İnceleme: Huawei MatePad Pro 12,6 inç

MatePad Pro 12,6 inç, yüksek ekran çözünürlüğü, renk doğruluğu ve kullanıcı dostu özellikleri ile hem fotoğrafçılar hem de içerik üreticileri için güncel bir model.

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Huawei, bir süre önce ekran kalitesi, renk doğruluğu ve kullanıcı dostu gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken 12,6 inç büyüklüğe sahip MatePad Pro’yu satışa sundu. Biz de bu yeni tableti farklı ortamlarda sizler için inceleme fırsatı bulduk.

Gündelik hayatımızda artık daha fazla kullanıcı farklı amaçlarla tablet kullanmaya başladı. Bildiğiniz gibi piyasada farklı boyut ve özelliklerde birçok markanın ürünleri mevcut. Ancak 12,6 inç gibi iddialı bir boyutta fazla seçenek bulunmuyor. Huawei geçtiğimiz dönemlerde de MatePad ürün ailesinde fiyat/performans dengesini koruyan modelleri satışa sunmuştu. İncelediğimiz MatePad Pro 12,6 inç yüksek ekran çözünürlüğü, renk doğruluğu ve kullanıcı dostu özellikleri ile hem fotoğrafçılar hem de içerik üreticileri için güncel bir model. MatePad Pro, hem iş hem de eğlence amaçlı kullanılabilecek gelişmiş bir tablet. Zaten böyle bir tableti alıp, sadece tek bir amaçla kullanmak ürüne biraz haksızlık olur diye düşünüyorum.

İnce ve hafif tasarım, uzun pil ömrü

Öncelikle bu yeni tabletin tasarımından biraz bahsetmek istiyorum. Tabletin ekran boyutu 12,6 inç OLED Full View (2500×1600 piksel, 240 ppi) ve %90 ekran-gövde oranına sahip. Bu oran mevcut olan tüm tabletler arasındaki en yüksek ekran-gövde oranlarından biri…

12,6 inç ekrana sahip ilk Huawei tablet olan bu model, hem eğlence hem de üretkenlik için daha fazla alan sağlıyor. Film izlerken ya da oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz doğrusu… Büyük ekranın bir diğer avantajı ise daha fazla bilgi ve çoklu göreve imkan tanıması. HarmonyOS 2 tabanlı Huawei MatePad Pro, ofis çalışanlarının üretken kalmasına ve iyi organize olmasına yardımcı olmak için bazı kullanışlı özellikler de sunuyor. Kolay not alma, çoklu görev becerileri, çoklu ekran işbirliği, uygulama çoğaltıcı gibi… Çoklu ekran ile kullanıcılar, Huawei MatePad Pro’da aynı anda dört adede kadar uygulamayı açabiliyorlar. Özellikle tasarımcılar ve fotoğrafçılar için ekran büyüklüğü daha fazla detayı görebilmeleri ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları için de avantaj sağlıyor.

Tabletin kalınlığı 6.7 mm ve ağırlığı ise yaklaşık 609 gram. Tableti hem fotoğraf çantanızda hem de diğer çantalarla rahatça taşımanız mümkün. Özellikle dış mekan çekimlerinde ve uzun seyahatlerde çantanızdaki her ürünün ağırlığı oldukça önem taşıyor. Böyle bir tabletin kolay taşınabilir olmasının dışında tek şarjla ne kadar süre kullanılabileceği de oldukça önemli… MatePad Pro, 10050 mAh pili ile ortalama 14 saate kadar uzun kullanım ömrü sunuyor. 40W SuperCharge destekli şarj cihazı ile yaklaşık 2 saatte tam olarak doldurulabiliyor. İstenirse maksimum 27W kablosuz şarj cihazıyla da kullanılabiliyor.

Güçlü işlemci

MatePad Pro 12.6” modelinde yeni Kirin 9000E çip seti kullanılmış. Bu da güçlü ve dengeli bir performans sunmada başrol oynuyor. Kullanılan Kirin 9000E çip set, video/fotoğraf düzenleme, ofis uygulamaları ve daha fazlasının üstesinden gelebilecek kadar güçlü… Tablet aynı zamanda en yeni Wi-Fi 6 teknolojisi ile donatılmış. Wi-Fi 6, daha fazla bağlı cihaz arasında daha yüksek hız, daha iyi bağlantı ve daha iyi ev içi kapsama alanı sağlıyor.

Yeni Nesil M-Pencil

Huawei MatePad Pro ile deneme fırsatı bulduğumuz M-Pencil da (2. Nesil) hem yeni bir tasarıma hem de daha iyi yazma ve çizim becerisine sahip. Yeni M-Pencil şeffaf uç tasarımına, platin kaplı uca ve yuvarlatılmış tutmayı kolaylaştıran altıgen şekle sahip. 4096 düzeyli dokunma hassasiyeti olan bu tablet kalemi, eğimli yazma ve çizim yapmayı da destekliyor ve hareketinizin her detayını yakalayabiliyor. Neredeyse fark edilmeyen 9 ms’lik bir gecikmeyle en hafif vuruşlar bile kaydedilebiliyor. Sistem düzeyinde Free Script destekleniyor ve avucunuz ekrana dokunsa bile, tıpkı kağıda yazı yazmak ve boyamak gibi yanlışlıkla dokunmaya neden olmuyor. Kalem, 4 cihaza kadar bağlanabiliyor ve sorunsuz geçiş yapılabiliyor. Şarj olması için tabletin sağ üst kısmına manyetik olarak tutturulması gerekiyor ve yaklaşık 10 saatlik kullanım için 60 dakikalık şarj süresi yeterli oluyor.

