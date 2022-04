Zorlu görevlerin drone’u DJI Matrice 30

DJI Enterprise, yeni nesil kurumsal drone sistemleriyle profesyonel drone operatörlerinin uçuş deneyimini bir üst düzeye taşıyor ve kurumsal kullanım alanlarını genişletiyor. Şirketin yeni tanıttığı Matrice 30 Serisi ve ekipmanları profesyonel kullanımda zorlu görevlere meydan okuyor.

DJI Enterprise tamamen uzaktan kontrol edilebilen filo yönetimi sistemi ve otonom yerleşim ve şarj istasyonunu bir araya getirerek profesyonel drone operatörlerine güçlü bir uçuş platformu sunan hepsi bir arada çözümünü tanıttı. Kamu güvenliği kurumları, altyapı denetçileri ve enerji operatörleri gibi kurumsal drone kullanıcılarına yeni işlevler sunan yeni entegre çözüm, DJI’ın dönüştürücü teknolojisinin tüm potansiyelinden faydalanarak yeni nesil operasyonlar yürütmelerine olanak tanıyor.

Güçlü, çok yönlü ve taşınabilir ticari drone: DJI Matrice 30

Sırt çantasına sığabilen DJI Enterprise’ın yeni amiral gemisi drone ürünü DJI Matrice 30, birden fazla yüksek performanslı sensörü tek bir kameraya entegre ediyor ve tamamen baştan tasarlanmış bir uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor. Uçuş deneyimini önemli ölçüde iyileştiren yükseltilmiş Pilot 2 yazılımıyla zorlu profesyonel kullanımlar için çok daha fazla güç, dayanıklılık ve yetenek sunuyor. Kompakt boyutu, kolay taşınabilmesi ve hızlı kurulumu DJI Matrice 30’u kurumsal kullanım için ideal bir çözüm haline getiriyor.

Yüksek performansı ve yeni biçiminin yanı sıra DJI M30, profesyonellerin yakın çevrelerinin ötesine uçmalarına ve üstün performans elde etmelerine olanak tanıyor. Uzaktan ve gözetimsiz operasyonlar için yeni bulut tabanlı DJI FlightHub 2 filo yönetimi yazılımı ve DJI Dock ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak çeşitli sektörler verimlilik ve inovasyonlar getiriyor.

M30 serisinde M30 ve M30T olmak üzere iki farklı model bulunuyor. M30 modeli, 5×~16× optik ve 200x dijital yakınlaştırma destekleyen 48 MP 1/2″ CMOS sensörüne sahip zoom kamera, 12 MP geniş açılı kamera, 8K fotoğraf ve 4K/30 FPS video çözünürlüğü ve 1.200 metreye kadar nesnelerin kesin koordinatlarını veren lazer telemetre içeriyor. M30T, ek olarak 640 x 512 piksel radyometrik termal kamerayı bünyesinde barındırıyor. IP55 standardında koruma ile şiddetli yağmur, rüzgar, kar, buz ve yüksek irtifa gibi zorlu koşullarda -20°C ila 50°C arası sıcaklıklarda olağanüstü bir performans sunuyor. Düşük ışık koşullarında da kullanılabilen DJI M30, yerleşik yedekleme sistemleri, acil durum inişi, sistem durum yönetimi ve altı yönlü engel aşım sensörleriyle görevlerin başarıyla tamamlanmasına olanak tanıyor. Dört antenli OcuSync 3 iletişim sistemi sayesinde zorlu çalışma ve karmaşık arazi koşullarında dahi çalışabiliyor. Diğer ticari drone’lardan farklı olarak açılması, toplanması ve taşınması kolay katlanabilir ve hafif bir tasarıma sahip. Kendi kendini ısıtabilen TB30 pil tasarımı en az 400 şarj döngüsünü destekliyor ve 41 dakikalık bir uçuş süresine olanak tanıyor. Akıllı BS30 şarj kutusu 30 dakikada yüzde 20’den yüzde 90’a ulaşabilen hızlı pil şarj imkanı sağlıyor. Kendi kendine kilitleme sistemi sayesinde tek bir düğmeye basarak katlanabiliyor. Bu özellikler, DJI M30’u en hızlı ve kolay kurulan yüksek performanslı DJI Enterprise drone haline getiriyor.

Yeni amiral gemisi kurumsal uzaktan kumanda: DJI RC Plus

Yeni DJI RC Plus uzaktan kumanda, profesyonel pilotların yüksek beklentilerini karşılıyor. DJI RC Plus, etkileyici bir parlaklık sayesinde pilotların daha fazla görsel bilgi görmesini sağlayan 7 inç genişliğinde yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip. IP54 sertifikasına sahip DJI RC Plus, M30’da olduğu gibi şiddetli yağmurda kullanılabiliyor. DJI RC Plus’ın ekranının yan tarafında bulunan kontrol çubuklarının altında 6 fiziksel düğme bulunuyor. Geniş açı, yakınlaştırma, kızılötesi ve FPV görünümleri gibi kritik işlevlerin kolayca kontrol edilmesini sağlayarak pilotluğu kolaylaştırıyor. 6 saat ekran süresi bulunan RC Plus’un görevin kesintiye uğramasını engelleyen dahili bataryası ve değiştirilebilir bataryası bulunuyor. İletişim yedekliliği için aynı zamanda Mikro SD kart, USB, HDMI, USB Type C ve 4G bağlantı seçenekleri sunuyor.

Zenmuse H20N

DJI, yeni M30 serisi ekosisteminin yanı sıra DJI M300 RTK drone için özel olarak tasarlanan Zenmuse H20N sensörünü de duyurdu. Zenmuse H20N, gece görüş kamerası, hibrit yakınlaştırma ve termal görüntüleme kamerası ve M300 RTK ile kullanılabilen lazer telemetriyi bir araya getirerek gece operasyonlarına devrim niteliğinde bir deneyim getiriyor. Ultra düşük ışıklarda dahi net görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Arama ve kurtarma operasyoları ya da anında tanınma gerektiren acil durumlarda çıtayı yükseltiyor. 0,0001 lükse kadar düşük ışıklı ortamlarda maksimum sonuç veren gece görüşü, 20x hibrit optik yakınlaştırma, 640 x 512 çözünürlüğe sahip termal görüntüleme kamerası, 2x\8x optik zoom ve 1.200 metre menzilli lazer telemetre özelliklerini bir araya getiriyor.