Advertorial

32 inç ekran boyutuna sahip ASUS ProArt Display PA329CV, 4K UHD HDR özellikli bir monitör. Calman Verified sertifikasına sahip olan ve fabrikada önceden kalibre edilerek Delta E < 2 renk doğruluğuna ulaşan bu model %100 sRGB ve %100 Rec. 709 renk gamlarını sunuyor.

ASUS, ProArt Display PA329CV modelini duyurdu. ProArt Display PA329CV, 32 inç boyutunda ve 4K UHD (3840×2160) çözünürlüğünde bir HDR monitör. İçerik üreticilerinin farklı ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan bu profesyonel monitörün Calman Verified sertifikasına sahip. Fabrikada önceden kalibre edilen bu model Delta E < 2 renk doğruluğu ile %100 sRGB ve %100 Rec. 709 renk gamlarını sunuyor. Monitör, 90 W Güç Dağıtımı özelliğine sahip USB-C üzerinden DisplayPort ve HDMI gibi geniş bağlantı seçenekleri içeriyor. Monitör ayrıca bir adet USB-C ve dört adet USB 3.1 bağlantı noktasıyla bir USB bağlantı merkezi görevi de görüyor. ProArt Display PA329CV bunlara ek olarak öne arkaya eğme, eksen etrafında dönme, dik konuma getirme ve yükseklik ayarı özelliklerine sahip ergonomik standa ve C biçimli masa mandalına sahip. Böylece kullanıcılar kendileri için en uygun konumu belirleyebiliyor ve masada yerden tasarruf ediyor.

Yaratıcı profesyoneller için tasarlandı

ProArt Display PA329CV’de benzer boyuttaki FHD ekranlara göre dört kat daha yüksek piksel yoğunluğuna sahip 32 inç 4K UHD (3840×2160) HDR panel bulunuyor. Üç kat daha fazla ekran alanı sunan modelle aynı anda birden fazla iş üzerinde çalışmak veya yaratıcı uygulamalar kullanmak çok daha kolay. PA329CV ayrıca VESA DisplayHDR 400 sertifikasına sahip.

Gerçekçi renkler

ProArt Display PA329CV, fotoğrafçılık, video çekimi ve oyun geliştirme gibi farklı birçok sektörde çalışan yaratıcı profesyoneller için tasarlandı. Calman Verified sertifikasına sahip bu monitör fabrikada önceden kalibre edilerek Delta E < 2 renk doğruluğu elde ediliyor. Bu da üzerinde çalıştıkları işin tam istedikleri gibi çıkması için renk doğruluğuna ihtiyaç duyan profesyoneller için bu modeli mükemmel kılıyor. Ayrıca bu ekranla sektör standardı %100 sRGB ve %100 Rec. 709 renk alanlarını ve zengin, canlı renkler için DCI-P3 alanını destekleyen geniş renk gamları sunuyor.

Üretkenliğinizi artırın

ProArt Display PA329CV, USB-C, USB 3.1, DisplayPort ve HDMI bağlantı noktaları sayesinde çoğu multimedya cihazıyla uyumlu çalışabiliyor. Entegre USB-C bağlantı noktası DisplayPort desteği sunmasının yanı sıra yüksek hızlı veri aktarımı yapıyor ve mobil cihazları veya dizüstü bilgisayarları şarj etmek için 90 watt Güç Dağıtımı özelliğini taşıyor. Daha kullanışlı bir deneyim sunmak için monitör bir adet USB-C ve dört adet USB 3.1 bağlantı noktasıyla birlikte bir USB bağlantı merkezi görevi görüyor. Kullanıcılar monitöre birden fazla cihaz bağlayıp daha verimli çalışabiliyor.

Yaratıcılığınızı konfor içinde konuşturun

ProArt Display PA329CV, kullanıcı ergonomisi göz önünde bulundurularak tasarlandı. Dört yöne ayarlanabilir stant ve C biçimli masa mandalı sayesinde bu monitörü öne arkaya eğmek, kendi eksenleri etrafında döndürmek, dik konuma getirmek ve yükseklik ayarı yapmak mümkün. Kullanıcılar bu sayede kendi istedikleri konumu belirleyebiliyor. C biçimli masa mandalı ise masa üzerinde yer açmaya yardımcı oluyor. Ayrıca monitörü, uzun belgeler üzerinde çalışmak, kod yazmak ve internette gezinmek için ideal olan 90 derece dik konuma getirmek mümkün.

5 Yıl Garanti

ASUS ProArt serisi monitörler, satın alındıktan sonra 5 yıla çıkarılabilen uzun bir garanti süresiyle birlikte geliyor. ProArt serisi monitörlerinin 3 yıllık garanti süresini 5 yıla yükselten ASUS, bu sayede kullanıcıların ekipmanlarına uzun süre güven duyarak çalışmalarını amaçlıyor. Kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra ilgili ASUS web sayfası üzerinden ürünlerini kaydederek ek garanti sürelerini hızlıca tanımlayabiliyor.

Üç ay ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliği

Adobe ürünleri birçok sektörde yaratıcı işlerin temelinde yer alıyor. ASUS, Adobe ile iş birliği yaparak Creative Cloud uygulama ve hizmet setiyle yaratıcı iş akışlarını destekliyor. ProArt Display PA329CV satın alanlar üç ay ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliğini de (238 ABD doları değerinde) hediye olarak alıyor. Bu paket ile aralarında Photoshop, Premiere Pro ve After Effects’in de dahil olduğu 20’den fazla uygulama ve 100 GB bulut depolama alanı sunuluyor.

Creative Cloud aboneliği yeni veya mevcut hesaplarda kullanılabiliyor. Abonelik kayıt sitesinden başlatılıyor. Kayıt süresi 15 Eylül 2021 ile 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında. Daha fazla bilgi için https://www.asus.com/tr/content/asus-offers-adobe-creative-cloud/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

ASUS ProArt Display PA329CV ürün sayfası: https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA329C