Bu tableti ve kalemi çizim-resim konusunda yetenekli pek çok arkadaşıma da kullandırdım. Hemen hepsi ekran kalitesine ve kalemin hassasiyetine yüksek bir not verdi. Bu tableti kullanarak çok kısa sürede çizimler yapan bazı arkadaşlarımın görsellerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Mustafa Horasan, Uğurhan Betin ve Buket Pişkin’e vakit ayırdıkları için tekrar teşekkür ediyorum. Biz de fotoğraf ve video düzenleme uygulamalarında M-Pencil’ı verimli bir şekilde kullanabildik, bunu da eklemek isterim.

Profesyonel ekran renk doğruluğu

Birazda Huawei MatePad Pro’nun ekranına yakından bakalım isterseniz. Bu tablette kullanılan ekran özellikle renk doğruluğu konusunda oldukça iddialı… Üretilen her bir tablet ekranı, ΔE<0,5 renk doğruluğu derecesini elde etmek için fabrikada özel olarak kalibre edilmiş. ΔE, bir ekranın renk gösteriminin ne kadar doğru olduğunu belirleyen önemli bir ölçü. Bu değer ne kadar düşükse, doğruluk ve ekranın gerçeğe yakın renkleri yeniden üretme yeteneği o kadar iyi oluyor. Tipik olarak, giriş seviyesi profesyonel ekranlar ΔE<3 derecesine sahiptir, bu da renk farkının algılanabilir olduğu anlamına gelir. Profesyonel düzeyde ekranlar genellikle ΔE<2 derecesine sahiptir, yani neredeyse hiç fark edilmez. Bir ekranın derecelendirmesi ΔE<1 olduğunda, renk farkı insan gözüyle algılanamaz. Yeni Huawei MatePad Pro’nun renk doğruluğu bu açıdan profesyonel ekranlarla bile rahatlıkla karşılaştırılabilir. Birçok profesyonel fotoğrafçının yeni Huawei MatePad Pro’yu bu yüzden de çok seveceğini düşünüyorum. Hem fotoğraf çekerken hem de sonrasında fotoğrafları izlemek ve düzenlemek için kullanılabilecek olan MatePad Pro ile biz de stüdyo ortamında denemeler yaptık. MatePad Pro’yu Canon EOS R aynasız fotoğraf makinesi ile birlikte kullandık. Canon Camera Connect uygulamasını tablete indirdikten sonra fotoğraf makinesi ile kablosuz bağlantı kurup çektiğimiz fotoğrafları canlı olarak tabletten de izleyebildik. Renk doğruluğu ve detayları rahat bir şekilde görebildiğimiz için bu konuda bizden geçer not aldı.

Ayrıca telefonda da en çok kullandığım görüntü işleme uygulaması olan Snapseed’i MatePad Pro’ya Huawei AppGallery’den yükleyerek kullandım. Sosyal medyada paylaşacağım videoları editlemek için kullandığım Quick uygulamasını da yine tablete indirip, çok karışık olmayan video düzenlemelerde de deneyimledim.

Ekran özelliklerinden bahsetmişken Huawei MatePad Pro, DCI-P3 renk gamını da destekliyor. Bu renk gamı film endüstrisi tarafından tanımlanır, bu yüzden bazen dünyanın belirli yerlerinde film renk gamı olarak da bilinir. MatePad Pro’ya sahip kullanıcılar geniş renk alanı desteği sayesinde, tablette içerikleri izlerken renkleri daha canlı görebilir.

Yüksek kontrast oranı

Huawei MatePad Pro yüksek kontrast oranıyla (1.000.000:1) gerçeğe yakın görüntüler üretebiliyor. Yüksek kontrast oranına sahip olması, ekranın herhangi bir sahnenin karanlık ve aydınlık alanlarında en ince ayrıntıları bile üretebileceği anlamına geliyor. Böylece yüksek kontrasta sahip HDR fotoğrafları veya videoları düzenlerken de bir sorun yaşanmıyor.

Üç kameralı tasarım

MatePad Pro’nun arka kamera tasarımında üç lense yer verilmiş. 13 MP birincil lens, 8 MP geniş açılı lens ve 3D derinlik algılama kamerası… Bu üçlü kamera sistemi bir tablete göre gayet iyi fotoğraf ve video çekim imkanı sunuyor. Ön kamera ise ekran tasarımında gayet iyi gizlenmiş ve 8 MP’lik çözünürlüğe sahip. Video konferans görüşmelerinizde net ve canlı görüntü sunuyor. Ayrıca sistematik yapay zekalı gürültü engelleme teknolojisi istenmeyen sesleri ve ortam gürültüsünü önemli ölçüde azaltarak sesinizin karşı tarafa daha net ulaşmasını sağlıyor.

Donanım düzeyinde düşük mavi ışık

Uzun süre ekrana bakmak gözleri gerçekten yorabilir, hatta görme sorunlarına ve migrene neden olabilir. Tüm bunların arkasındaki sebep mavi ışıktır. Mavi ışık, tüm görünür ışık türleri arasında en kısa dalga boyuna sahiptir ve spektrumdaki morötesi ışınlara en yakın görünen ışık türü olduğu için en fazla enerjiyi taşır. Verebileceği hasar potansiyel olarak kalıcı olabilir.

Huawei MatePad Pro, mavi ışık spektrumunu tasarlarken 415nm ila 455nm dalga boylarına sahip zararlı mavi ışıklardan kaçınan donanım çözümünü kullanıyor. MatePad Pro’nun dünyanın TÜV Rheinland Full Care Display 2.0 sertifikasını alan ilk tableti olduğunu da belirtmekte fayda var. Bu da tabletle geçirilen uzun sürelerde gözlerinize zarar vermediği anlamına geliyor. Ama siz yine de fazla abartmayın!