DJI, yeni aksiyon kamerası Action 2 ile çok yönlü ve modüler bir tasarıma imza atıyor.

DJI, yeni aksiyon kamerası Action 2 ile çok yönlü ve modüler bir tasarıma imza atıyor. Yeni tanıtılan DJI Action 2, yenilikçi manyetik tasarımı, aksesuarları ve kullanıcı dostu yapısı ile dikkat çekiyor.

Modüler, Giyilebilir Tasarım

56 gram ağırlığındaki yeni kompakt ve yenilikçi modüler tasarım, kullanıcıların DJI Action 2’yi gittikleri her yere götürmelerini sağlar. Bir FPV bisiklet yolculuğunu çekmek için kaskınıza takma, bir kırılma dalgasının hemen yanına geçmek için sörf tahtanıza monte etme ve yeni bir şehirde turunuzun kolay, eller serbest zamanını oluşturmak için gömleğinize güvenli bir şekilde takma seçeneklerine sahip. Yeni DJI Action 2, toz ve su geçirmez yapısının dışında düşmeye de dayanıklı şekilde tasarlanmış. Böylece her türlü aksiyon ve spor dallarında sorunsuzca kullanılabilmesi hesaplanmış. DJI Action 2, kamera ünitesinden ve birbiriyle değiştirilebilen çeşitli modüllerden (ön dokunmatik ekran modülü, güç modülü ve çeşitli montaj çevre birimleri) oluşuyor. Çoklu konfigürasyonlar ve montaj kombinasyonları ile kullanıcılar, farklı alanlarda güçlü bir kontrole sahip olmuş olacaklar.

DJI Action 2’nin dokunmatik ekranları, harekete odaklanabilmeniz için fotoğrafçılığınızı kontrol etmeyi daha kolay ve daha rahat hale getirmek için yeniden tasarlanmış. Kamera ünitesi, ön dokunmatik ekran modülünde ek bir OLED ekrana sahip. 1,76 inç OLED dokunmatik ekran, manyetik kilitler aracılığıyla kamera ünitesinin altına güvenli bir şekilde takılarak kullanıcıların anında bir selfie ve vlog oluşturmasına olanak tanıyor. Gorilla Glass ile korunan dokunmatik ekranlar, kamera ayarlarında hızla gezinebilmeniz için daha hassas kontroller kullanıyor. Kullanıcıların kamerayı açmasına ve güç düğmesini basılı tutarak bir saniye içinde anında kayda başlamasına olanak tanıyan SnapShot ile hiçbir eylemi kaçırmayacaksınız.

Güçlü Görüntüleme Sistemi

1/1.7 inç sensör, ayrıntılar için 4K/120 fps’ye kadar video kaydeder ve süper geniş 155° FOV, sürükleyici çekimler için tüm çevrenizi yakalamanıza olanak tanır. Yeni uygulanan Renk Sıcaklığı Sensörü, kameranın daha doğal, canlı sonuçlar için karmaşık aydınlatma koşullarında ve su altı kaydında renk tonlarını geri kazanmasına yardımcı olur.

DJI Action 2, selefinin ardından, DJI’nin tescilli Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) teknolojisi olan RockSteady 2.0’ı içeriyor. HorizonSteady, yeni bir akıcılık düzeyi için, daha dinamik anlarınızda bile çekim boyunca düz bir çerçeve sağlar. DJI Action 2 Kamera Ünitesi, kendi başına 70 dakikaya, Ön Dokunmatik Ekran Modülüne bağlandığında 160 dakikaya ve güç modülüyle 180 dakikaya kadar çalışma süresi olan bir pile sahiptir.