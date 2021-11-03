İnceleme: Kioxia Exceria Plus 128GB microSD

Kioxia markasının Exceria Plus ürün ailesinde yer alan 128GB’lık microSD hafıza kartını inceledik.

Kioxia markası size ilk başta pek tanıdık gelmeyebilir. Eski adıyla “Toshiba Memory” ürünleri artık Kioxia markasıyla kullanıcılarla buluşuyor. Kioxia, dünyanın önde gelen flash bellek ve katı hal sürücüleri (SSD’ler) tedarikçisi olarak karşımıza çıkıyor. Toshiba adıyla uzun yıllar geliştirilen ürünler artık Kioxia’nın yenilikçi 3D flash bellek teknolojisi BiCS FLASH, gelişmiş akıllı telefonlar, kişisel bilgisayarlar, SSD’ler, otomotiv ve veri merkezleri de dâhil olmak üzere pek çok alandaki yüksek yoğunluklu uygulamalarda depolamanın geleceğini şekillendiriyor.

Bu sayımızda incelediğimiz Exceria Plus microSD kartlar, drone’lar, aksiyon kameraları ve diğer görüntüleme cihazları için tavsiye ediliyor. Biz de bu yeni microSD hafıza kartını drone’numuzda ve SD kart adaptörü yardımıyla DSLR fotoğraf makinemizde denedik, fotoğraflar ve videolar çektik.

Kioxia Exceria Plus microSD hafıza kartları 32GB ile 512GB depolama kapasiteleri arasında satışa sunuluyor. Kioxia bu kart serisinde yüksek kapasiteler sunmak için BiCS FLASH 3D flash bellek teknolojisini kullanarak size fotoğraflarınız ve videolarınız için son derece geniş depolama alanı ve sağlamlık sunuyor.

Bizim incelediğimiz microSD hafıza kartı 128GB kapasiteye sahipti. Günümüzde 128GB’lık bir hafıza kartı normal bir kullanıcının günlük ihtiyacının epeyce üzerinde sayılabilir. 128GB’lık bu microSD hafıza kartını drone ile kullandığınızda binlerce yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve 2 saatin üzerinde 4K video kayıt edebilirsiniz.

Bu kart, 4K video kaydı için standart bir video hız sınıfı olan Video Hız Sınıfı 30’u (V30) karşılıyor. Özellikle drone ve aksiyon kameralarda 4K video çekiyorsanız satın alacağınız microSD hafıza kartının sadece fiyatına değil, hız sınıflarına da dikkat etmenizi öneririz. UHS Hız Sınıfı 3’un (U3) yanı sıra Exceria Plus microSD kart Uygulama Performansı Sınıfı A1 üzerinden çalışarak Android uygulamalarınızı microSD kartlarda kolay bir şekilde depolayıp çalıştırmanızı da sağlıyor.

128GB kapasiteli microSD kart, 100 MB/sn’ye kadar okuma hızları ve 65 MB/sn’ye kadar yazma hızları sunuyor. IPX7 su geçirmezlik standardına sahip olan kart, aşırı soğuk ve sıcak bölgelerdeki çekimlerinizde de sizi yarı yolda bırakmayacak şekilde tasarlanmış.

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