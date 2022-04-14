Ricoh Theta X

Ricoh Theta serisinin yeni modeli olarak geniş bir dokunmatik ekran ile donatılan Theta X, tek seferde yüksek çözünürlüklü 360 derecelik fotoğraf ve videolar çekebiliyor.

Ricoh, Theta serisinin ilk geniş dokunmatik ekrana sahip 360 derece kamera modeli Theta X’i satışa sunuyor.

360 derecelik Ricoh Theta serisinin yeni modeli olarak geniş bir dokunmatik ekran ile donatılan Theta X, tek seferde yüksek çözünürlüklü 360 derecelik fotoğraf ve videoları çekebiliyor. Yeni Theta X, kullanılabilirlik ve üstün kalite anlayışı ile tasarlanmış bir model…

Ricoh Theta orijinal ürün konseptine uygun olarak, Theta X, her yere kolayca taşınabilen kompakt ve hafif gövde yapısına sahip. Yeni Theta X, maksimum yaklaşık 60 MP yüksek çözünürlüklü görüntü sunar.

Ricoh Theta serisinde bir ilk olan büyük bir 2.25 inç renkli dokunmatik ekran ile donatılmış bu yeni model, kameranın tek başına kullanıldığı durumlarda işlevselliği arttırır. Yine Ricoh Theta serisinde bir ilk olarak iş ortamında daha verimli ve güvenilir çekim için değiştirilebilir pil ve harici bellek kartı kullanımını da desteklemektedir.

Öne Çıkan Özellikler:

Arttırılmış işlevsellik İçin 2.25’’ dokunmatik ekran

Geniş kullanıcı dostu 2,25 inç dokunmatik ekran ile Theta X’in işlevselliği önemli ölçüde arttırılmıştır. Çekimden önce çekim sahnesini ön izleme yapmak, çekimi ayarlamak için ayarları görüntülemek ve çekilen görüntüleri görme gibi çekimden görüntülemeye kadar birçok işlev telefon kullanılmadan yapılabilir, böylece arttırılmış çekim verimliliği sunar.

Yüksek çözünürlüklü 360 fotoğraf ve video çekimi

CMOS görüntü sensörü, ana işlemci ve lens tasarımı tamamen yenilenmiştir. 48 MP ve yeni sensörün dahil edilmesiyle max yaklaşık 60 MP çıkış pikseline sahip 360 derece fotoğraflar çekilebilir. Uygun çekim ortamına göre iki görüntü boyutu mevcuttur: Yüksek çözünürlüklü, parlak ışığa sahip İç mekan fotoğrafçılığı için 11k, diğer senaryolar için kolay ve verimli çekimler için 5.5K. Ek olarak, gelişmiş görüntü sabitleme, saniyede 30 kare (fps) hızında 5760×2880 piksellik 5.7K eşdeğer çözünürlükte 360 ​​derecelik videolar için canlı ve pürüzsüz çekimler gerçekleştirir.

Değiştirilebilir pil ve hafıza kartı

Ricoh Theta serisinde ilk kez, yeni Ricoh Theta X, değiştirilebilir bir pille çalışır ve harici bir hafıza kartı (microSDXC) kullanılarak bellek depolama kapasitesi artırılabilir.

Akıllı telefon ile arttırılmış uyumluluk

Ricoh Theta X, Bluetooth bağlantısı yaparak SSID girme ihtiyacı olmadan akıllı telefon ile kablosuz bağlanabilir. Dahili MIMO kablosuz iletişim teknolojileri ve video çekimi esnasında üst/alt düzeltmeleri gerçek zamanlı işleme gibi özellikleriyle yeni Theta X, fotoğraf ve videoları daha yüksek hızlarda akıllı telefona aktarabilir.

Kamera gövdesinin arttırılmış genişletilebilirliği

Android tabanlı işletim sistemi, üçüncü taraf geliştiricilerin kameranın işlevini genişletmek için uygulamalar (eklentiler) geliştirmesine ve yayınlamasına izin verir. Theta X’in geniş dokunmatik ekranı, eklenti geliştirme kapsamını önemli ölçüde genişletmektedir. Artık “istemci modunu” da akıllı telefon kullanmadan (kablosuz yönlendirici ile doğrudan bağlantı kurmak için kullanılan bir mod) kolayca ayarlamak da mümkündür. Böylece eklentilerin akıllı telefon veya bilgisayar kullanmadan eklenti ve yazılım güncellemelerin Theta X üzerinden yapılabilmesine olanak sağlar ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda işlevselliğin arttırılmasına yardımcı olur.

Görüntü paylaşım servisleriyle bağlantı

Ricoh Theta X, kullanıcıların iş akışlarını geliştirmek için aşağıdaki görüntü paylaşım hizmetleriyle bağlantı kurar: Özel Ricoh ThetaX eklentisi ile emlak sektöründe yerinde fotoğrafçılığı kolaylaştıran RICOH360 Tours ile bağlantı özelliğine sahiptir.

İlave Özellikler: