TP-Link’ten USB-C Ethernet Adaptörü

USB Type-C desteği olan cihazların Ethernet üzerinden kablo ile ağa bağlanması sorununu çözen yeni bir ürün satışa sunuldu. TP-Link UE300C model adaptör, USB-C destekli tablet, dizüstü bilgisayar gibi tüm cihazların kablolu ağa Gigabit hızda bağlanmasını sağlıyor.

UE300C model adını taşıyan adaptör, bir tarafında USB-C çıkış, diğer tarafında ise Ethernet girişi yer alan küçük boyuta sahip bir ürün. Cepte, çantada her yere rahatlıkla taşınabilen ürün, USB C girişli cihazların Ethernet kablosu ile ağa bağlanması gerektiğinde hemen kullanıma alınabiliyor. Kurulum gerektirmeyen ve USB C girişine takılarak çalışır duruma gelen adaptör, kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

USB 3.0 destekli olan ürün, hızlı bağlantı sağlamak üzere tasarlanmış. Kablolu bağlantıda 1 Gigabit hız desteği sağlayan adaptör, kullanıcılara anında güçlü kablolu bağlantı keyfi sunuyor. Böylece büyük dosyalar hızlı bir şekilde indirilebiliyor; online oyunlar oynanabiliyor.

Kullanılmadığında USB çıkış kablosu katlanarak adaptörün içine gömülebiliyor. Bu sayede hem daha güvenli, kablonun zarar görmeyeceği bir taşıma sağlanıyor, hem de daha az yer kaplıyor. Katlı haldeki boyutu sadece 71x26x16,2 mm olan UE300C, gömlek cebinde dahi taşınabiliyor. Windows, MacOS, Chrome ve Linux işletim sistemlerini destekleyen adaptör, Windows 10, MacOS 10.9 ve üstü, Chrome ve Linux için herhangi bir kurulum CD’si, yazılımı gerektirmeden çalışır hale geliyor.