geliştirmelerle star ışığı özelliğini bu modelde oldukça öne çıkardı. Portre ve obje fotoğrafları için gün ışığının yetmediği yerlerde kontrollü bir destek ışığı olarak tanımlayabiliriz bu modu. Firmanın bazı reklam paylaşımlarında bu ışık modunu flaşla karşılaştırıp birkaç değer verdiğini ve örnekleri görebilirsiniz. Bu özel aydınlatma modunu çok abartmaya gerek diyebiliriz. Ama sonuç olarak işe yarıyor mu, evet. Faydalı mı tabi ki…

Star Işığı işe yarıyor mu?

V30 oldukça ince ve hafif bir akıllı telefon. Arka kısımdaki kare kamera modülünde üçlü kamera dizilimine yer verilmiş. Ama ondan önce bahsettiğimiz star ışığı modülüne biraz daha detaylı bakalım. Bu bölüm kameraların hemen altında yer alıyor. Star Işığı, nesne ve ortam arasındaki aydınlatmayı yumuşak ve doğal bir şekilde dengelemeye yardımcı oluyor. Ortama uygun renk sıcaklık seviyesi için bu ışık otomatik olarak ayarlanıyor. Dilerseniz istediğiniz renk sıcaklığı için bunu kendiniz de seçebilirsiniz. Ancak bu ışığın parlaklığını, yani aydınlatma şiddetini kontrol edemiyorsunuz.

Işık oldukça küçük, ancak ortamdaki ışık azaldığında, örneğin gün batımında, geceleyin ya da daha loş ortamlarda oldukça işe yarıyor. Sadece bu ışığı gündüzleyin ya da çok aydınlık ortamlarda kullanmanızın bir anlamı olmayacaktır. Özellikle portre modunda, yazılımsal diyafram, detaylı güzellik ayarları ve kullanmak isterseniz portre efektleriyle güzel portreler çekebilirsiniz. Burada star ışığını da kullanarak doğal cilt tonlarına sahip fotoğraflar çekmeniz mümkün.

Ancak elinizdeki telefonun orta segmentte yer aldığını unutmayın. Yani telefonu aldım, deklanşöre basarım süper fotoğraflar çekerim diye düşünmek fazla iyimserlik olabilir.

Üçlü kamera dizilimi

Şimdi gelin bu telefonun kameralarına bakalım birazda… Üçlü kamera dizilimde en üstte 15mm eşdeğerinde odak uzaklığı olan 50MP’lik otomatik odaklamalı ultra geniş açı kamera yer alıyor. Diyafram değeri f/2. Onun altında 2MP’lik bokeh kamerası ve yanında da 23mm eşdeğerinde odak uzaklığı olan 50MP’lik optik görüntü sabitleyiciye sahip ana kamera bulunuyor. Ana kameranın diyafram değeri ise f/1.88. Ana kamerada vivo’nun geliştirdiği VCS teknolojisi ile renkler daha gerçekçi kaydedilebiliyor. Ön kamera ise 50MP’lik çözünürlük değeri sunuyor. Diyafram değeri f/2 ve 26mm eşdeğerinde odak uzaklığına sahip.

Pil konusunda güzel gelişmeler var

Telefon oldukça ince bir tasarıma sahip. Kavisli ekran tasarımı zaten elinize alır almaz bu inceliği hissettiriyor. 7.45mm inceliğinde olan v30, 186 gram ağırlığa sahip. Asıl ilginç olanı ise böylesine ince ve hafif bir telefonda 5000 mAh’lik pil bulunuyor. Pil konusunda kullanıcılar lehine pek çok gelişme olmuş. Pil sağlığı takip fonksiyonuna sahip V30 için dört yıl boyunca geçerli, pil sağlığı yüzde 80’in altına düşerse ücretsiz değişim garantisi sunuluyor. vivo V30 Serisi, iki kat pil ömrü, yenilikçi pil malzemeleri, akıllı pil sağlığı motoru ve amiral gemisi standardında güvenlik kalite kontrolleriyle birleşerek cihazın pil ömrünü endüstri standardının iki katına çıkarıyor. 1.600 şarj ve deşarj döngüsünden sonra bile sağlık düzeyi yüzde 80’in altına düşmeyen, 4 yıl dayanıklı pili ile V30, vivo V Serisinin en yüksek pil kapasitesine sahip üyesi.

Uzun süre kullanabileceğiniz dayanıklı bir model…

80W hızlı şarj adaptörü ile yaklaşık 50 dakikada tam şarj olabilen bu model, Qualcomm Snapdragon 7 – 3.nesil mobil platformunu kullanıyor. Ekran büyüklüğü 6.78 inç ve çözünürlük değeri 2800×1260 piksel. Telefonun genel parlaklık değeri 1200 nit ve 120 Hz yenileme hızı sunabiliyor.

V30, toz ve sıçrayan suyun zararlarını etkili bir şekilde önleyen IP54 toza ve suya karşı dayanıklılığı destekleyerek günlük yaşamda güvenle kullanıma olanak tanıyor. Yeni geliştirilen ıslak elle dokunma algoritması, eller ıslakken bile dokunmatik ekranın sorunsuz bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. V30, -20 ve 50 derece arasında sıcaklık, 150 bin kez güç düğmesine basma ve 10 bin kez fişe takıp çıkarma, 72 saat yüksek nem ve ısıya dayanıklılık testlerinden de başarıyla geçmiş bir telefon. Kısaca v30, uzun süre kullanabileceğiniz dayanıklı ve her türlü işinizi görebilecek bir akıllı telefon olmuş. vivo V30’un 12GB RAM ve 256 ya da 512GB depolama alanı olan iki versiyonu satışa sunuldu. Detaylı kampanyalar ve güncel fiyatlar için web sitesine göz atabilirsiniz.

vivo V30 incelemesini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz: