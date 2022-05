DJI, en güçlü hafif ve taşınabilir kameralı drone olan DJI Mini 3 Pro’yu tanıttı. DJI Mini serisinin ilk üst düzey ürünü olarak tüm özelliklere donatılan DJI Mini 3 Pro, hafif, taşınabilir ve güçlü kullanım sunuyor. Birçok bölge ve ülkede sivil havacılık kurallarına uygun olması için 249 gramdan daha hafif tasarlanan DJI Mini 3 Pro, 34 dakika uçuş süresi, sosyal medya için yüksek kaliteli dikey görüntüleme, 4K/60fps video, ActiveTrack ve üç yönlü engel algılama gibi gelişmiş özellikler sunuyor. DJI Mini 3 Pro, her yerde kullanıcılara yüksek uçup büyük görme imkanı yaratıyor.

249 gram

Birçok ülke ve bölgenin sivil havacılık düzenlemelerine göre 250 gramın altındaki dronelar en güvenli drone kategorisine alınmasıyla, 249 gramın altında olan Mini 3 Pro’nun ağırlık, güvenlik ve performans kombinasyonu, hareket halindeki içerik oluşturucular ve uçmak isteyen yeni pilotlar için yeni bir fırsat yaratıyor. Drone pilotluğuna başlamak isteyen herkes için en iyi alternatif olan DJI Mini 3 Pro ile dünya çapında daha fazla insan güvenli uçuşun keyfini çıkaracak ve geniş bir görsel hikaye anlatımı dünyasına erişecek. DJI Mini 3 Pro, bu kadar kompakt bir drone için inanılmaz derecede güçlü yönlere sahip. Öncülleri Mavic Mini, Mini 2 ve Mini SE gibi, taşıma ve her yere götürme için aynı kompakt özelliklerini koruyor. Ancak Mini 3 Pro, gelişmiş uçuş performansı, kamera sistemi, pil ömrü ve daha önce yalnızca Air ve Mavic serilerinde bulunan akıllı özellikler sayesinde, boyutundaki diğer tüm DJI dronelarından daha fazla yerleşik özelliklerle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Yeni olasılıkları ortaya çıkarmak artık daha kolay…

Fonksiyonel ve baştan yaratılmış yapısıyla DJI Mini 3 Pro ile imkansız görünen tüm çekimler kadraja giriyor. Çeşitli performans geliştirmeleri getiren tamamen yeni bir yapısal tasarım olan DJI Mini 3 Pro, kollar ve pervaneler, uçuş süresini artıran daha aerodinamik uçuş için ayarlanan özellikleriyle öne çıkıyor. Bu yeni tasarım aynı zamanda drone’un önüne ileri ve geri çift görüş sensörleri monte ederek daha güvenli uçuş için algılama aralığını genişletiyor. Eksiksiz bir gimbal tasarımı, her zamankinden daha fazla kamera açısının kilidini açarak, yukarı eğimli çekimler ve dikey çekim gibi hareketlere olanak tanıyor. Yeni bir görünümle DJI Mini 3 Pro, gerçekten daha yaratıcı olasılıkların kilidini açıyor.

Üç yönlü engel algılama sensörü

DJI Mini 3 Pro, sahip olduğu özelliklerle pilotlar için yüksek konfor yaratıyor. Mini drone serisi için bir ilk olan DJI Mini 3 Pro, ileri, geri ve aşağı görsel sensörlerden oluşan Üç Yönlü Engel Algılama özelliğine sahip. İleri ve aşağı sensörleri daha geniş bir görüş alanına sahip olan DJI Mini 3 Pro, daha iyi rota planlaması ve çevre bilinci için kesintisiz kapsama alanı sağlıyor. Bu sensörler ayrıca, uçuş sırasında engellerin etrafında daha güvenli bir yolu otomatik olarak algılayan ve bulan Gelişmiş Pilot Yardım Sistemleri (APAS) 4.0’ı da etkinleştiriyor. DJI Mini 3 Pro’nun sahip olduğu bu sensörler, kullanıcıların otomatik olarak güvenli bir uçuş rotası planlarken, drone’nun uçuş sırasında otomatik olarak çerçevenin merkezinde tuttuğu bir nesne seçmesine olanak tanıyan tüm FocusTrack paketini de etkinleştiriyor. Yükseltilmiş algılama sistemi sayesinde DJI Mini 3 Pro, APAS ve FocusTrack’i entegre eden Mini serisinin ilk drone’u…

Yeni kamera sistemi

DJI Mini 3 Pro, tamamen geliştirilmiş bir görüntüleme sistemi getiriyor. 1/1.3 inç CMOS kamera sensörü, daha önce yalnızca sinemada ve bazı mikro tekli kameralarda bulunan bir yakalama teknolojisi olan çift yerel ISO’ya sahip. Ayrıca f/1.7 diyafram açıklığına sahip ve 48 MP’ye kadar görüntüler ve 4K/60 fps’ye kadar video çekiyor. Yüksek kaliteli, yüklenmesi kolay içeriğin yakalanmasına yardımcı olmak için kamera, Gerçek Dikey Çekim için 90 derece dönüyor ve böylece kaliteyi düşüren görüntü yakınlaştırma ve kırpma işlemlerine gerek olmadan dikey yönde inanılmaz fotoğraflar ve videolar oluşturuyor. En canlı ayrıntılar için HDR video kaydı, 30 fps’ye kadar kare hızlarında mevcut ve hızlı uygulama içi düzenleme için Normal bir renk profili bulunurken, D-Cinelike daha fazla düzenleme sonrası olanağı sağlıyor. 2x’e kadar dijital video yakınlaştırmaya 4K, 3x 2.7K ve 4x Full HD olarak sahip olan DJI Mini 3 Pro, özellikle düşük ışıkta ve gece çekimlerinde yardımcı olan, daha fazla görüntü ayrıntısı yakalayan 2,4 μm piksel ile gelişmiş görüntü performansı sunuyor.

Uzatılmış pil ömrü ve iletim mesafesi

DJI Mini 3 Pro, 249 gramın altında olmasına rağmen yine de uzun uçuş süresi ile geliyor. Maksimum 34 dakikalık uçuşta Mini 3 Pro, tek bir şarjla daha fazla manzara ve varış noktası yakalayabiliyor. Kullanıcılara daha fazla seçenek sunmak için Mini 3 Pro, DJI drone tarihinde ilk kez uzun uçuş pili seçeneği de sunuyor. Akıllı Uçuş Bataryası Plus, bu boyuttaki bir drone için benzeri görülmemiş bir yetenek olan maksimum 47 dakikalık uçuş süresi sağlıyor. Bu uzun uçuş süresiyle mükemmel bir şekilde eşleşen Mini 3 Pro, 12 km’ye kadar uzaktan 1080p canlı görüntü sunan O3 iletim sistemiyle fark yaratıyor.

Tek bir dokunuşla şunları yapılabiliyor:

FocusTrack Suite Spotlight 2.0 , manuel olarak uçarken konuyu çerçeve içinde tutar. Point of Insterest 0, konuyu belirli bir uçuş yarıçapı ve hızında çevreler. ActiveTrack 4.0 konuyu iki seçilebilir şekilde takip eder: İzleme : Drone, nesneyi sabit bir mesafede izler. Paralel : Drone, nesnenin yanında sabit bir açı ve mesafede uçarken konuyu takip eder. QuickShots Dronie: Drone, kamera konuya kilitlenmiş olarak geri ve yukarı uçar. Helix: Drone, uçar ve konunun etrafında döner. Rocket: Drone, kamera aşağı bakacak şekilde uçar. Circle: Drone, konu etrafında daireler çizer. Boomerang: Drone, nesnenin etrafında oval bir yolda uçar, uçarken yükselen ve dönerken alçalan. Asteroid: Drone, öznenin çok üzerinde bir küre panoraması olarak başlayan ve öznenin yakınında süzülen normal bir çekimle biten bir çekim oluşturur. MasterShots: Kısa bir sinematik video oluşturmak için sırayla farklı manevralar gerçekleştirirken konuyu çerçevenin ortasında tutar. Hyperlapse: Hava aracının çekim sırasında belirlenen yollarda uçtuğu dinamik bir zaman atlamalı videolar oluşturur.



DJI RC

DJI Mini 3 Pro, ilk kez uçan veya daha fazlası için geri gelenler için mükemmel bir seçenek… DJI, herkesin ihtiyaçlarını karşılamak için uzaktan kumanda serisini 5.5 inç dahili dokunmatik ekrana sahip hafif bir uzaktan kumanda olan DJI RC ile genişletiyor. Halihazırda entegre edilmiş olan DJI Fly uygulamasıyla, kullanıcıların akıllı telefonlarını kontrol cihazlarına monte etmelerine gerek kalmıyor.

DJI Mini 3 Pro – 16.999 TL

DJI Mini 3 Pro (DJI RC) – 18.999 TL

Fly More Kit (x2 standard batarya, x1 şarj aleti, x2 pervane x1 sırt çantası) – 3.599 TL

Fly More Kit Plus (x2 plus batarya, x1 şarj aleti, x2 pervane x1 sırt çantası) – 4.799 TL