vivo ve ZEISS inovatif kamera çözümlerini duyurdu

vivo ve ZEISS tarafından tasarlanmış görüntüleme sistemi, özelleştirilmiş algoritma, yonga seti, ek yazılım ve donanım sistemi yükseltmeleri; renk, ton ve görüntü kalitesinin performansını büyük ölçüde iyileştiriyor.

vivo, görüntüleme iş ortağı ZEISS ile kullanıcılara daha insan merkezli ve daha profesyonel görüntüleme deneyimi sunan; fotoğrafçılığın sınırlarını belirleyen yeni görüntüleme strateji ve çözümlerini duyurdu.

vivo kullanıcılara insan merkezli ve profesyonel bir görüntüleme deneyimi sunmak için görüntüleme yeteneklerini geliştirmek üzere gerçekleştirdiği çalışmaları, optik fotoğrafçılığı ve bilgi işleme dayalı fotoğrafçılığı kapsayan tam bağlantılı yeni görüntüleme teknolojisi matrisi ile sürdürüyor. vivo’nun yeni görüntüleme teknolojisi matrisi, mobil cihazların görüntüleme işlevinin profesyonel cihazlar, profesyonel fotoğrafçılık ve profesyonel post prodüksiyon alanlarıyla profesyonel düzeyde rekabet edebilmesi için yeni bir standart belirliyor. Şirket, mükemmel temel görüntüleme kalitesi elde etmek için akıllı telefonların yakaladıkları ışıktan görüntü rengini, tonunu ve kalite bilgilerini verimli bir şekilde kaydedip işlemesini sağlayan Optik Algılama Sistemi, Renk Düzeltme Motoru ve Hızlandırılmış Bilgi İşlem Motoru dahil olmak üzere birçok önemli görüntüleme teknoloji modülü oluşturdu. vivo ve ZEISS mühendisleri tarafından ortaklaşa tasarlanmış görüntüleme sistemi, özelleştirilmiş algoritma ve yonga seti ve ek yazılım ve donanım sistemi yükseltmeleri; renk, ton ve görüntü kalitesinin performansını büyük ölçüde iyileştiriyor. Böylece tüketiciler manzara fotoğrafları, portreler veya videolar fark etmeksizin tam, canlı ve dinamik gerçek hayat görüntüleri deneyimleyebiliyor.

vivo’nun çevre algılama teknolojisi; tüketicilere sahne renk sıcaklığını, aydınlatmayı ve diğer bilgileri tanıma, görüntüleri yakalamanın en iyi yolunu otomatik olarak değerlendirme ve analiz etme imkanı vererek çevreyi profesyonel fotoğrafçıların gözünden algılamalarını sağlıyor. VCS teknolojisi ile donatılmış yeni nesil sensör, görüntü parazitini ve renk restorasyonunu daha iyi kontrol etmeyi sağlayan VCS Biyonik Spektrum Teknolojisi’nin desteğiyle önceki nesil IMX866 sensöre oranla sinyal-gürültü oranını yüzde 20 ve renk restorasyonunu yüzde 15 oranında iyileştiriyor.

Portre ve gece sahnesi olmak üzere iki önemli senaryoya odaklanan Hyper-Sense Portre Sistemi ve Vast-Sky Gece Sistemi, sahnenin etkileyiciliğini büyük ölçüde artırıyor ve akıllı telefonları profesyonel post-prodüksiyon seviyesine taşıyor. Bağımsız olarak geliştirilen AI algoritmasına ve geliştirilmiş mercek sensörüne dayanan yeni Vast-Sky Gece Sistemi, 102400’e kadar ISO ile fotoğraf duyarlılığını yüzde 100 oranında optimize edebiliyor. Böylece tüketiciler yıldızlı bir gecede gökyüzünün uzun pozlamasını artık herhangi bir tripod veya stabilizatöre gerek duymaksızın ellerinde tuttukları bir telefon ile kolayca gerçekleştirebiliyor. Hyper-Sense Portre Sistemi de portre bilgilerini anlayan, portre ayrıntılarını mikron düzeyinde optimize eden özel bir algoritma sayesinde benzersiz portre atmosferi yaratıyor.

