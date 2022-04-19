ViewSonic’ten oyunculara özel 2 yeni monitör

ViewSonic, ELITE Monitör Ailesi’ne eklediği yeni ürünlerinde yüksek performans ve üstün görüntü kalitesini bir arada sunuyor.

ViewSonic, iki yeni monitorü daha oyun tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Mini LED arka ışık teknolojisine sahip ViewSonic ELITE Monitör Ailesi’nin yeni üyeleri, hızın yanı sıra ultra gerçekçi renk ve derin kontrast seviyesiyle görüntü kalitesini de bir adım öteye taşıyor.

Oyun monitörü pazarının önemli oyuncularından ViewSonic, ELITE Monitör Ailesi’ne eklediği yeni ürünlerinde yüksek performans ve üstün görüntü kalitesini bir arada sunuyor. Mini-LED arka aydınlatma teknolojisiyle donatılan ELITE XG321UG ve ELITE XG341C-2K; artırılmış kontrast seviyesi ve loş ortamlarda bile ayrıntıların farkedilmesine olanak tanımasıyla oyunculara rekabette büyük bir avantaj sağlıyor.

Tam dizili yerel karartma teknolojisine (FALD) sahip en yüksek 1.152 farklı Mini-LED bölgesi olan her iki monitör de en parlak beyazlar ve en derin siyahlar arasında maksimum kontrast sağlıyor. Bu da oyuncuların, grafiksel olarak en zorlu oyunlarda bile yüksek görsel performansı deneyimlemelerine imkan veriyor.

Boyutları 32 ila 34 inç arasında değişen yeni profesyonel oyun monitörleri; oyun oynarken fareye her tıklandığında sistem gecikmesini ölçen NVIDIA Reflex Analyzer teknolojisini de destekliyor. Böylece rekabetçi oyuncular, sistemlerinin tam da olması gerektiği gibi çalıştığını bilerek, maçlarına güvenle başlayabiliyor.

ELITE XG321UG: Görsel Mükemmellik

Yeni nesil NVIDIA G-SYNC ULTIMATE teknolojisine sahip ELITE XG321UG ise 32 inç boyutu, muhteşem 3ms (OD) tepki süresi ve 144 Hz’lik yenileme hızıyla oyun severlerin tercihi olacak. Monitör, takılmadan oyun oynamaya imkan verirken, kusursuz kare geçişleriyle de performans oyuncularının yeni skorlarını görsel bir şölen içinde elde etmesine olanak tanıyor. Kuantum nokta teknolojisi, VESA DisplayHDR 1400 özellikleri ve 4K UHD çözünürlüğe sahip monitör, olağanüstü parlaklık ve üstün görsel performans ile oyunun içindeymiş hissini yaratıyor. Yüzde 99 Adobe RGB renk gamı ​​ve gerçek 10 bit renk derinliği ile donatılan monitör oyunculara, sinema kalitesinde zengin renklerin tadını çıkarma fırsatı da sunuyor.

ELITE XG341C-2K: Üst Düzey Etkileşim İçin Kavisli Ekran

ELITE XG341C-2K, 200 Hz (hız aşırtmalı) yenileme hızına sahip 34″ kavisli ultra geniş ekran Mini LED oyun monitörüdür. Son derece hızlı 1 ms (MPRT) tepki süresi ve AMD FreeSync Premium Pro ile donatılmış WQHD monitör, sorunsuz, ultra düşük gecikmeli oynatma sunar. 1.400 nit tepe parlaklığı ve %97 DCI-P3 renk gamı ​​ile bu 1500R Kavisli mönitör, daha gerçekçi hareket ve şaşırtıcı renkler için rakip görüş hatlarına hükmetmek ve derinlik algısını geliştirmek için görüş alanını genişletir. Ayrıca zahmetsiz çoklu görev veya konsol oyunları için hem USB Type-C hem de HDMI 2.1 bağlantı noktaları sunar.

ELITE XG341C-2K Temel Özellikleri

Ultra geniş 34” WQHD Kavisli panel

152 bölgeli Mini LED teknolojisi

Kuantum Nokta Teknolojisi

VESA DisplayHDR™ 1400

%97 DCI-P3 renk gamı

165Hz yenileme hızı (200Hz’e hız aşırtılabilir) ve 1ms (MPRT) tepki süresi

AMD FreeSync Premium Pro

90W güç dağıtımı ile USB Type-C’den üstün bağlantı

HDMI 2.1 ile konsol oyun uyumluluğu

ELITE XG321UG Temel Özellikleri