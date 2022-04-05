İnceleme: DJI Action 2

DJI’ın şimdiye kadar ürettiği en güçlü aksiyon kamerası olan Action 2 inceleme konuklarımızdan biri oldu.

Kısa bir süre önce ülkemizde de satışa sunulan DJI’ın şimdiye kadar ürettiği en güçlü aksiyon kamerası olan Action 2 inceleme konuklarımızdan biri oldu.

Daha çok drone modelleri ile tanınan, Çin menşeili bir şirket olan DJI, aksiyon kameraları, el gimbalları, kodlanabilir robotlar olmak üzere görüntü teknolojilerinde uzman bir firma. 2020 itibariyle ABD İç İşleri Bakanlığı’nda bulunan insansız hava araçlarının yüzde 77’sini tedarik eden DJI, insansız hava araçları ürünleriyle koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok ülke tarafından tercih ediliyor.

Yeni modüler manyetik tasarım

DJI tarafından üretilen yeni aksiyon kamera Action 2 daha ilk görüşte sizi etkileyen çok kompakt bir boyuta sahip. Bu kompakt tasarım aynı zamanda çok yönlü ve modüler bir kullanıma da imkan sunuyor. DJI Action 2, yenilikçi manyetik tasarımı, aksesuarları ve kullanıcı dostu yapısı ile dikkat çekiyor. Ürünün ağırlığı 56 gram ve boyutları ise 39x39x22.3mm.

Aksiyon kamerası dediğiniz zaman zorlu koşullara uygun olması zaten birinci sırada bakılacak özelliklerden… Bu tarz bir aksiyon kamera, karda-kışta, doğa sporlarında, aşırı nemli ya da sıcak ortamlarda, sualtında ve sarsıntılı sporlarda kullanıma uygun olmalı. Bu aksiyon kamerayı test ederken biz de karlı bir ortamda, yürüyüş yaparken ve scooter üzerinde deneyimledik. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki üründe kullanılan yeni manyetik tasarım beraberinde pek çok aksesuarı da kolayca kullanabilmenizi sağlıyor. Öyle ki biraz önce bahsettiğimiz aksiyon sporları yaparken bile aksesuarlar zahmetsizce takıp çıkarılabiliyor.

Action 2 aksiyonun içinde…

Yıllardır birçok aksiyon kamera modelini denedik. Bu noktada şunu söyleyebilirim ki büyük aksiyon kameraların bazı spor dallarında kullanıma uygun olmadıklarını gördük. Örneğin enduro, bisiklet, snowboard, dağcılık, yamaç paraşütü, sörf gibi pek çok macera dalında kullanılan aksiyon kameranın küçük ve hafif olması oldukça önemli…

Action 2, sadece 56 gram ağırlığa sahip. Bu da aksiyon kamerayı her yere kolayca götürebilmenizi ve aksiyonun içerisinde rahatça kullanabilmenizi sağlıyor. Yeni Action 2, toz ve su geçirmez yapısının dışında düşmeye de dayanıklı şekilde tasarlanmış. Zaten aksini düşünmek böyle bir aksiyon kamera için çok anlamsız olurdu. Action 2, kamera ünitesinden ve birbiriyle değiştirilebilen çeşitli modüllerden (ön dokunmatik ekran modülü, güç modülü ve çeşitli montaj çevre birimleri) oluşuyor. Çoklu konfigürasyonlar ve montaj kombinasyonları ile kullanıcılar, farklı alanlarda güçlü bir kontrole sahip olmuş oluyorlar.

Selfie ve vlog çekimleri…

DJI Action 2’nin dokunmatik ekranları harekete odaklanabilmeniz için yeniden tasarlanmış ve menü sistemi oldukça basitleştirilmiş. Kamera ünitesine manyetik kilitler ile 1 saniyede takılabilen OLED 1.76 inçlik ekran, kullanıcıların selfie ve vlog çekmelerine de imkan sunuyor. Basit bir selfie çubuğuna ya da monopoda takılarak kullanıldığında kolayca çekim yapılabiliyor. Gorilla Glass ile korunan dokunmatik ekranlar, kamera ayarlarında hızla gezinebilmeniz için daha hassas kontroller kullanıyor.

Sarsıntısız Çekimler…

Aksiyon kamera 1/1.7 inç CMOS sensöre sahip. Üzerinde geniş 155° FOV 12.7 mm’lik (35mm eşdeğeri) f/2.8 diyafram değerine sahip objektif bulunuyor. Netlik mesafesi 0.3 metre ile sonsuz arasında… Fotoğraf ve video modunda ISO aralığı 100-6400 arasında değişiyor. Fotoğraf çözünürlüğü 12 MP (4000×3000 piksel). JPEG ve RAW formatında fotoğraf kaydedilebiliyor. 4K/120fps’ye kadar video çözünürlüğü sunuyor. Dahili 32GB depolama alanı bulunan Action 2, güç modülü veya ön ekran bağlandığında microSD (256GB’a kadar) hafıza kartları da kullanabiliyor. Böylece kayıt süresini dert etmenize de gerek kalmıyor. Eğer 4K video kaydı yapıyorsanız seçeceğiniz microSD hafıza kartının hızına da dikkat etmenizi öneririz.

Yeni uygulanan Renk Sıcaklığı Sensörü, kameranın daha doğal, canlı sonuçlar için karmaşık aydınlatma koşullarında ve su altı kaydında renk tonlarını geri kazanmasına yardımcı oluyor. Action 2, DJI’nin tescilli Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) teknolojisi olan RockSteady 2.0’ı içeriyor. HorizonSteady ile birlikte yeni bir akıcılık düzeyi için daha dinamik anlarınızda bile çekim boyunca sarsıntısız bir kayıt sağlıyor. DJI Action 2 Kamera Ünitesi, kendi başına 70 dakikaya, Ön Dokunmatik Ekran Modülüne bağlandığında 160 dakikaya ve güç modülüyle 180 dakikaya kadar çalışma süresi sağlıyor. Kompakt boyutları düşünüldüğünde bu sürelerin hiç de az olmadığını söyleyebiliriz.

İki farklı paket

DJI Action 2, iki farklı paket olarak satılıyor. Güç modülü ya da çift ekranlı olan paket seçilebiliyor. Bizim incelediğimiz paket çift ekranlı olandı. Bu pakette, ana kamera, dokunmatik ekran modülü, manyetik kordon, manyetik bilyeli tripod/adaptör bağlantısı, manyetik adaptör bağlantısı ve güç kablosu yer alıyor. Manyetik kordon ile Action 2’yi elleriniz serbest bir şekilde üzerinizde taşıyabiliyorsunuz. Özellikle yürüyüşlerde ve hafif tempolu koşularda bu manyetik tutucu bir hayli işe yarıyor.

DJI Action 2, küçük boyutu, hafifliği, yeni manyetik tasarımı, kullanışlı aksesuarları, 4K/120fps’ye varan yüksek kaliteli video çekim imkanı, tüm aksiyon sporlara uygun düşmeye, darbeye, toza ve suya dayanıklı yapısı ve gelişmiş sarsıntı önleyici sistemleri ile bu alanda adını çokça duyacağımız bir aksiyon kamera.