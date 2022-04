İnceleme: TP-Link Tapo L900-5

TP-Link, Tapo akıllı ev ürünlerinin çok renkli ve tek renkli akıllı ışık şeritlerini Türkiye’de de geçtiğimiz haftalarda satışa sundu. Dayanıklı ve uzun ömürlü olan Tapo L920-5 (çok renkli) ve Tapo L900-5 (tek renkli) akıllı ışık şeritleri kolayca kullanılıyor, akıllı telefonlardan ya da ses ile kontrol edilebiliyor. Biz de bu yeni akıllı ışık şeritlerinden Tapo L900-5 modelini inceleme fırsatı bulduk.

Tapo markasıyla akıllı ev çözümleri pazarında iddiasını artıran TP-Link, evleri, hobi alanlarını, daha doğrusu dilediğiniz her yeri bu ürünlerle eğlenceli hale getirmeye yardımcı oluyor. Tapo L920-5 modeli çok renkli, Tapo L900-5 modeli ise tek renkli olarak çalışıyor ve her iki modelde herhangi bir hub gerektirmeden kolayca kullanılabiliyor ve akıllı telefonlar üzerinden her yerden yönetilebiliyor. Günümüzde pek çok kişi evlerinin, odalarının ya da çalışma masalarının çok daha özel görünmesine gayret gösteriyor. Özellikle sosyal medya platformları için içerik üreten kullanıcılar, çeşitli LED ışıklar yardımıyla çektikleri video ve fotoğrafların kalitesini de yükseltebiliyor.

Dilediğiniz yerden kesebilirsiniz

Doğrudan Wi-Fi’a bağlanarak çalışır duruma gelen L900-5 ışık şeridi, istenilen ölçüde kesilip sağlam bir dahili çek-yapıştır bantla istenen yere takılabiliyor. Işık şeridinin uzunluğu 5 metre. Eğer uzun gelirse istediğiniz kadarını kesip kullanacağınız yere göre ayarlayabilirsiniz. Ancak kestiğiniz parçayı tekrar kullanamayacağınızı hatırlatmak isteriz. Güç tüketimi ise 13,5 W.

Uzaktan kolay kontrol, uzun ömür…

Tapo L900-5 akıllı ışık şeridi, PU kaplaması sayesinde uzun ömürlü bir ürün. L900-5, yaklaşık 25000 saatlik çalışma ömrüne sahip. Esnek ve suya dayanıklı olan ışık şeridi, kolayca bulunduğu yerden sökülüp başka bir yere yerleştirilebiliyor. Yüksek teknolojili kaplaması, LED boncukları koruyor ve ömrünü uzatıyor. Bu kaplama sayesinde ışık şeridinin bakımı da kolayca yapılıyor, silinebiliyor.

Programlanabilen ve zamanlayıcı özellikleri olan ürün, bu sayede hayatı renklendirirken kolaylaştırıyor da… Işık şeridi, belli saatlerde belli renkte ve modda ışık verecek şekilde programlanabiliyor ya da zamanlayıcı özelliği ile belli bir süre boyunca çalışması sağlanabiliyor. Kurulumdan bu ayarlara kadar tüm işlemler iOS ve Android destekli Tapo uygulaması üzerinden akıllı telefonlarla her yerden ve her zaman yapılabiliyor. Dilerseniz ışık şeridini birlikte gelen kontrol butonu yardımıyla da açıp kapatabilir, renkleri değiştirebilirsiniz.

Farklı ortamlar için özel modlar…

Akıllı ışık şeridi ile evlerin her odası farklı renkte ışıklandırılabiliyor ya da farklı ortamlar için farklı renkler seçilebiliyor ve bunlar kaydedilebiliyor. Daha sonra örneğin film izlerken bu ortam için yapılan kayıt seçiliyor.

Tapo L900-5 ışık şeridinin gelişmiş müzik modu da bulunuyor. Bulunduğu ortamdaki müziği yakalıyor, frekans ve vuruşla senkronize oluyor. Bu da parti ortamlarını çok daha eğlenceli hale getiriyor.

Tapo’nun akıllı ışık şeridinin sesli komut özelliği de bulunuyor. Google Asistan, Amazon Alexa ve Apple Home gibi farklı akıllı ev platformlarıyla uyumlu olan ürünü sesle açıp kapamak, belli bir modu seçmek, ışığı kısmak mümkün oluyor. Tapo uygulaması ile yapılan bazı işlemler ses ile de yapılıyor. Bu da kullanıcılara farklı bir konfor sağlıyor.

TP-Link Tapo L-900-5 ile ilgili detaylı bilgiyi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz:

https://www.tp-link.com/tr/home-networking/smart-bulb/tapo-l900-5/