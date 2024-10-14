vivo, X200 Serisini tanıttı

vivo, X Serisinin sunduğu premium mobil deneyiminde yeni bir dönemi başlatan amiral gemisi X200 Serisini tanıttı. “Fotoğrafçılıkta Devrim” sloganı ile sahneye çıkan bu akıllı telefon, devrim niteliğindeki özellik ve geliştirmeler nedeniyle şimdiye kadarki en yenilikçi X Serisi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. X200, X200 Pro ve X200 Pro mini olmak üzere üç yeni modelin bulunduğu X200 Serisi, genel kullanıcı deneyimini yükselten, yaratıcılık ve üretkenlik için standartları belirleyen güç merkezi olarak tasarlandı. Seride; performans, iletişim, yapay zekâ, pil ömrü ve ekran teknolojisindeki çığır açan geliştirmeler yapılırken fotoğraf çekimleri için getirdiği yeniliklerle de önemli bir sıçramayı yansıtıyor.

X200 Serisi telefoto fotoğrafçılığını yeniden tanımlıyor

vivo X200 Serisi, akıllı telefonlardaki telefoto fotoğrafçılık sanatını üst seviyeye taşıyarak kullanıcıların hayatın en değerli anlarını nefes kesici bir netlik ve hassasiyetle yakalamalarını sağlıyor. X100 Ultra’nın temelleri üzerine inşa edilen bu seri, yeni 135mm odak uzaklığı ve canlı etkinliklerin enerjisini mükemmel bir şekilde yakalamayı mümkün kılan özel bir Telefoto Süper Sahne Modu içeren gelişmiş bir Telefoto Portre deneyimi sunuyor. Portre çekimlerinin ötesinde de özellikleri bulunan X200 Serisi, özel bir Süper Manzara Moduna öncülük ediyor ve tüm seride Telefoto Makro özellikleri sunarak kullanıcıların hem karmaşık ayrıntıları hem de nefes kesici manzaraları çarpıcı netlikte zahmetsizce yakalamasını sağlıyor. Canlı Fotoğraf formatıyla donatılan X200 Serisi, daha zengin bir fotoğraf oluşturma ve paylaşma deneyimi için iPhone’un Canlı Fotoğraf formatıyla da sorunsuz uyumluluk sağlıyor.

vivo X200 Serisi, 120fps’de 4K ile sinematik ağır çekim kayıtları, tüm odak aralığında 10-bit LOG video kaydı ve arkadan aydınlatmalı koşullarda çarpıcı sonuçlar için 4K HDR Sinematik Portre Videosu dâhil olmak üzere profesyonel düzeyde akıllı telefon videografisi de sunuyor. Kullanıcılar, 120fps’de 4K ağır çekim özellikleriyle spor ve dansın dinamizmini inanılmaz ayrıntılarla zahmetsizce yakalayabilir. Tüm odak aralığında 10-bitlik LOG video kaydını destekleyen X200 Serisi, daha zengin renk geçişleri sunarak profesyonel film yapımcılarına ve meraklılara post prodüksiyonda renk derecelendirmesi için gelişmiş esneklik sağlıyor. X200 Serisi, 4K HDR Sinematik Portre Video özelliği ile zorlu aydınlatma koşullarında bile öne çıkıyor ve olağanüstü pozlama kontrolü ile sanatsal portre efektleri için özne netliği ve ayrıntı sağlıyor.

vivo X200 Serisinin görüntüleme gücü, vivo’nun görüntüleme teknolojisine olan derin bağlılığının ve uzmanlığının bir kanıtı olarak da dikkat çekiyor. Özelleştirilmiş V3+ görüntüleme çipinin yanı sıra vivo, vivo X200 Pro için vivo×Sony LYT-818 Sensörünü birlikte tasarlamak üzere Sony ile iş birliği yaptı. Yükseltilmiş vivo sensör teknolojisini Sony’nin uzmanlığıyla birleştiren bu güçlü donanım ve yazılım sinerjisi, gelişmiş güç verimliliği, gelişmiş işlem gücü ve daha kompakt bir tasarım sağlıyor. Görüntü kalitesini daha da yükselten X200 Serisi, AI destekli büyük-model görüntü kalitesi geliştirme algoritmasını entegre ederek ayrıntıları akıllı bir şekilde iyileştiriyor ve inanılmaz derecede gerçekçi görseller sunuyor.

MediaTek Dimensity 9400 yonga seti

vivo X200 Serisi, markanın ödün vermeden amiral gemisi akıllı telefon deneyimi sunma taahhüdünü somutlaştırıyor. MediaTek Dimensity 9400 amiral gemisi yonga setiyle güçlendirilen ve vivo’nun özelleştirilmiş görüntüleme yongalarıyla desteklenen X200 serisi, 3 milyonu aşan rekor bir AnTuTu Benchmark puanı elde ederek performans ve enerji verimliliği açısından yeni bir endüstri standardı belirliyor. Bilgi işlem platformu teknolojisinde küresel bir lider olan Arm ile endüstride öncü olacak ortak bir laboratuvar kurmak için yakın zamanda yapılan stratejik iş birliği, markanın çip inovasyonunu hızlandırmaya olan bağlılığını ve çip geliştirmedeki giderek artan önemli rolünü ortaya koyuyor.

Sürükleyici bir deneyim için tasarım ve ekran

Üstün mobil deneyim arayışını sürdüren vivo, çarpıcı bir ekrana ve zarif bir tasarıma sahip X200 Serisi için zamanın ötesinde bir tasarım oluşturmak amacıyla hiçbir çabadan kaçınmadı. Özelleştirilmiş bir göz bakımı ekranı ve 2160Hz yüksek frekanslı PWM karartma teknolojisine sahip olan X200 Serisi, olağanüstü göz konforu ile sektör lideri görseller sunuyor. vivo X200 Pro ve vivo X200 mavi ve beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Her iki model de düz bir ekranın pratikliğini kavisli bir ekranın şık estetiğiyle kusursuz bir şekilde harmanlayan konturlu bir mikro kavis tasarımına sahip. vivo X200 Pro mini ise 6,31 inçlik ince bir düz ekrana sahip olup canlı pembe ve camgöbeği renklerinde geliyor.