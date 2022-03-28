İnceleme: Zhiyun Smooth 5

Yazı: Volkan Yetilmezer

Zhiyun, 2022 yılında en yeni gimbal modellerini arka arkaya satışa sunmaya başladı. Kısa bir süre satışa sunulan Smooth 5 modeli de bunlardan biri…

Smooth 5 için bugüne kadar yapılmış en kapsamlı, en profesyonel ve en iyi cep telefonu gimbalı desem abartmış olmam. Zhiyun’da üç çeşit telefon gimbalı var. Giriş seviyesi olan X serisi, orta segment olan Q serisi ve üst segment olan sayısal seri. İşte Smooth 5, bu segmentin bir parçası. Aslında dışarıdan baktığınızda bir kamera gimbalı gibi… Üzerinde yok yok. Ama yakınlaştıkça bunun profesyonel bir telefon gimbalı olduğunu anlıyorsunuz. Smooth 4 eski bir gimbaldı ve günümüze geldiğinde artık pek çok eksiği vardı diyebiliriz. Örneğin en çok istenen joystick, artık Smooth’te var. Boyut olarak biraz büyük olduğunu söyleyebilirim. Hatta ağırlığının 600 gram civarında olduğunu düşünürsen, ağırlık yönünden de küçük bir kamera kadar denebilir. Ama büyük motor yapısı sayesinde de neredeyse piyasadaki her telefonu taşıyabilecek şekilde yapıldığını da ekleyebilirim. Bunların dışında en büyük farklılık ise, kamera gimballarında olduğu gibi roll motorunun ön kısma alınmış olması.

Tüm telefon gimballarında roll motoru telefonun arkasındayken, Smooth 5’te öne alınmış ki daha iyi bir kullanım açısı sağlansın. Bu arda hem dikey hem yatay şekilde kullanılabiliyor. M3’te olduğu gibi bu modelde de bir dolgu ışığı mevcut. Ancak dahili olarak değil, sonradan takılabilen cinsten. Manyetik üst kısma, yine manyetik olarak ışığı yerleştirebiliyorsunuz. Yani takıp çıkarmak son derece basit. Işık 300 lümene kadar parlaklığa, 5300K ile 5700K arasında bir renk sıcaklığına ve 95 gibi çok iyi bir CRI değerine sahip. Bu ışık combo paketin içinde çıkıyor.

Yeri gelmişken söyleyeyim, standart ve combo olarak iki paket mevcut. Combo pakette ayrıca güzel bir taşıma çantası var. Smooth 4’ün en büyük sorunlarından biri de buydu zaten. Ve tabi ki yine sol kısımda zoom/focus tekerini görmek mümkün. İyileştirilmiş ve geliştirilmiş. İki işlev arasındaki geçiş kolaylaştırılmış. Böylece çok daha rahat bir şekilde dolly zoom yapmak mümkün oluyor. Smooth 4’te olmayan ama Smooth 5’e eklenen bir diğer özellik ise Vortex modu. Smooth 4, sınırlı bir pan açısına sahip olduğundan Vortex yapamıyordu. Ancak Smooth 5, 360 derece sınırsız pan açısına sahip olduğundan, bunu rahatlıkla yapabiliyor. Son olarak dahili pili olduğunu da belirteyim. Size 25 saat bekleme 4.5 saat full kullanım sunuyor. Tam şarja ise 2 saatte geçebiliyor. Elbette özellikleri daha saymakla bitmez ama benim size tavsiyem, bir şekilde bu ürünü mutlaka denemeniz yönünde olacaktır. Hele ki yeni nesil telefonlarla birleştiğinde, insanlar çekimin profesyonel bir kamera ile yapıldığını sanmaya başlayacak.

Ürünler hakkında detaylı bilgiye www.zhiyun-tech.com/turkey adresinden erişebilirsiniz.