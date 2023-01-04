TCL Türkiye’nin Gözü Liderlikte…

Elektronik perakende sektörünün lider dağıtıcısı Bilkom, iki yıl önce TCL ile girdiği akıllı TV pazarına yenilikçi ürünleriyle yön veriyor. Kısa süre önce Türkiye’nin en geniş Google TV ailesini tanıtan Bilkom, TCL’nin global TV pazarı liderliğini Türkiye’de de gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) dağıtıcılarından Bilkom, sektördeki 38 yıllık geçmişi, uzman kadrosu ve uzun yıllara dayanan profesyonel iş birlikleriyle elektronik perakende sektörüne yön veriyor. Portföyünde yer alan Apple, Huawei, TCL, Razer, DJI Enterprise, Fitbit (Google), Hypergear ve Meross gibi dünya devi markaların en yeni ve inovatif teknolojilerini Türkiye pazarıyla buluşturuyor. Akıllı ev teknolojilerinden giyilebilir teknolojilere, tablet ve taşınabilir bilgisayardan akıllı telefonlara; TV, aksesuar ve IoT cihazlar olmak üzere çok geniş bir yelpazede son teknoloji ürünler Pazar Bilkom güvencesiyle sunuluyor.

2020 yılından bu yana dünya devi TCL ile Türkiye’de akıllı televizyon üreten Bilkom’un gelecek hedeflerini, Bilkom Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Can Irmak Sağıroğlu ile konuştuk.

Bilkom’u TCL ile iş birliğine yönlendiren unsurlar neler? Bu iş birliğinin iki yılını değerlendirir misiniz?

Türkiye’nin dijital yaşam koçu olarak her zaman en iyi teknolojiyi erişilebilir fiyatlarla tüketiciye ulaştırmak ve birlikte çalıştığımız tüm paydaşlarımıza kazan-kazan ilişkisi içerisinde katma değerli hizmetler geliştirmek ve uygulamak… Pek çok global markayla uzun yıllardır önemli iş birlikleri sürdürüyoruz. Son birkaç yıldır akıllı televizyon kategorisinde de olmak istiyor ve bunun için girişimlerde bulunuyorduk. Nitekim bu girişimlerimiz sonuç verdi ve iki yıl önce dünyanın lider TV üreticilerinden TCL ile çok önemli bir adım attık. TCL’nin üstün teknoloji ürünü akıllı televizyonlarını, uygun maliyetle ülkemizdeki tüketicilere de sunabilmek için dağıtıcı-üretici kimliğiyle akıllı TV sektörüne girdik. 2020’den beri Türkiye pazarına sunduğumuz TCL TV’lerin neredeyse tamamını burada üretiyoruz. TCL ile Türkiye’de TV kategorisinde kısa zamanda 100 bin haneye girdik, önemli bir büyüme kaydettik. Son olarak Türkiye’nin en geniş Google TV ailesini pazara sunduk. Önümüzdeki dönemde TCL’nin global TV pazarı liderliğini Türkiye’de de gerçekleştirme hedefiyle yenilikçi ürünlerle yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz.

Ürünleriniz nasıl bir taleple karşılaştı? Pazardaki gelişmeler doğrultusunda bu talebi değerlendirir misiniz?

TCL’in globaldeki büyüme yolculuğu devam ediyor. TCL, Android OS kategorisinde TV üreten markalar arasında elde ettiği yüzde 20,7’lik pazar payı ile 2021’in 1 numaralı Android TV markası oldu. Bu büyük başarı elbette Türkiye’ye de yansıdı. Türkiye pazarında da ürünlerimiz teknolojiyi yakından takip eden tüketicilerden büyük bir ilgi gördü. Ulaştığımız hane sayısı, kullanıcı sayısı ve pazar payı her geçen gün artıyor. 2021 yılında iki katlık bir büyüme ile yılı kapatmıştık. 2022’de Türkiye TV pazarının küçülmesi bekleniyor ancak biz TCL ile küçülen pazarda %100’lük bir büyüme ile yılı kapatıyoruz.

Yakın zamanda Türkiye’nin en geniş Google TV ailesini Türk pazarına sundunuz. Google TV’nin avantajları neler olacak?

Google TV ile telefon, tablet ve TV çok daha kolay bir şekilde eşgüdümlü kullanılabiliyor. Yeni ve daha kullanışlı arayüzü var ve daha etkili Google Asistan kullanımı mümkün. Birden fazla kullanıcı profili ve aynı zamanda çocuk profili oluşturulabildiği için ebeveynlerin içi çok rahat… Özetle daha fazla bağlanabilirlik ve daha fazla kontrol söz konusu. Google TV ile aslında televizyon evin merkezi olacak ki, bu konuda TCL ekosistemi oldukça uyumlu. Ancak Google TV ile diğer markalara ait ürünleri de Google Home hesabınıza ekleyerek TV’nizden yönetebilirsiniz. Örneğin; TV’nize “Hey Google! Süpürgeyi çalıştır!” ya da “Hey Google, ışıkları kapat!” diyerek, evinizi uzaktan kumanda olmadan da kontrol edebilirsiniz.

Fotoğraf ve sinema kalitesinde ses ve görüntü deneyimi

2021 yılında Global Android TV pazarında 1, LCD TV pazarında ise 2 numaralı oyuncu konumunda bulunan TCL’nin yenilikçi ürün gamında, ödüllü Mini LED ve QLED TV modelleri başı çekiyor. Üstün özelliklerle donatılmış yeni TV serisi, gelişmiş görüntü ve ses deneyimiyle kullanıcılara maksimum deneyim vadediyor.

TCL, Türkiye’de üretilen ilk Mini LED Google TV unvanına sahip TCL C835 ve C935 modellerinde yerel karartma bölgelerinin sayısını 1920’ye kadar çıkararak görüntü kalitesinde çıtayı yükseltiyor. EISA Award’da 2022-2023 Premium Mini LED TV ödülünü alan C835, sinema kalitesinde ses ve görüntü deneyimi sunan IMAX Enhanced sertifikasına sahip. TCL X925 Pro Mini LED 8K Google TV, sunduğu 2800 nit parlaklık ile gün ışığında bile en canlı ve renkli görüntüyü sağlarken, OD-Zero teknolojisiyle de daha net ve siyah görüntüleri sunuyor.

Üstün QLED 4K teknolojisiyle öne çıkan C735, Dolby Vision IQ ile geliyor ve daha fazla renk görüntüleyerek, kontrastı ve parlaklık düzeylerini artırarak görüntüleme deneyiminizi en üst düzeye çıkarıyor. EISA Award’da 2022-2023 Best Buy LCD TV ödülüne layık görülen C735, Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk 98’’ QLED Google TV’si olmanın yanı sıra Türkiye’nin en çok satan 98” TV modeli unvanına sahip.

Bilkom ayrıca genişletilmiş ve uzatılmış sigorta hizmeti bigaranti ile kullanıcılara çok daha geniş kapsamda ve sürede güvenle kullanım imkanı sunuyor. bigaranti hizmetini satın alan tüketiciler, elektrik voltaj arızaları, hırsızlık ve kazalara karşı TV’lerini koruma altına alıyor ve cihazlarını güvenle kullanabiliyor.