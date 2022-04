vivo V23 Türkiye’de…

vivo V23 5G, renk değiştirebilen arka cam yüzeyi ve 50 MP geniş açılı otomatik odaklama özellikli çift ön kamerasıyla tüketiciyle buluşuyor.

V23 5G, 179 gramlık ağrılığı ve 7.39 mm’lik ultra ince çerçevesi ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Tek parça metal düz çerçeve gücünü havacılıkta kullanılan birinci sınıf alüminyumdan alıyor. Güneşin yaydığı parlaklıkla yarışabilecek ekran parlaklığına sahip, 2400×1080 piksel 6.4 inç full HD+ çözünürlüklü ve 90 Hz yenileme hızına sahip Amoled ekranı ise güneşi avucunuzun içine taşıyor.

Türkiye’de ilk renk değiştiren cam arka yüzey tasarımına sahip vivo V23 5G, güneş ışınlarıyla ve diğer UV ışını kaynaklarına maruz bırakıldığında anında renk değiştirip yepyeni bir tasarıma bürünüyor. Bu özellik yaratıcılığınızla birleştiğinde telefonunuzu soyut bir sanat eserine çevirirken aynı zamanda kademeli olarak renk değiştirmesiyle de canlı bir sanat gösterisi haline getiriyor. Doğanın ilham veren tonları kullanılarak geliştirilen renk değiştirme özelliğine sahip arka cam yüzeyi ile bu son derece şık görünümünün yanı sıra, arka yüzeyinde kullanılan Fluorite AG teknolojisiyle çeşitli aydınlatma koşullarında sizlere daha az yansıma sunarak pürüzsüz bir kullanıcı deneyimi oluşturuyor. Şık görünümü, sıcak ve rahatlatıcı tonlardan soğuk ve keskin tonlara kadar değişen renk tonları ruh halinizdeki değişimleri yansıtıyor.

vivo V23 5G’de, 50MP geniş açılı çift ön kamera yer alıyor. 50 MP otomatik odaklanabilen ön kamera, 8MP süper geniş açılı ikinci bir ön kamera kombinasyonuyla, hem net fotoğraf çekebilir hem de ön kamerada bile süper geniş görüntüler yakalayabilirsiniz. Böylece herkesi bir grup selfie fotoğrafına dahil edememenin sıkıntısına da son verebilirsiniz.

Buna ek olarak vivo V23’e selfie deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarmak için çift tonlu selfie ışıkları bulunuyor. Ortam ne kadar karanlık olursa olsun çift tonlu selfie spot ışığı sayesinde düşük ışıklı ortamda bile harika selfielere imkan sağlıyor. Çift Tonlu Spot Işığı, profesyonel bir fotoğrafçının ışık asistanı gibi özenle çalışıyor, özelleştirilebilir JNV sensörü rengin derecesini soğuktan sıcağa doğru manzara ile eşleştiriyor ve portrenizin her kısmının parlak ve gerçekçi olmasını sağlıyor. Bu sayede kendinize has tüm özelliklerinizin korunduğu, her detayı içeren ve renklerin muhteşem bir dengede olduğu selfielerle en iyi halinizi yakalayabiliyorsunuz. Aynı zamanda Yeni Doğal Portre özelliği sayesinde, yapay zeka algoritmalarıyla isteğe bağlı yüz güzelleştirme modülleri ile çok çeşitli selfie düzenlemeleri yapabilirsiniz.

64MP ana arka kamera, iyi bir ışık hassasiyetine sahip olmasını sağlayan f/1.89 diyafram açıklığı ile donatılmış biçimde kullanıcılarına sunuluyor. Ana kameraya eşlik eden 120 derecelik görüş alanına sahip 8MP süper geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera ile fotoğraf sözlüğünde yer alan imkânsız kelimesi tarih oluyor. Bu eksiksiz set, geniş doğal manzaralardan her zaman görünmeyen küçük dünyalara kadar her çeşit çekimi yapabilmenize fırsat tanıyor.

Tüm bu kamera özelliklerini 4K video çekebilme yeteneği ile taçlandırılan V23 5G ile kendinizi video çekerken eğlenmekten alıkoyamayacaksınız. Fotoğraflarda olduğu gibi 4K selfie videolarınızda da geliştirilen filtreler mükemmel portreler yaratmanıza imkân sunuyor. Aynı zamanda yüzlere ve tüm objelere mükemmel dokunuşlar yapabilme seçeneği sağlayan AI Face Beauty modu da artık videolarınızda daha fazla düzenleme esnekliğine sahip olabileceğiniz anlamına geliyor.

V23 5G, güncellenen Dual View Video özelliği ile ön ve arka kamerayı aynı anda kullanma imkânı sunarak yaratıcılık kapılarınızı aralıyor ve hikayelerinizdeki sınırları kaldırıyor.