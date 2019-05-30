RICOH THETA 360 derece kamera serisinin en yeni üyesi RICOH THETA Z1 tanıtıldı. RICOH THETA serisinin en üst modeli RICOH THETA Z1, yaklaşık 23 MP çözünürlükte (6720×3360 piksel) 360 derece fotoğrafla tek çekimde küresel görüntüler çekebilir ve kullanıcılara hayatı 360 derece yaşamalarına ve keşfetmelerine olanak sağlar.

RICOH, 2013 yılında 360 derece kamerasını sunmasının ardından bu teknolojinin öncüsü olmaya devam ediyor. RICOH THETA Z1, sanal gerçeklik endüstrisi (VR), sosyal medya, işletme, emlak ve daha fazlası için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Tasarım, işlevsellik ve yüksek kaliteli görsellerin biraraya geldiği Z1; ister iş, ister eğlence amaçlı olarak günlük yaşama kesintisiz entegrasyon sunmaktadır.

RICOH THETA Z1, bu serinin amiral gemisi modelidir ve RICOH tarafından yüksek optik ve görüntü işleme teknolojilerini kullanmaktadır. Kompakt ana gövde, 1,0 inç arkadan aydınlatmalı CMOS görüntü sensörüne sahiptir ve yaklaşık 23MP çözünürlükte 360 derece fotoğraflar çekilebilmesine olanak sağlar. Çok çeşitli çekim modları desteği ile kullanıcıların ortamdan bağımsız olarak açık havada, gece, kapalı alanlarda, tropik plajlarda veya karlı dağlarda yüksek kaliteli görüntüler elde etmelerini sağlar. Güçlü 3-eksenli dönme stabilizasyonu sayesinde 4K (3840×1920 piksel) ve saniyede 30 kare (fps) ile 360 derece videolar ve net bir çekim yapmak mümkündür.

Kameranın ana gövdesi, 0,93 inçlik bir organik EL monitörü ve bir İşlev (Fn) düğmesi ile kullanıcılara olası çekim sayısı, pozlama ayarları ve daha fazlasına hızlıca erişim olanağı sağlar ve kameranın işlevseliğini arttırır. JPEG’e ek olarak, RICOH THETA Z1 artık Adobe DNG formatını (RAW) da desteklemektedir. Böylece kullanıcılar genel bir DSLR fotoğraf makinesinde olduğu gibi profesyonel görüntü düzenlemenin keyfini çıkarabilirler. RICOH’ın bu en son modelinin genel işlevselliği, yalnızca profesyonel fotoğrafçıların yüksek taleplerini karşılamakla kalmaz, amatörler için de optimum performans sunar.

RICOH THETA Z1, 2019 TIPA ödüllerinde “En İyi 360 Derece Kamera” seçilmiştir.

Ürünle ilgili detaylı bilgi için: www.nartas.com.tr