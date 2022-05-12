İnceleme: Huawei MateBook 16

Ekran büyüklüğü, çözünürlüğü, yüksek performansı ve diğer pek çok özelliği ile öne çıkan 16 inçlik MateBook 16 inceleme konuklarımızdan biri oldu.

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Hızlı bir yükselişle ülkemizde en çok satan dizüstü bilgisayar markaları arasında yer alan Huawei, MateBook serisi ile farklı ihtiyaçlara çözümler üretiyor. Kısa bir süre önce de en güçlü dizüstü bilgisayarı olan MateBook 16 modelini satışa sundu. Ekran büyüklüğü, çözünürlüğü, yüksek performansı ve diğer pek çok özelliği ile öne çıkan 16 inçlik MateBook 16 inceleme konuklarımızdan biri oldu.

Özellikle fotoğrafçıların, tasarımcıların ve içerik üreticilerinin ihtiyacı olan büyük ekran, yüksek ekran çözünürlüğü, hız, geniş bağlantı imkanları, taşınabilirlik gibi konulara bu yeni model özelinde hep birlikte bakacağız.

İsterseniz oldukça iddialı bir model olan MateBook 16’nın performans kaynağı olan işlemcisi ile başlayalım. MateBook ailesinin bu yeni üyesi, estetik tasarım ile yenilikçi ve akıllı teknolojiyi birleştirerek yepyeni bir profesyonel performans sunuyor.

Güçlü İşlemci

MateBook 16, yüksek performans sunmak için 7nm AMD Ryzen 7 5800H mobil işlemci ve Radeon grafik ara birimi ile geliyor. 8 çekirdekli Ryzen 7 5800H işlemci, 54W TDP değerine sahip. TDP, Watt cinsinden Termal Tasarım Gücü anlamına geliyor ve teorik yük altındaki tüketimini ifade ediyor. TDP ne kadar büyük olursa CPU performansı da o kadar yüksek oluyor. Dizüstünde kullanılan AMD işlemci sayesinde bu ürün MateBook ailesindeki en güçlü bilgisayar haline geliyor.

Kullanıcılar ayrıca dizüstü bilgisayarın tüm gücünü açığa çıkarmak için işlemci TDP’sini 54W’a çıkartan performans modu ile daha iyi pil verimliliği için denge modu arasında da esnek bir şekilde geçiş yapabiliyor.

MateBook 16, geleneksel ofis işleri dışında, fotoğraf ve video düzenleme konusunda da gayet iyi bir performans gösteriyor, çoklu görevlerde sizi yarı yolda bırakmıyor. MateBook 16’da 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanı da bulunuyor.

Yoğun kullanımlarda gelişmiş soğutma sistemi

Yeni Huawei Shark Fin fan soğutma sistemi, büyük ölçüde geliştirilmiş performans için yeniden tasarlanmış. İki adet profesyonel sınıf 75 mm+ fan, menteşeli hava girişi tasarımı ve çift ısı borusundan oluşan bu grup, gürültüyü düşük tutarken maksimum performans sağlıyor. Yükseltilmiş soğutma sistemi, daha hızlı ısı dağılımı sağlayarak, yoğun kullanım altındayken bile dizüstü bilgisayarınızı serin tutmaya yardımcı oluyor. Aşırı ısı hissetmediğiniz için dizüstü bilgisayarınızı kolayca bacaklarınıza koyarak da çalışabilirsiniz. Biz de yaptığımız incelemede farklı uygulamalarla ve çoklu ekran pencerelerinde yeni dizüstü bilgisayarı biraz zorladık. Rahatsız edici bir ısınma ya da yüksek fan sesi ile karşılaşmadık.

Huawei SuperCharge

Özellikle stüdyo/ofis dışında ve gezilerde bilgisayar kullanmak zorunda kalan fotoğrafçılar için dizüstü bilgisayarların pil ömrü ciddi oranda önem kazanıyor. MateBook 16 oldukça hafif olmasına rağmen, tüm gün pil ömrü sunmak için 84Wh pil içeriyor. MateBook 16, kullanıcıların yalnızca dizüstü bilgisayarlarını değil, SuperCharge’ı destekleyen Huawei akıllı telefon ya da tabletlerini de hızla şarj etmeleri için çok yönlü bir 135 W güç adaptörüyle birlikte geliyor.

