Türk Telekom’dan yerli ve milli dijital depolama

Türk Telekom, Dijital Depo Kurumsal ürününü lanse etti. Kurumlar, kurum içi ve dışı dosya paylaşımı, büyük dosya transferi, eş zamanlı ortak çalışma gibi yetkinlikleri olan servisten aylık ödeme modeli ile yararlanabilecekler.

Türk Telekom, Dijital Depo Kurumsal hizmetini başlattı. Türk Telekom, bu hizmetle, kurumsal müşterilerinin verilerini bulut ortamında saklama, her cihazdan kolayca ulaşabilme ve dosyalar üzerinde ortak çalışabilme taleplerini karşılamayı hedefliyor. Böylece kurumlar, kurum içi ve dışı dosya paylaşımı, büyük dosya transferi, eş zamanlı ortak çalışma gibi yetkinlikleri olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) uyumlu bu servisten Türk Telekom’un aylık ödeme fırsatıyla faydalanabilecekler.

Dijital Depo Kurumsal, kullanıcıların elektronik ortamdaki tüm bilgi ve belgelerini 512 bit kriptolayarak koruma altına alan, her türlü belgeyi saklayan ve bu belgelerin kolaylıkla paylaşılmasını sağlayan bir dosya içerik yönetimi ve arşivleme sistemidir. Mobil uygulaması ve kullanıcı dostu web arayüzü ile internet bağlantısı olduğu sürece tüm verilere erişilebiliyor.

Ücretsiz dosya paylaşımı

Aylık ödeme modeli ile sunulan Dijital Depo Kurumsal uygulamasının dosya transfer özelliği abonelik gerektirmiyor ve tüm kullanıcılara ücretsiz sunuluyor. Türk Telekom veri merkezlerinde barındırılan bu uygulamaya https://dijitaldepokurumsal.turktelekom.com.tr/ adresinden ulaşarak ücretsiz ve abonelik gerektirmeden kullanıma başlanabiliyor.