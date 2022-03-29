Sony FE PZ 16-35mm F4 G

Sony E-mount lens serisinin en yeni üyesi FE PZ 16-35mm F4 G, full frame içerik üretimi için gelişmiş görüntü kalitesi ve kullanım kolaylığı sağlıyor.

Sony, gelişmiş görüntü kalitesi ve kullanım kolaylığıyla içerik üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan yeni geniş açılı motorlu zum lensi FE PZ 16-35mm F4 G ile birlikte E-mount lens sayısını 66’yı çıkarıyor.

Performans ve kontrol imkânı sunan yeni lens, Sony’nin lens tasarımı alanındaki tüm deneyimini sabit F4 diyafram açıklığına sahip dünyanın en hafif full-frame geniş açılı motorlu zum lensinde bir araya getiriyor. Bu kompakt lens, içerik üreticilerinin gönlünü kazanacak rafine görüntü kalitesi, ifade kapasitesi ve kontrol özellikleri sunuyor. Aynı zamanda, kompakt fotoğraf makinesi gövdeleri için ideal olan son derece kompakt bir lenste, G Lens’lere özgü işleme performansını çarpıcı AF performansı ve kullanımı kolay motorlu zum ile bir araya getirerek fotoğraf çekimi için de mükemmel bir tercih haline geliyor.

Netleme ve zumlama esnasında görüntü bükülmeden toplam uzaklığının sabit kalması, FE PZ 16-35mm F4 G’yi video bloglardan film prodüksiyonuna, uzaktan çekimden manzara fotoğrafçılığına kadar tüm alternatifler için uygun kılıyor.

Gelişmiş Görüntü Kalitesi

FE PZ 16-35mm F4 G, yüksek çözünürlük ve iyi bokeh efektinin bileşimini kompakt bir lens içerisinde sağlıyor. Optik yol, iki AA (gelişmiş asferik) parça, bir standart asferik parça, bir Süper ED (Ekstra düşük Dağıtmalı) ve bir ED cam parça ve bir ED asferik parça içeriyor. Kromatik ve küresel sapma, görüntü alanının tamamında ve 16-35mm zum aralığında optik performans için eşzamanlı olarak kontrol edilebiliyor. Gelişmiş bir optik tasarımda AA parçalarının kullanımı tüm zum aralığında mükemmel yakın çekim performansı vadediyor; minimum netleme mesafesi 16 mm’de 0,28 metre ve 35 mm’de 0,24 metredir ve maksimum büyütme 0,23x’tir. Optimize edilen kaplama ise, parlama ve gölgelenmeleri etkin şekilde bastırarak netliği en üst seviyeye taşır. ​

Dairesel diyafram ve özenle tasarlanmış küresel sapma yönetimi bir araya gelerek atmosferi güçlendiren ve görsel etkiyi maksimum seviyeye taşıyan pürüzsüz, derin bir full frame bokeh’i elde etmeyi sağlar.

Yüksek Performanslı AF

Bir Alpha lenste ilk kez FE PZ 16-35mm F4 G, Sony’nin orijinal XD (ekstrem dinamik) Doğrusal Motorlarından altısını hem netleme hem de zum için kullanıyor. Bu sistemin tepki hızı, akıcı ve sessiz çalışması kullanıcılara yeni bir yaratıcı özgürlük alanı sağlıyor. Sony’nin amiral gemisi Alpha 1 gövdesiyle saniyede 30 kareye kadar ​kesintisiz fotoğraf çekimi yaparken netliği tam olarak korumayı da mümkün hale getiriyor.

Özellikle ağır çekim, 4K ya da 8K film çekimi yaparken netlik kritik önem taşır. FE PZ 16-35mm F4 G, güvenilir şekilde odağı yakalamak ve hızlı hareket eden nesneleri bile akıcı ve sessiz biçimde takip edebilmek üzere α-serisi gövdelerle uyum içerisinde çalışıyor. Yüksek itiş gücüne sahip XD Doğrusal Motorlar, optimize edilen optik performansı ve duyarlı kontrol özelliği, lensin kompakt boyutlarından ödün vermeden olağanüstü hassas bir AF performansı sunmasını sağlar.

İçerik üreticilerden alınan geri bildirimler ile Sony, FE PZ 16-35mm F4 G’yi özel olarak onların ihtiyaç duydukları geliştirilmiş görüntü kalitesi ve kontrol kapasitesini sunacak şekilde tasarladı. Bu yeni lens, en yüksek kalitede görüntülerin kolayca elde edilebilmesini sağlamak üzere zumlama esnasında odak solumasının yanı sıra odak ve eksen kaymasını da azaltacak en son lens teknolojisine sahiptir. Netleme, zum ve diyafram operasyonları aynı zamanda son derece sessizdir; film çekiminde sorun çıkarabilecek gürültü ve titreşim büyük ölçüde azaltılmıştır. ​

XD doğrusal motorla çalışan yeni tasarlanmış elektronik motorlu zum sistemiyle FE PZ 16-35mm F4 G, motorlu olmayan, manuel bir zumun sağladığı duyarlılık ve anında tepki yeteneğiyle gelişmiş kontrol olanağı sunar. Değiştirilebilir zum hızlarına sahip bir zum kolu, süper-yavaş sabit hızda çekimi kolaylaştırır. Motorlu zum, bir zum halkasını kullanırken oluşabilecek kamera titremesini en aza indirir ve uyumlu fotoğraf makinesi gövdeleriyle kullanıldığında kullanıcılar zum halkasının yönünü çekim koşullarına uyum sağlayacak şekilde özelleştirebilir.

Mobilite, Kontrol ve Güvenilirlik

Birinci sınıf tasarım ve teknolojinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu kompakt ve hafif lens, aynı zamanda eşsiz netleme, zum ve diyafram halkası sağlamak üzere motorlu zumdan yararlanıyor; bu özelliği ise onu mobilite ve tutuş kolaylığı açısından son derece ideal kılıyor. Dünyanın en hafif F4 geniş açılı motorlu zum lensi FE PZ 16-35mm F4 G, yalnızca 353 gram ağırlığında; SEL16-35mm’den yaklaşık %30 daha hafif ve φ72mm filtre çapıyla boyutları yalnızca 80,5×88.1mm’dir.

İdeal denge ve tutuş kolaylığı sunmak üzere lensin toplam uzunluğu, netleme ve zumlama esnasında sabit kalıyor. İstikrarlı denge, Gimbal monteli film çekimleri için bu lensi uygun bir seçim haline getiriyor. Netleme halkası, film çekimi esnasında tek parmakla kolayca kontrol edilebiliyor. Yan yana duran netleme ve zum halkaları ise, ekrana bakarken farkı kolayca hissedip ikisini birbirinden ayırt edilebilmek için basamaklandırılmıştır. Toza ve neme karşı dayanıklı bir tasarıma sahip olan lensin ön parçasında dış mekân kullanımında temiz ve güvenilir kalmasını sağlayan flor kaplama da bulunur.