Yeni görüntüleme teknolojileri ile çıta yükseliyor

Kullanıcılara karmaşık profesyonel görüntüleme yetenekleriyle güçlendirilmiş akıllı cihazlar sunmak ve onların fotoğrafçılık gereksinimlerine yanıt vermek için vivo, teknolojiyi manzara, portre ve video olmak üzere üç temel senaryoya odaklıyor. Şirket amatör fotoğrafçılar için daha kapsamlı deneyim senaryolarını kapsıyor ve iyileştirilmiş görüntüleme deneyimi sağlıyor. vivo akıllı telefonların renk, ton ve görüntü kalitesi performansı, profesyonel fotoğrafçılığın üç önemli boyutu olarak öne çıkıyor. vivo, bu üç boyutun yeteneklerini geliştirmek için ortam algılama teknolojisine ve Renk Restorasyon Motoru’na dayanan görüntüleme teknolojisi matrisi aracılığıyla “gerçek dünya – görüntüleme sistemi – son işleme algoritması” yolunu oluşturdu.

İyi portre çalışmalarının; portre anlayışı, portre güzelleştirme ve portre atmosferi olmak üzere üç temel faktörü ele alması gerekiyor. vivo’nun portre işleme teknolojisi, cildin daha doğal ve sağlıklı görünmesini ve hissedilmesini sağlamakla kalmıyor, beş duyunun üç boyutlu algısını daha iyi koruyor ve insanların ve sahnelerin uyumlu ve doğal bir etkisini elde etmek için insanların ve sahnelerin ton, renk, parlaklık ve bokeh düzeyinde entegrasyon işlemlerini gerçekleştiriyor.

vivo, video yakalama teknolojisi alanında da LOG modunu ve karmaşık post prodüksiyon renk karıştırma sürecini basitleştirdi ve daha geniş bir renk alanını, 10 bit renk derinliğini ve 1.07 milyar rengi destekleyen dinamik meta verilerle HDR standart video kaydı ve gösterimini gerçekleştirdi. Bu sayede vivo, çeşitli sinematik 3D LUT’lar renk stiliyle ışık ve gölge atmosferini daha da iyileştirebiliyor, böylece tüketiciler tek bir tıklamayla sinematik bir deneyim yaratabiliyor.

vivo’nun yeni nesil özelleştirilmiş yonga seti

vivo, donanım düzeyinde yenilikçi AI-ISP mimarisine dayanan yeni nesil özelleştirilmiş görüntüleme yonga setini de duyurdu. Akıllı telefon çoklu kamera sistemlerinin daha karmaşık uygulama senaryoları için özel olarak geliştirilen yeni nesil görüntüleme yonga seti, geleneksel ISP’nin düşük gecikme süresini ve yüksek verimliliğini AI gerçek zamanlı işleme bilgi işlem mimarisine getirecek. 10 bit işlemleri verimli bir şekilde gerçekleştirmek için özel olarak geliştirilen yenilikçi 10 bit MAC devresi, geleneksel NPU’lara oranla çıkarım gecikmesini yüzde 96’ya kadar azaltıyor ve enerji verimliliğini yüzde 200’e kadar artırıyor.

vivo’nun yeni nesil özelleştirilmiş yonga seti, özelleştirilmiş üç birim yükseltmesi içeriyor:

* Çip üzerindeki bellek birimindeki yükseltme, etkili bir bilgi işlem güç garantisi ile saniyede 1,3 trilyon bitlik bir veri çıkış hızı sağlıyor.

* AI bilgi işlem birimindeki yükseltme, ultra yüksek enerji verimliliği oranı sağlıyor. En yüksek enerji verimliliği oranı watt başına 16,3 trilyon işleme ulaşarak sektörde bilgi işlem gücü konusunda çıtayı bir üst seviyeye taşıyor.

* AI-NR gürültü azaltma, HDR ton birleştirme ve MEMC çerçeve enterpolasyonu gibi algoritma efektlerini geliştirmek için yükseltilen Görüntü işleme birimi; artık tüketicilere daha iyi bir fotoğraf çekme deneyimi sağlıyor. vivo ayrıca yeni nesil ürünler için GNV’den yüzde 77 daha fazla ışığa duyarlı özelliğe sahip olacak olan daha büyük CMOS sensörünü de tanıttı.