Pil ömrü, kullanıcıların tercihleri ve ekran parlaklığına göre oldukça değişkenlik gösterebiliyor. Huawei’nin açıklamasında tek şarj ile yaklaşık 12,5 saatlik video oynatma süresi olduğu söyleniyor. Ancak bu süre ideal şartlar altında ve düşük bir ekran parlaklık oranıyla mümkün olabilir. Ancak daha gerçekçi konuşmak gerekirse ortalama 7-8 saatlik bir kullanım çok daha mümkün görünüyor. Biz de fotoğraf işlerken ve diğer genel kullanımlarımızda MateBook 16’nın pil ömründen memnun kaldık. Ürünle gelen 135 W güç adaptörüyle sadece 15 dakikalık şarj ile yaklaşık 3 saatlik genel bir kullanım süresi de elde edilebiliyor. Ürünün tam şarj olması yaklaşık 1,5 saate yakın sürüyor.

Profesyonel seviyede ekran kalitesi

MateBook 16, 16 inç FullView ekran, yüzde 90 ekran-gövde oranıyla 2,5K’ya kadar çözünürlüğü destekliyor ve yaratıcı çalışma ile sürükleyici görüntüleme deneyimleri için geniş bir imkan sunuyor. Seyahatlerde fotoğrafları anında işleyip, müşteriye göndermek ya da hızlıca sosyal medyada paylaşmak zorunda kalan içerik üreticileri için geniş ekran oranı oldukça fayda sağlıyor. Geniş ekran sayesinde fotoğraf işleme ve video düzenleme işleri daha rahat yapılabiliyor. Profesyonel kalitede ekran özellikleri olan MateBook 16’nın 3:2 en boy oranı, tipik üretkenlik kullanım durumları ile daha uyumlu ve kullanıcıların iş için görüntüleme alanını daha verimli kullanmalarına olanak tanıyor.

MateBook 16, ΔE=1 profesyonel renk doğruluğu derecesini elde etmek için fabrikada kalibre ediliyor ve her dizüstü bilgisayarın sRGB renk gamının yüzde 100’ünde 1,07 milyar renk göstererek gerçeğe yakın renkler sunması sağlanıyor.

Profesyoneller için tasarlanan dizüstü bilgisayar, ekranının gerçeğe yakın renkler üretme kabiliyetini tanıyan “Renk Doğruluğu ve Hızlı Kararlılık” için TÜV Rheinland Sertifikasını alan türünün ilk örneği olduğunu da belirtelim.

2520×1680 piksel çözünürlük değeri sunan IPS ekranın diğer bazı özellikleri ise şöyle: 1500:1 kontrast oranı, 178 derece görüş açısı, 300 nit maksimum parlaklık.

Ekranın düşük mavi ışık emisyonuna sahip olması ve titreme olmaması nedeniyle kullanıcı konforu da sağlanıyor, bu da film izlerken ya da görüntülerle uzun süre uğraşırken gözlerin daha az yorulmasını sağlıyor.

İnce, şık metal kasa ve çoklu giriş

MateBook 16’da çevre aygıtlar da düşünülerek yeterli sayıda bağlantı yuvasına yer verilmiş. Bir SD kart okuyucusu da olsa fena olmazdı. Cihazın sol tarafında 2 adet USB-C, HDMI, 3.5mm ses çıkışı ve sağ tarafında ise 2 adet USB 3.2 bağlantı yuvası yer alıyor. Cihazda 2 adet USB-C yuvası olması önemli… Çünkü birini şarj için kullanıp, diğerine de hard disk ya da başka bir donanım takmak mümkün.

Bazı incelemelerimizde ilk başlarda bahsettiğimiz tasarım detaylarını bu sefer daha sonlara aldık. Bu modelde daha pürüzsüz, şık bir yüzey için CNC Seramik Kumlama işleminden geçen yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlı metal gövde kullanılmış.

