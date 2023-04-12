İnceleme: Lensgo 348c Kablosuz Mikrofon Seti

Bu incelememizde Lensgo markasının oldukça ilginç ve renkli bir kablosuz mikrofon setinden bahsedeceğiz. Lensgo ürünleri Türkiye distribütörü Kamer İthalat tarafından satışa sunuluyor. İncelediğimiz kablosuz mikrofon seti Lensgo markasının 348c modeli. Bu modelde 2 verici ve bir alıcı yer alıyor.

Beyaz, siyah ve sarı rengi var

348c modelinin siyah, beyaz ve sarı olmak üzere 3 rengi bulunuyor. Bizim incelediğimiz ise sarı renkli olanı… Bu rengi fazla iddialı ve dikkat çekici bulanlar olabilir. Ama bize sorarsanız oldukça şık bir tasarımı ve çok güzel bir rengi var. Lensgo 348c modelini diğer kablosuz mikrofonlardan ayıran çok ciddi bir farkı var. Önce bu farktan bahsedip sonra da diğer özelliklerine değinmek istiyoruz.

Bu mikrofona direkt kayıt yapılabiliyor!

Lensgo’nun bu mikrofon modelinde vericilere microSD hafıza kartı takılıp bağımsız olarak kayıt yapılabiliyor. 32GB’lık hafıza kartını destekleyen bu vericilerle kameranıza bağlı bir alıcı olmasa da harici kayıt yapabilmek mümkün. Vericinin sağ üst köşesindeki kayıt düğmesine birkaç saniye basılı tuttuğunuzda kayıt başlıyor. Kaydı sonlandırmak için yine aynı düğmeye birkaç saniye basılı tutmanız yeterli.

Bu özellik önemli video çekimlerinizde ses kaydını garantiye almanızı sağlıyor. Mesela sıkıntılı bir ortamda alıcı ve verici arasında bağlantıda bir kopukluk olursa dahili kayıt imkanı ile ses kaydınız kesintisiz olarak devam ediyor. Böylece kaydınızın bir yedeği oluyor. Bir diğer kullanımda da sadece verici ile ses kaydı yapmanız mümkün. Örneğin bir konserde ya da toplantıda sadece verici ile ses kaydı alabilirsiniz.

Mikrofon setinin kutusu oldukça şık… Sağlam ve kolay taşınabilir bir yapıda… Kutu tasarımında verici mikrofonun modellemesi kullanılmış. Kutu üzerinde hoş detaylar var. Mikrofonlar ister kutu içerisinde isterseniz de tek tek USB-C bağlantısı ile kolayca şarj edilebiliyor. Kutu içerisinde şarj ettiğiniz zaman mikrofonların üzerindeki LED’leri görebileceğiniz minik boşluklar yapılmış. Kutu kapalıyken üzerindeki bu boşluklardan pil şarj durumu görülebiliyor. Kutu içerisinde alıcı ve vericiler 3 bölmeyi dolduruyor. Diğer boş kalan bölmeye kablolar ya da diğer bazı aksesuarlar konulabilir.

İki verici için takılıp çıkarılabilen tüylü rüzgar kesiciler ürünle birlikte geliyor. Bazı mikrofonların aksine bu rüzgar kesiciler yerinden oynamıyor ve mikrofona sağlam bir şekilde takılıyor.

Manyetik klips sistemi…

Hazır paket içeriğinden bahsetmeye başlamışken birlikte verilen diğer şeylere de göz atalım. Paketten kamera, telefon ve şarj kablosu çıkıyor. Alıcı ve vericiler manyetik klips sistemine sahip. Makine flaş kızağına ya da yakanıza takarken bu özellik kolaylık sağlıyor. Ancak her ne kadar sağlam bir tutuş sağlansa da yine de dikkat etmekte fayda var.

Ayrıca kutudan bir adet yuvarlak manyetik düğme daha çıkıyor. Bununla mikrofonu yakanıza değil, tişörtünüzün daha alt kısmına takabilirsiniz. Böylece ince bir kıyafetiniz varsa yakanızın sarkmasından da kurtulabilirsiniz. Kutu içerisinde temelde ihtiyaç duyulan malzemeler yer alıyor. Ama örneğin mikrofonu tip-C bağlantılı ya da iOS bir telefonla kullanmak isterseniz basit bir çevirici almanız gerekiyor.

Lavalier yaka mikrofonu da paketten çıkmıyor, onu da belirtmemiz gerekiyor. Verici mikrofonlarda standart bir giriş olduğu için piyasadaki hemen hemen tüm kablolu yaka mikrofonlarını bu ürünle kullanabilirsiniz.

Kompakt ve hafif yapı

Alıcı ve vericilerin ağırlıkları yaklaşık 40 gram. Boyutları ise 48x48mm. Çalışma süreleri oldukça uzun… Yaklaşık 7 saat olduğu belirtiliyor. Tabi bu kadar uzun süre deneme fırsatımız olmadı. Ama gün içerisindeki yapacağınız kayıtlarda sizi sıkıntıya düşürmeyeceğini söyleyebiliriz. Yine de olurda şarjınız azalırsa bir powerbank yardımıyla da anında şarj edebilirsiniz.

500 mAh’lik lityum iyon pil bulunan mikrofonların şarj süresi ise yaklaşık 1.5 saat. Mikrofonların etkili mesafesinin 70 metre, ideal kullanım mesafesinin ise 30 metre olduğu yazılıyor. Ancak tabi bu mesafelerin çekim yapılan ortama göre epey değiştiğini söylememize gerek yok. Bizim test yaptığımız 10 metre civarında açık ve kapalı alanlarda bir sorunla karşılaşmadık. Herkesin kolayca kullanabileceği bu kablosuz mikrofonlarda güç açıldıktan sonra bağlantı hızlıca otomatik olarak sağlanıyor. Lensgo 348c modeli mono veya stereo ses kaydı alabiliyor. Bağımsız gürültü azaltma algoritması, net ses çıkışı için eksi artı 6 seviyeye kadar ayarlanabiliyor. Arka plan gürültüsünü ve rüzgarı en aza indirmek için az önce bahsettiğim tüylü aparatlar kullanılabiliyor. Alıcı üzerindeki ekranda hem alıcı hem vericilerin pil durumu, ses seviyesi, mono-stereo durumu gibi bilgiler görülebiliyor.

Sonuç olarak Lensgo 348c kablosuz yaka mikrofon seti, farklı konularda içerik üreten yayıncılar, ses kaydı konusunda yedekli çalışmaya ihtiyacı olanlar ve hem kapalı hem de açık ortamda kaliteli ses kaydı için uygun fiyatlı bir kablosuz mikrofon arayan herkes için önerilebilecek bir ürün olmuş.

Lensgo 348c inceleme videosunu aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.