ASUS ProArt Display PA247CV

23.8 inç boyutundaki ProArt Display PA247CV monitör, fotoğrafçılar, video editörleri ve grafik tasarımcılar gibi yaratıcı profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı.

Advertorial

23.8 inç boyutundaki ProArt Display PA247CV monitör, fotoğrafçılar, video editörleri ve grafik tasarımcılar gibi yaratıcı profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Üstün renk doğruluğu (∆E < 2) sunmak için fabrikada kalibre edilen ProArt Display PA247CV, Calman Verified sertifikasına sahip. Ürün ayrıca sektör standardı olan %100 sRGB ve %100 Rec. 709 renk alanlarının %100’ünü kapsıyor. Entegre USB-C bağlantı noktası veri aktarımlarını, DisplayPort’u destekler ve ayrıca tek bir kablo üzerinden 65W güç dağıtımı sağlayarak masa alanınızı düzenli tutmak için uygun bir çözüm sunar. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar PA247CV’de istedikleri görüntüyü hızlı, kolay ve hassas bir şekilde alabiliyor.

ProArt PA247CV, USB‑C (65 watt güç dağıtımı özelliğine sahip), DisplayPort, HDMI ve bir adet USB bağlantı merkeziyle içerik üretimi işleri için gereken bağlantı seçeneklerini sunuyor. ProArt PA247CV, 23,8 inç boyutunda bir FHD (1920×1080) panel ile geliyor.

Yüksek renk doğruluğu

Renk tonlarının büyük önem taşıdığı yaratıcı işlerde çalışanlar, tasarımlarının olması gerektiği gibi görünmesi için renk doğruluğuna çok önem veriyor. Fotoğrafçılar, video editörleri ve grafik tasarımcılar gibi yaratıcı profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan ProArt Display PA247CV, Calman Verified sertifikasına sahip ve sektörde lider renk doğruluğu sunmak için fabrikada kalibre ediliyor. Delta E < 2 düzeyinde renk doğruluğu sunan monitör sRGB ve Rec. 709 renk alanlarının %100’ünü kapsıyor ve gerçekçi renkler için DCI-P3 renk gamını destekliyor.

Üretkenliği artırın…

ProArt Display PA247CV, sayısız cihaz ve içerik kaynağıyla uyumluluk için geniş bağlantı seçeneklerine sahip. Bağlantı seçenekleri arasında HDMI, DisplayPort ve son derece hızlı veri transferi, DisplayPort desteği ve cihaz şarjı için 65 watt güç dağıtımı özelliklerine sahip bir USB-C girişi bulunuyor. USB-C bağlantısı, kullanıcılara tek bir kablo üzerinden dizüstü bilgisayara bağlanıp tüm USB-C özelliklerinden yararlanma olanağı veriyor. Bu monitörde ayrıca dört adet USB 3.1 girişine sahip bir USB bağlantı merkezi de yer alıyor. Bunun sayesinde içerik üreticileri birden fazla cihaz bağlayıp daha verimli çalışabiliyorlar.

Yaratıcılığınızı konfor içinde konuşturun

ProArt ekranlar rahat izleme ve çalışma deneyimi sunabilmek için öne arkaya eğme, eksen etrafında dönme, dik konuma getirme ve yükseklik ayarı yapma imkanı veren ergonomik standa sahip. Ekranları uzun belgeler üzerinde çalışmak, kod yazmak ve internette gezinmek için ideal olan 90 derece dik konuma getirmek mümkün. Hızla çıkarılabilir mekanizma sayesinde ekranı bir VESA duvar montajı aparatına takmak da oldukça kolay.

Hızlı renk gamı ayarı

ASUS’a özgü ProArt Preset özelliği hızlı renk gamı ayarı için birden fazla mod sunuyor. Renk saptırma, video veya fotoğraf düzenleme gibi işler için ihtiyaçlarına göre kolayca ayar yapabilirsiniz.

Kişisel düzenleme deneyimi

ProArt Palette kullanıcıların ekranlarını ayrıntılı seçeneklerle ayarlamasını sağlıyor. Kullanışlı ekran menüsü üzerinden erişilebilen bu seçenekler arasında renk tonu, renk sıcaklığı ve gama ayarları yer alıyor. Ayrıca altı renk için de çift noktalı gri ölçek ayarı bulunuyor. Bu da kullanıcılara rakip monitörlere kıyasla çok daha fazla renk ayarı esnekliği sağlıyor. ProArt Palette hızlı ve tutarlı çalışma olanağı tanıyor ve renk yönetimini kolayca yapabilmenizi sağlıyor.

Gerçek zamanlı ön izleme

ASUS QuickFit Sanal Ölçek ile zamandan tasarruf edin ve verimli çalışın. Bu akıllı özellik ekran üzerine bir ızgara yerleştirerek, baskı öncesinde belgelerin gerçek boyutlara göre ayarlanmasını sağlıyor.

ASUS Ultra Düşük Mavi Işık teknolojisi

Özel ASUS Ultra Düşük Mavi Işık teknolojisi, gözlere zarar verebilecek mavi ışığa karşı koruma sunuyor. Dört farkı seviyedeki mavi ışık filtresine kısayol tuşuyla ekran menüsünden kolayca ulaşılabiliyor.

ASUS Flicker-Free teknolojisi

ASUS Flicker-Free teknolojisi, ekrandaki titreşim miktarını düşürerek monitör karşısında uzun saatler geçirdiğinizde meydana gelen göz yorgunluğu ve baş ağrısını azaltıyor, daha rahat bir izleme deneyimi ve çalışma ortamı sunuyor.

Üç Aylık “Adobe Creative Cloud” Aboneliği

Kampanya dahilinde ASUS ProArt monitör satın alanlar ücretsiz üç aylık Adobe Creative Cloud aboneliği kazanıyor.

5 Yıl Garanti

ASUS ProArt PA ve PQ serisi monitörler, satın alındıktan sonra 5 yıla çıkarılabilen uzun bir garanti süresiyle birlikte geliyor. ProArt serisi monitörlerinin 3 yıllık garanti süresini 5 yıla yükselten ASUS, bu sayede kullanıcıların ekipmanlarına uzun süre güven duyarak çalışmalarını amaçlıyor. Kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra ilgili ASUS web sayfası üzerinden ürünlerini kaydederek ek garanti sürelerini hızlıca tanımlayabiliyor.

ASUS ProArt Display PA247CV modeli hakkında daha detaylı bilgi için:

https://www.asus.com/tr/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA247CV/