Pürüzsüz bir kayma sağlayan geniş bir cam malzeme ile kaplanan dokunmatik yüzey dizüstü bilgisayarda gezinmeyi ve işlem yapmayı oldukça kolaylaştırıyor. Ayrıca Huawei Share teknolojisi dokunmatik yüzeye entegre edilerek %200 genişletilmiş algılama alanı sağlıyor ve Huawei akıllı telefonların bağlanmasını daha hızlı hale getiriyor.

MateBook 16, kolay ve hızlı erişim için tasarlandığından kullanıcıların dizüstü bilgisayarını tek elle bile zahmetsizce açmasına olanak tanıyor. MateBook 16, yalnızca 17,8 mm inceliğinde ve 1,99 kg ağırlığında… 16 inçlik bir dizüstü bilgisayar olduğu düşünüldüğünde hem ağırlığı hem de inceliği taşıma esnasında size aşırı bir yük getirmiyor.

Huawei MateBook 16’nın güç düğmesi, yerleşik bir parmak izi okuyucusuna sahip. Böylece tek bir dokunuşla cihazı açıp güvenli ve hızlı bir şekilde oturum açabiliyorsunuz.

Akıllı bağlantı özellikleri

Diğer Huawei markalı tablet ve dizüstü bilgisayar incelemelerimizde de bahsettiğimiz gibi çoklu cihaz bağlantısı desteği Huawei için oldukça önemli. Geliştirdiği ekosistem sayesinde Huawei akıllı telefon ya da tabletlerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurulabiliyor ve çok daha verimli çalışma ortamı sağlayabiliyor.

MateBook 16, kullanıcıların akıllı telefonlarının ekranını tek bir dokunuşla PC ekranına yansıtmasını ve aynı anda iki cihazı tek bir ekranda kontrol etmesini sağlayan PC – Telefon Çoklu Ekran İşbirliğini destekliyor. Ayrıca dizüstü bilgisayar, kullanıcıların yaratıcı ihtiyaçlarını desteklemek için Huawei tabletleri, monitörleri ve ses ürünleri ile sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabiliyor. Fotoğraf, video ya da diğer dosyalar çok hızlı bir şekilde dizüstü bilgisayar ve bağlı cihazlar arasında aktarılabiliyor.

Ayna ve Genişletme Modu

Dizüstü bilgisayarlar daha hafif, daha ince ve daha kolay taşınır hale gelirken, tabletler de daha güçlü hale geldi. Ayna Modu aracılığıyla MateBook 16, aynı içeriği MatePad Pro’da görüntüleyebiliyor. Esasında Ayna Modu, basit bir ekran projeksiyonundan çok daha fazlasını gerçekleştiriyor. PC’nin performansından ve tabletin kalemle kullanılma özelliğinden aynı anda yararlanmanızı sağlıyor.

Tasarımcıysanız veya çizim yapmayı seviyorsanız, tabletinizi bir çizim defterine dönüştürebilir ve herhangi bir anda Huawei M-Pencil kullanarak Ayna Modu ile eskiz ve renklendirme yapabilirsiniz. Projektör olmadan iş arkadaşlarınızla fikirlerinizi paylaşırken, dizüstü bilgisayarın kontrolünü elinize alabilir ve tableti bir başkasına devrederek içeriği görüntülemesini sağlayabilirsiniz. Bir kişinin dizüstü bilgisayarı, diğerinin ise tableti tutması çift ekranda gezinmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, verimliliği yüksek oranda artırmak için her ikisi de belgeyi birlikte işleyebilir.

MateBook 16, aynı anda iki farklı uygulamayı kullanmak için ekranın bir bölümünü bir tablete de aktarabiliyor. Genişletme Modu, dizüstü bilgisayarın birincil ekran olarak görüntülenmesine olanak tanır ve tablet düz bir şekilde yerleştirilebilir ve bir genişletme ekranı olarak web sayfalarında gezinmek ya da diğer uygulamalar için ideal bir dokunmatik yüzey olarak kullanılabilir.

Huawei MateBook 16, büyük ve gelişmiş ekranı, güçlü performansı, şık tasarımı, ince yapısı, uzun pil ömrü, geniş touchpad’i ve Huawei akıllı bağlantı çözümleri ile dikkat çeken bir dizüstü bilgisayar olarak öne çıkıyor.