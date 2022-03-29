Samsung yeni Galaxy A serisini tanıttı

Yeni 5nm işlemciyle güçlendirilen Galaxy A73, A53 ve A33'ün yapay zeka destekli kameraları tüm görsellerin düşük ışıkta dahi net bir şekilde görünmesini sağlıyor.

Samsung, yeni Galaxy A serisi akıllı telefonlarını satışa sunuyor. Yeni 5nm işlemciyle güçlendirilen yeni Galaxy A serisinin yenilikçi ve yapay zeka (AI) destekli kamerası hem gece hem de gündüz net görüntüler yakalamayı sağlıyor.

Yüksek çekim performansı

Kullanıcılar, ister içerik oluştururken, ister içeriklerini arkadaşlarıyla paylaşırken Galaxy A73 5G, A53 5G ve A33 5G ile Galaxy S serisinin güçlü ve eğlenceli özelliklerinden birçoğuna sahip oluyor. Gelişmiş, üst düzey bir kamera deneyimi sunan Galaxy A53 5G’nin dörtlü kamera sisteminde kullanılan VDIS (Video Digital Image Stabilisation) teknolojisine sahip 64MP OIS kamerası, keskin ve net kareleri yakalamayı sağlıyor. Ayrıca, yüksek çözünürlüklü 32MP ön kamera ise mükemmel selfie’ler çekmeyi ve daha net görüntülü konuşmaları gerçekleştirmeyi sağlıyor.

Yepyeni 5nm işlemciyle güçlendirilen yeni Galaxy A73 5G, A53 5G ve A33 5G cihazların yenilikçi yapay zeka destekli kameraları tüm görsellerin düşük ışıkta dahi net bir şekilde görünmesini sağlıyor. Gelişmiş ‘Gece Modu’, otomatik olarak 12 ayrı görüntüyü sentezliyor, böylece gece fotoğraflarının parlak ve canlı görünmesine imkan sunuyor. Ayrıca, loş ortamlarda video çekerken de Galaxy A serisinin çerçeve hızı otomatik olarak kendini uyarlayarak parlak ve net videolar elde etmeyi sağlıyor.

Gelişmiş ‘Portre Modu’ ise çift kamera ve güçlü yapay zeka özellikleriyle, hem derinliği hem de çekilen nesnenin ana hatlarını daha doğru bir şekilde yakalamaya yardımcı oluyor. ‘Eğlence Modu’ ise kullanıcıların her anını, ultra geniş lense uyumlu şekilde filtre ve efektler kullanarak renklendirmelerine fırsat sunuyor. Ayrıca, ‘Photo Remaster’ özelliği ideal aydınlatma ve çözünürlük ayarlarını sunarak eski fotoğraflara yeni bir soluk getiriyor. ‘Obje silme’ özelliği ise arka plandaki istenmeyen görüntüleri kolayca ortadan kaldırmayı sağlıyor.

Yeni Galaxy A53 5G’nin geniş 6,5 inçlik Süper AMOLED ekranı, akıcı bir deneyim için 120 Hz yenileme hızı sunarken, Galaxy A33 5G’deki 6 ,4 inç boyutundaki AMOLED ekran ise 90 Hz yenileme hızına sahip. Ayrıca, yeni Galaxy A serisinin iki güne kadar devam edebilen pil ömrü ve 25 W Süper Hızlı Şarj özelliği sayesinde cihazlar görüntüleme, izleme ve diğer her türlü kullanımda çok daha uzun süreli bir kullanım sunuyor.

Cihazın ince çerçevesi pürüzsüz, şık bir görünüm sunarken, ‘Ambient Edge’ tasarımı kamerayı, telefonun gövdesiyle kusursuz bir şekilde birleştiriyor. Galaxy A53 5G ve A33 5G, Corning Gorilla Glass 5 ve IP67 su ve toza dayanıklılık özelliğiyle en gelişmiş dayanıklılığı kullanıcılara sunuyor.